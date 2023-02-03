Туринская Старушка
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«Иди в «Ювентус», ###». Лаутаро Мартинес злится на арбитра и в гневе вспоминает «Юве»

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В социальных сетях завирусилось видео с недавнего матча между «Интером» и «Аталантой» (1:0) на «Сан-Сиро» в четвертьфинале Кубка Короля.

На видео запечатлен момент, когда раздраженный тем, что его заменили, Лаутаро Мартинес ругается на арбитра.

«На «Сан-Сиро» за все свистят, иди в «Ювентус», ###», – кричит разгоряченный Мартинес.

Видимо Лаутаро Мартинес терпеть не может «Ювентус», поэтому не забывает о вечном сопернике даже в матче, который не имеет к нему никакого отношения.

2 комментария

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Дмитрий Мороз
Пусть лучше научится не тупить как на ЧМ, клоун
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
juveforzajuve
Миланский(Интер) форвард или на...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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