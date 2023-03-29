Туринская Старушка
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«Я не вижу ни в одном другом клубе». Войчех Шченсны опровергает слухи об уходе из «Ювентуса»

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Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Футбол Футбол

В этом сезоне Войчех Шченсны был одним из лучших игроков «Ювентуса». К настоящему моменту вратарь отыграл 20 матчей Серии А и в 13 из них сохранил ворота «сухими», в общей сложности Шченсны пропустил всего 16 голов, а в Лиге Европы только один гол.

Тем не менее, ходят слухи, что поляк может покинуть Турин по окончании сезона, поскольку клуб планирует сократить фонд заработной платы. 32-летний футболист — один из самых высокооплачиваемых игроков клуба, а его контракт рассчитан до 2024 года.

Однако Шченсны заявил о своем намерении остаться в «Ювентусе» после победы его команды над «Вероной» в субботу.

«Я не в курсе этих слухов о моем уходе. Я сосредоточен только на игре», — сказал бывший голкипер «Арсенала» и «Ромы» в послематчевом интервью Sky Sport.

«Я не вижу ни в одном другом клубе, я счастлив здесь. «Ювентус» мотивирует меня, и я не думаю, что буду играть за другой топ-клуб».

«Я не очень эмоционален на поле. Это часть моего характера, мне нужен правильный баланс, чтобы хорошо играть. Не знаю, нравится это моим товарищам по команде или нет, но я такой, какой есть».

Щенсны присоединился к «Ювентусу» в 2017 году, проведя свой первый сезон в качестве дублера Джанлуиджи Буффона, прежде чем стать основным голкипером команды после ухода итальянской легенды в 2018 году.

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