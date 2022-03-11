Может ли Антонио Рюдигер стать наследником Бонуччи в «Ювентусе»?

В рамках недавних санкций, наложенных на "Челси" и их владельца, клуб не сможет продлевать контракты со своими игроками. Одним из игроков "Челси", у которого заканчивается контракт и который этим летом станет свободным агентом, является немецкий защитник Антонио Рюдигер. 29-летний футболист интересует многие клубы, включая мадридский "Реал", "Ньюкасл", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Еще в январе сообщалось, что "Бьянконери" присоединились к гонке за возможность подписание Рюдигера.

После переезда на "Стэмфорд Бридж" в 2017 году, Рюдигер превратился в одного из лучших защитников Европы. Он сыграл важную роль в триумфе "Челси" в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Немецкий футболист провел в Премьер-лиге 124 матча за пять сезонов за "Челси".Сейчас, когда и Кьеллини, и Бонуччи находятся на закате своей карьеры, "Ювентусу" вскоре потребуется найти достойную замену уходящим игрокам. В этом сезона оба футболиста регулярно получают травмы, и этот фактор называют одной из причин непостоянства "Ювентуса". Сейчас им 37 и 34 года соответственно, поэтому "Старой Синьоре" пора привыкать к жизни без своих легендарных защитников.

Рюдигер стал бы отличным дополнением для "Бьянконери", поскольку его динамичная техника игры с мячом хорошо сочетается с крепким оборонительным упорством. 29-летний футболист способен играть как в тройке, так и в четверке защитников. Он станет блестящим дополнением к команде Аллегри, если им удастся привезти немецкого футболиста в Турин.

Давайте проанализируем некоторые статистические показатели, чтобы понять, может ли Рюдигер расцениваться как подходящая замена Бонуччи.

На этом изображении представлена общая статистика Рюдигера в Премьер-лиге в этом сезоне. Большинство его защитных характеристик имеют показатели выше среднего по лиге, при этом наиболее заметными характеристиками являются "Успешные защитные действия" и "Успешные воздушные дуэли". Рюдигер в среднем совершает 3.88 перехвата, 9.31 подбора и 2.30 подборов на чужой половине. Статистика передач и продвижения впечатляет, поскольку на его счету внушительная статистика по показателям "Количество передач - 90 мин" и "Осмысленные передачи - 90 мин". При Тухеле Рюдигер стал играть более динамично, и регулярные его выходы на половину противника стали обычным явлением во время фазы атаки.

Навык чтения игры позволяет Рюдигеру грамотно располагаться на поле. У него впечатляющие показатели по параметрам "Дальние передачи" и "Владение мячом", если учитывать то, что он защитник. На приведённом выше изображении видно, что он раздаёт передачи почти по всему полю. Рюдигер также сделал несколько передач в штрафную соперника. Кроме того, он способен сделать точечную передачу на своего игрока на разных участках поля. Как и Бонуччи, Рюдигер играет важную роль на стадии созидания, помогая своей команде в игре сзади.

Немецкий защитник играет по всему полю. Он постоянно забегает на чужую половину поля и не боится рисковать у ворот. На приведённом выше примере можно наблюдать его активное участие в оборонительных и воздушных дуэлях. Рюдигер активно участвует и в дуэлях на половине соперника. Несмотря на то, что его показатели игры "на втором этаже" несколько ниже ожидаемого, учитывая его рост, Рюдигер остаётся серьёзной угрозой во время стандартных положений.

Судя по его статистике и стилю игры, Рюдигер мог бы стать отличной заменой Бонуччи. Как и у Бонуччи, стиль игры Рюдигера основан на позиционировании и предвидении ситуации на поле, а также способности делать проникающие передачи вперёд. Опыт игры немецкого футболиста на высшем уровне - огромное подспорье для "Бьянконери", если им всё таки удастся привести его в Турин.

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