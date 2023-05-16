Трусливая игра от туринской команды.

По данным римского издания La Repubblica, сразу три игрока «Ювентуса» были очень недовольны той тактикой, которую главный тренер клуба Массимилиано Аллегри выбрал на матч против «Севильи».

Бьянконери сыграли дома в Турине со счетом 1:1, а на выезде проиграли 2:1 после удара головой от бывшего игрока «Ромы» Эрика Ламелы. Счет в игре открыл Душан Влахович, но спустя шесть минут «Севилья» отыгралась: отличный дальний удар получился у экс-игрока «Милана» Сусо.

После игры Хуан Куадрадо, Анхель Ди Мария и Федерико Кьеза высказали сомнения, что против такого соперника нужно было играть таким образом. Ди Мария был заменен на 64-й минуте, Куадрадо − на 105-й, а Кьеза вышел на замену как раз вместо аргентинца. Камера не раз выхватывала Ди Марию и Куадрадо, которые сидели на скамейке запасных и были явно недовольны происходящим.

Масло в огонь также подливает фраза, которую колумбиец сказал перед игрой: «Ювентус» должен прессинговать выше, но только если тренер позволит это сделать нам». Видимо, не разрешил.