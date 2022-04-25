Аллегри рискует остаться без Данило в матче против «Сассуоло»

Хороших новостей из лазарета «Ювентуса» нет, а после исключения из состава Хуана Куадрадо из-за растяжения мышц еще один козырь Массимилиано Аллегри находится под угрозой.

Как сообщает Sky Sport, Данило пожаловался на проблему со ступней после матча с «Фиорентиной», и он не в лучшей форме, даже несмотря на то, что его все же вызвали на сегодняшний матч с «Сассуоло».

Ведутся разговоры о том, что Данило начнет матч на скамейке запасных, тогда Маттиа Де Шильо может сыграть справа, а Лука Пеллегрини готов расположиться на противоположном фланге.