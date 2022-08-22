Депай возглавляет список трансферных целей «Юве». Но у клуба есть четыре альтернативы голландцу

Издание Sky Sport сообщает, что Мемфис Депай остается главной трансферной целью «Ювентуса». Но переговоры идут непросто, требования голландца слишком высоки, сделка может сорваться в любой момент.

На этот случай у «бьянконери» на радаре есть четыре футболиста, которые могут стать отличной альтернативой Депаю. Среди этих игроков Луис Муриэль, Марко Арнаутович, Аркадиуш Милик и Антони Марсьяль. В сравнении с Депаем, покупка этих футболистов будет намного более выгодным решением для «Ювентуса» с точки зрения финансовой составляющей.

Самыми доступными вариантами на данный момент кажутся Арнаутович и Милик. «Аталанта», по всей видимости, не собирается расставаться с Муриэлем, а Марсьяль вряд ли уйдет из «МЮ»: учитывая желание Роналду покинуть команду, француз вполне способен занять его место в старте.

Кого из этих футболистов вы бы хотели видеть в «Ювентусе»?