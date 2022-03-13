Аналитика Глебчика
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У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится

Зелимхан Бакаев Зелимхан Бакаев
Максимилиано Кофрие Максимилиано Кофрие
Краснодар Краснодар
Шамар Николсон
Паоло Ваноли Паоло Ваноли
Наиль Умяров Наиль Умяров
Спартак Спартак
Футбол Футбол

В поражениях нет трагедии.

Матч с «Краснодаром» был особенно важным для Ваноли: у него уже был один провал (ЦСКА), одна рабочая победа на классе («Кубань») и один, можно сказать, успех («Динамо»).

За это время итальянский тренер определился со схемой (агрессивные 3-4-3 с высокими латералями), основным форвардом (Николсон) и связкой в центре поля (Умяров – Мартинс). По игре с «Динамо» сложилось ощущение, что такой «Спартак» сейчас действительно оптимален, того же мнения придерживался и Ваноли – на «Краснодар» выпустил тот же состав, что и в предыдущем туре.

Правда, присутствие Кофрие вызывало вопросы. По игре с «Динамо» было ясно, что агрессивный и атакующий футбол для бельгийца не очень комфортен, он не готов принимать активного участия в созидании. Тогда замена на Литвинова в перерыве будто бы означала, что Ваноли все понял и бельгийца дальше ставить не будет. 

Оказалось, нет, а у Кофрие снова сразу же не пошло. Сначала он на 5-й минуте сыграл рукой на радиусе штрафной, и именно под ним пролетел мяч после удара Сперцяна. Впрочем, тут и претензии к Ваноли: как так получилось, что за стенкой никто не лежал? 

Если и искать какие-то следы того, что строит Ваноли, то их точно можно найти в первом отмененном голе. Схема 3-4-3 изначально предполагает преимущество на флангах в контратаках, оно и случилось. Комбинации Мозес-Николсон-Бакаев хочется долго аплодировать стоя, но, к сожалению, минимальный офсайд отобрал идеальный гол Бакаева. 

Зелимхан, кстати, снова был главной движущей силой «Спартака». Он отдал 6 (!) передач под удар, в три раза больше, чем любой другой игрок на поле. Бакаев при Ваноли прямо ожил и показывает как раз то, что от него все ждут. Вспомните еще отмененный гол Николсона – там перед пасом Зелимхан красиво ушел сразу от двоих.

Вообще «Спартак» с «Краснодаром» очень напоминал себя с «Динамо»: много старания, рвения, эмоций и ярких индивидуальных действий, но совершенно никакой системности и четкого понимания игроков, что и как они должны делать.

Об этом говорит и сам Ваноли: «Мы еще не команда. Не можем играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть».

Во втором тайме совсем нелепо выглядел Кофрие: при таком высоком расположении латералей многое начинает зависеть от ПЦЗ и ЛЦЗ, но бельгиец слишком долго обрабатывает мячи и принимает решения. Удивительно, что Ваноли держал его до победного и не выпустил Литвинова. 

В этой игре «Спартак» точно не заслуживал поражения, а гол «Краснодара» – просто большая удача. Жуткий Айртона, снова неубедительный Кофрие и очень странное решение судьи поставить пенальти. Честно, не понимаю, где там нарушение, но «Спартаку» все валить не судейство тоже странно: «Краснодар» в нынешнем виде надо обыгрывать даже с такими пенальти.

При этом мне кажется неправильным уничтожать Ваноли за поражения от ЦСКА и «Краснодара»: он перестраивает команду под совершенно новую (и необычную для РПЛ) тактику, пробует ее возможности и только знакомится с нашей лигой.

Вряд ли «Спартак» ждут еврокубки (как, впрочем, любые другие клубы) – пусть Ваноли пока пробует и учится.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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