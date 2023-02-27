Туринская Старушка
Блог

В туринском дерби пришлось прибегать к помощи часов: Милинкович-Савич отбивал мяч за линией

Данило Данило
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Очередной важный гол капитана «Юве».

Казалось, что бьянконери уйдут на перерыв с неутешительным счетом 1:2, когда после подачи углового Анхелем Ди Марией не отличился Данило. Вот как это было.

Капитан перевисел в воздухе Карамо, мяч попал в штангу, отлетел в ворота, где его отбил перед собой вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич.

Часы главного арбитра встречи Даниэле Киффи показали, что мяч пересек линию. Повтор подтвердил, что сербский вратарь «быков» вынес его уже из ворот.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий