Ди Мария – лучший, Бремер – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Наполи»

В 18-м туре Серии А «Наполи» разгромил «Ювентус» со счетом 5:1.

Матч складывался не лучшим образом для «бьянконери». Уже к 39-й минуте туринцы горели со счетом 0:2. В первом тайме Ди Мария упустил шикарную возможность забить, попав четко в крестовину ворот соперника. На 42-й минуте Анхель все же сумел распечатать ворота Мерета после скидки Милика.

Во второй половине встречи начался настоящий кошмар. Кварацхелия продолжил развлекать зрителей домашней арены «Наполи». К своему голу из первого тайма грузин добавил еще два ассиста. На 65-й минуте после передачи Хвичи Осимхен оформил дубль. На 72-й минуте Элмаз забил пятый мяч «Наполи» в ворота Шченсного.

Итоговый счет – 5:1 в пользу хозяев поля.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Наполи»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели матч? Насколько точно счет отражает игру команд?