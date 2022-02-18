«Юве» - фаворит против «Торино»: Маркизио говорит о дерби и дает совет «бьянконери» по поводу двоих игроков

«Команда Аллегри — фаворит, но игра будет сложная. Макс очень хорошо готовится к этим матчам, и его секрет — легкость», - Клаудио Маркизио, бывший полузащитник «Ювентуса», дал интервью La Gazzetta dello Sport, в котором говорил о дерби между «бьянконери» и «Торино».

«Сегодня нам понадобится «твердая кожа», как всегда говорил мой папа, а на будущее я хотел бы посоветовать руководству не терять двоих парней: Де Лигта и Дибалу».

Сегодня вечером состоится дерби между «Ювентусом» и «Турином». Несмотря на то, что «бьянконери» считаются фаворитами, парням Аллегри придется играть осторожно и на высоком уровне, если они хотят заработать 3 очка.