Матч против «Фиорентины» стал знаменательным для Леонардо Бонуччи

Леонардо Бонуччи стал одним из самых уважаемых защитников в мире, выступая за «Ювентус». Лео впервые присоединился к команде в 2010 году. У него был короткий этап в «Милане» в сезоне 2017/18, после чего он вернулся в Турин, чтобы остаться.

Бонуччи входит в число игроков, которым удалось провести более 400 матчей в Серии А в своей карьере.

По данным Tuttomercatoweb, ничья с «Фиорентиной» (1-1) стала для Леонардо 417-м матчем в Серии А. Таким образом, он попал в число 50-ти футболистов, больше других сыгравших в итальянском чемпионате. Компанию Бонуччи составляют Алессандро Неста и Сандро Маццола.

Бонуччи — один из лучших защитников Серии А, и количество матчей показывает, насколько он был надежен на протяжении своей карьеры.

Лео остается игроком основы в «Ювентусе», и, поскольку Макс Аллегри доверяет опытным футболистам, впереди его ждет еще много матчей.