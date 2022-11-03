Туринская Старушка
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Шченсны поддержал молодых одноклубников после поражения от «ПСЖ»

Ювентус Ювентус
Фабио Миретти Фабио Миретти
Николо Фаджоли Николо Фаджоли
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
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«Ювентус» покидает Лигу чемпионов после группового этапа, свой последний матч команда Аллегри  проиграла «ПСЖ».

 Большую часть сезона Макс Аллегри испытывает проблемы с выбором состава, в прошедшей игре он доверился молодым игрокам. Большинство из них произвели хорошее впечатление, похоже, что туринский клуб сейчас переживает настоящую революцию.

Тренер выпустил на поле Фабио Миретти и Николо Фаджоли с первых минут матча, оба полузащитника неплохо показали себя на поле.

Голкипер «Ювентуса» Войчех Шченсны воздал должное молодым напарникам после игры:

«Сегодня мы увидели правильный настрой, хотя мы и проиграли, что всегда неприятно. Парни проявили мужество и играли в свой футбол, а это уже большое дело для таких молодых футболистов на таком высоком уровне», - цитирует поляка Football Italia.

Остается только пожелать новому поколению «Ювентуса» дальнейшего развития - вся надежда на них.

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