Точно останется в футболе.

Долгие 17 лет Джорджо Кьеллини отдал «Ювентусу». Он начинал левым защитником, а затем превратился в одного из лучших центральных защитников своего поколения.

Сейчас ему уже 38 лет, а он продолжает играть за «Лос-Анджелес». В его активе Кубок MLS, а в марте он стал самым возрастным игроком, забившим гол в регулярке. Несмотря на успехи на поле, защитник понимает, что конец карьеры близок.

Кьеллини считает, что через год или около того, он повесит бутсы на гвоздь, а его физическое состояние будет иметь последнее слово в этом вопросе.

«Я хотел бы играть еще долго. Моя голова еще не устала, но тело − да, − сказал бывший капитан «Юве» и сборной Италии. − Пока я все еще наслаждаюсь футболом, но подумаю о завершении карьеры, когда пойму, что достиг границы стандартов, к которым привык. Возможно, что это произойдет в этом сезоне, а может быть, через год».

Тем не менее, легенда итальянского футбола хочет связать свое будущее с футболом. Позиция тренера его не прельщает, а вот должность менеджера − да.

«Я бы хотел остаться в футболе, не в качестве тренера, а управленца. Для того, чтобы быть тренером, нужно верить в то, что ты делаешь. Это пожирает тебя. У тебя должно быть призвание, а я его сейчас не чувствую».

А вы бы хотели возвращения Джорджо Кьеллини в «Ювентус»? Пишите в комментариях.