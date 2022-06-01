Нападающий «Аталанты» может воссоединиться с Демиралем в «Ювентусе» в следующем сезоне

На фоне сезона, полного взлетов и падений, будущее Мериха Демираля остается неопределенным.

После двух лет в Турине «Ювентус» отправил футболиста в аренду в «Аталанту» с правом выкупа. После сильного старта у Демираля начался спад: Джан Пьеро Гасперини предпочел использовать полузащитника Мартена де Рона в составе тройки защитников.

По данным Calciomercato, «Аталанта» может отказаться от права на покупку Демираля, сэкономив им 20 миллионов евро.

«Аталанта» купит защитника только в том случае, если сможет получить немедленную прибыль от продажи, но на данный момент этот сценарий маловероятен, особенно с учетом того, что «Ювентус» получает 10% скидку от перепродажи.

Таким образом, Демирал может вернуться в Турин, и к нему может присоединиться еще один игрок «Аталанты».

Как известно, «бьянконери» сейчас ищут на рынке нового нападающего, который может стать дублером Душана Влаховича, и источник считает, что на эту роль может подойти Луис Мюриэль.

Утверждается, что «Ювентус» и «Аталанта» наконец смогли прийти к компромиссу чуть менее чем за 14 миллионов.