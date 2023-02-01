Рейтинг лучших тренеров в истории КХЛ: всего три иностранца, Никитин обошел Воробьева, Знарок даже не в тройке
15 лучших!
КХЛ проводит свой 15-й сезон – и это хороший повод для очередного рейтинга. Летом мы выкатывали топ-50 наших в истории, топ-25 лучших игроков сезона, топ-50 самых крутых легионеров в КХЛ, но несправедливо обошли вниманием тренеров. Время исправляться.
В лиге было немало хороших тренеров, и какую бы цифру вы ни поставили к приставке «топ» – хоть 10, 20, 25 или 30 – всегда возникнут споры, включать того или иного. Так было и в этот раз. Самое главное, что нет ни одного четкого критерия, который бы давал право войти в рейтинг – учитывать нужно все сразу.
В любом случае, каждый подобный список субъективен, поэтому у нас традиционный призыв: приходите в комментарии, накидывайте свои варианты и обсуждайте наш. Тем более – обсудить есть что.
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Быков выше Билла и Знарка - хахаха