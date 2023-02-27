Очередной важный гол капитана «Юве».

Казалось, что бьянконери уйдут на перерыв с неутешительным счетом 1:2, когда после подачи углового Анхелем Ди Марией не отличился Данило. Вот как это было.

Капитан перевисел в воздухе Карамо, мяч попал в штангу, отлетел в ворота, где его отбил перед собой вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич.

Часы главного арбитра встречи Даниэле Киффи показали, что мяч пересек линию. Повтор подтвердил, что сербский вратарь «быков» вынес его уже из ворот.