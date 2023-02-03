«Иди в «Ювентус», ###». Лаутаро Мартинес злится на арбитра и в гневе вспоминает «Юве»

В социальных сетях завирусилось видео с недавнего матча между «Интером» и «Аталантой» (1:0) на «Сан-Сиро» в четвертьфинале Кубка Короля.

На видео запечатлен момент, когда раздраженный тем, что его заменили, Лаутаро Мартинес ругается на арбитра.

«На «Сан-Сиро» за все свистят, иди в «Ювентус», ###», – кричит разгоряченный Мартинес.

Видимо Лаутаро Мартинес терпеть не может «Ювентус», поэтому не забывает о вечном сопернике даже в матче, который не имеет к нему никакого отношения.