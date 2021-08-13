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«Амкал» или 2Drots: за кого играл этот футболист? Тест к главному дерби YouTube

2Drots 2Drots
Fonbet Московский Кубок Селебрити Fonbet Московский Кубок Селебрити
Амкал Амкал
натив
Футбол Футбол

Фонбет московский кубок селебрити – большое событие для всех любителей поп-футбола. Если название ни о чем не говорит: Фонбет МКС – это футбольный турнир, в котором участвуют команды блогеров («Амкал», «Ничего обычного»), медиа (Sports.ru и ВГИК) или сотрудники больших компаний (Comedy Club). 

Так что там точно есть, на кого посмотреть. А при поддержке Фонбет (организатор турнира МКС) мы сделали тест про две самые популярные команды, которые встретятся на поле 15 августа – «Амкал» и 2Drots. Если вы регулярно следите за этими ребятами, то сможете вспомнить, в каком из клубов играли футболисты из теста. Если слышите о них впервые – то срочно открывайте для себя футбольный YouTube!

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