У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится

В поражениях нет трагедии.

Матч с «Краснодаром» был особенно важным для Ваноли: у него уже был один провал (ЦСКА), одна рабочая победа на классе («Кубань») и один, можно сказать, успех («Динамо»).

За это время итальянский тренер определился со схемой (агрессивные 3-4-3 с высокими латералями), основным форвардом (Николсон) и связкой в центре поля (Умяров – Мартинс). По игре с «Динамо» сложилось ощущение, что такой «Спартак» сейчас действительно оптимален, того же мнения придерживался и Ваноли – на «Краснодар» выпустил тот же состав, что и в предыдущем туре.

Правда, присутствие Кофрие вызывало вопросы. По игре с «Динамо» было ясно, что агрессивный и атакующий футбол для бельгийца не очень комфортен, он не готов принимать активного участия в созидании. Тогда замена на Литвинова в перерыве будто бы означала, что Ваноли все понял и бельгийца дальше ставить не будет.

Оказалось, нет, а у Кофрие снова сразу же не пошло. Сначала он на 5-й минуте сыграл рукой на радиусе штрафной, и именно под ним пролетел мяч после удара Сперцяна. Впрочем, тут и претензии к Ваноли: как так получилось, что за стенкой никто не лежал?

Если и искать какие-то следы того, что строит Ваноли, то их точно можно найти в первом отмененном голе. Схема 3-4-3 изначально предполагает преимущество на флангах в контратаках, оно и случилось. Комбинации Мозес-Николсон-Бакаев хочется долго аплодировать стоя, но, к сожалению, минимальный офсайд отобрал идеальный гол Бакаева.

Зелимхан, кстати, снова был главной движущей силой «Спартака». Он отдал 6 (!) передач под удар, в три раза больше, чем любой другой игрок на поле. Бакаев при Ваноли прямо ожил и показывает как раз то, что от него все ждут. Вспомните еще отмененный гол Николсона – там перед пасом Зелимхан красиво ушел сразу от двоих.

Вообще «Спартак» с «Краснодаром» очень напоминал себя с «Динамо»: много старания, рвения, эмоций и ярких индивидуальных действий, но совершенно никакой системности и четкого понимания игроков, что и как они должны делать.

Об этом говорит и сам Ваноли: «Мы еще не команда. Не можем играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть».

Во втором тайме совсем нелепо выглядел Кофрие: при таком высоком расположении латералей многое начинает зависеть от ПЦЗ и ЛЦЗ, но бельгиец слишком долго обрабатывает мячи и принимает решения. Удивительно, что Ваноли держал его до победного и не выпустил Литвинова.

В этой игре «Спартак» точно не заслуживал поражения, а гол «Краснодара» – просто большая удача. Жуткий Айртона, снова неубедительный Кофрие и очень странное решение судьи поставить пенальти. Честно, не понимаю, где там нарушение, но «Спартаку» все валить не судейство тоже странно: «Краснодар» в нынешнем виде надо обыгрывать даже с такими пенальти.

При этом мне кажется неправильным уничтожать Ваноли за поражения от ЦСКА и «Краснодара»: он перестраивает команду под совершенно новую (и необычную для РПЛ) тактику, пробует ее возможности и только знакомится с нашей лигой.

Вряд ли «Спартак» ждут еврокубки (как, впрочем, любые другие клубы) – пусть Ваноли пока пробует и учится.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф