«Иди в «Ювентус», ###». Лаутаро Мартинес злится на арбитра и в гневе вспоминает «Юве»
В социальных сетях завирусилось видео с недавнего матча между «Интером» и «Аталантой» (1:0) на «Сан-Сиро» в четвертьфинале Кубка Короля.
На видео запечатлен момент, когда раздраженный тем, что его заменили, Лаутаро Мартинес ругается на арбитра.
«На «Сан-Сиро» за все свистят, иди в «Ювентус», ###», – кричит разгоряченный Мартинес.
Видимо Лаутаро Мартинес терпеть не может «Ювентус», поэтому не забывает о вечном сопернике даже в матче, который не имеет к нему никакого отношения.
2 комментария