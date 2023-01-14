Туринская Старушка
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Ди Мария – лучший, Бремер – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Наполи»

Бремер Бремер
Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
Ювентус Ювентус
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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В 18-м туре Серии А «Наполи» разгромил «Ювентус» со счетом 5:1.

Матч складывался не лучшим образом для «бьянконери». Уже к 39-й минуте туринцы горели со счетом 0:2. В первом тайме Ди Мария упустил шикарную возможность забить, попав четко в крестовину ворот соперника. На 42-й минуте Анхель все же сумел распечатать ворота Мерета после скидки Милика.

Во второй половине встречи начался настоящий кошмар. Кварацхелия продолжил развлекать зрителей домашней арены «Наполи». К своему голу из первого тайма грузин добавил еще два ассиста. На 65-й минуте после передачи Хвичи Осимхен оформил дубль. На 72-й минуте Элмаз забил пятый мяч «Наполи» в ворота Шченсного.

Итоговый счет – 5:1 в пользу хозяев поля.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Наполи»

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5 комментариев

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MAKS$$
Ответ Руслан Темиржанов
Я не могу так больше, после каждой игры у меня нервы сдают. Просто ужасная игра. Эти люди не понимают в какой команде играют
Даа, тоже самая, не зря вспомнился Джорджо..такой Ювентус который даже не борется….. они даже жёлтую не получали, Данило толко на Хвиче если не ошибаюсь.. как до такого дошло? Буффон, Джорджо, Марио Манджукич, вот били бойцы, а эти даже переживать не будут, им просто плевать
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Руслан Темиржанов
Ответ MAKS$$
Дааа…не думал что буду скучать по Де Лихту.. Бремер просто клоун, Сандро, Костич, Локатели, Макеини, Моизе Кин, и многие другие просто не уровень Ювентуса, (Шчеснй тоже но сейчас не до него..)
Я не могу так больше, после каждой игры у меня нервы сдают. Просто ужасная игра. Эти люди не понимают в какой команде играют
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wojtech66
Бремер напортачил знатно.
Сандро уже 3 года как должен быть на пенсии.
Рабьо проворен и быстр, как улитка.
Костич жутко деревянный с одним навыком.
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MAKS$$
Дааа…не думал что буду скучать по Де Лихту.. Бремер просто клоун, Сандро, Костич, Локатели, Макеини, Моизе Кин, и многие другие просто не уровень Ювентуса, (Шчеснй тоже но сейчас не до него..)
+1
0
+1
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snowie
Сандро оценка -1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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