Джорджо Кьеллини рассказал о самом большом сожалении в карьере

У Джорджо Кьеллини была долгая и успешная карьера в «Ювентусе», где он провел почти 20 лет и стал одним из лучших в мире на своей позиции.

Кьеллини выиграл множество трофеев с «Юве», дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Также Джорджо стал чемпионом Европы в 2020 году в составе сборной Италии.

Однако, оказалось, что поражение в финале ЛЧ в 2015 году в Берлине легендарный защитник считает своим самым большим разочарованием – он пропустил матч против «Барселоны» из-за травмы.

«Самое большое сожаление – пропуск финала Лиги чемпионов в Берлине – у меня тогда была травма, но после всего, что я сделал в том сезоне, я заслуживал место в составе», - цитирует Кьеллини Tuttomercatoweb.