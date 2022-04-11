«Ювентус» и Кьеллини о будущем: «Мне нужно многое оценить, скоро увидим»

Капитан «Ювентуса» подтверждает свое уважение к своему давнему агенту Давиде Липпи: «Все еще здесь, спустя 20 лет. Мы выросли вместе».

В свои почти 38 лет Джорджио Кьеллини с опаской смотрит в будущее, не исключая, однако, продолжения карьеры своей мечты: «Я наслаждаюсь чемпионатом, скоро увидим. Я счастлив, безмятежен, мне нужно понять и оценить многие вещи. А пока я думаю о матчах, мне это нравится» - слова капитана «Ювентуса» по случаю презентации в Виареджо агентства Reset Group, принадлежащего Давиде Липпи.

«Я знаю Давиде с 2001 года, - говорит Кьеллини о своем агенте. - «чувство, зародившееся сразу же, было особенно важным. Я решил пойти за ним, в первые годы моей карьеры, он сопровождал меня. Мы росли вместе, мне никогда не приходило в голову ставить под сомнение наши отношения.

Что-то, что казалось мне очевидным, может быть, это было не так - я видел в нем радость и удовлетворение. Это позволило нам укрепить наши отношения и вырасти в нашей профессии. Спустя более двадцати лет мы все еще здесь».