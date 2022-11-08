Эксперт отметил изменение отношения «Ювентуса» к молодежи и сравнил одного из игроков со звездой «Мадрида»

Спортивный агент Клаудио Паскуалин впечатлен тем, как «Ювентус» в последние несколько недель использует молодых талантов – Фабио Миретти и Николо Фаджоли, специалист надеется, что клуб продолжит эту тенденцию.

«Ювентус» - один из крупнейших клубов в мире и в Италии, но он когда не был лидером в плане воспитания молодежи, особенно при Массимилиано Аллегри, который предпочитает работать с опытными игроками.

Сейчас болельщики и эксперты впечатлены тем, как итальянский тренер задействует Николо Фаджоли и Фабио Миретти - оба футболиста прогрессируют.

Паскуалин очень доволен таким развитием событий.

«Я не знаю, изменится ли что-то на рынке, потому что сложно пока было сложно найти воспитанников «Ювентуса», но я надеюсь, что начиная с этого сезона, клуб начнет ценить молодежь. В Турине сейчас много интересных игроков: прежде всего Фаджоли, а также Миретти, Соуле, Сэм Айлинг, который напоминает мне Винисуса из «Реала», - цитирует специалиста Tuttomercatoweb.