Рейтинг лучших тренеров в истории КХЛ: всего три иностранца, Никитин обошел Воробьева, Знарок даже не в тройке

15 лучших!

КХЛ проводит свой 15-й сезон – и это хороший повод для очередного рейтинга. Летом мы выкатывали топ-50 наших в истории, топ-25 лучших игроков сезона, топ-50 самых крутых легионеров в КХЛ, но несправедливо обошли вниманием тренеров. Время исправляться.

В лиге было немало хороших тренеров, и какую бы цифру вы ни поставили к приставке «топ» – хоть 10, 20, 25 или 30 – всегда возникнут споры, включать того или иного. Так было и в этот раз. Самое главное, что нет ни одного четкого критерия, который бы давал право войти в рейтинг – учитывать нужно все сразу.

В любом случае, каждый подобный список субъективен, поэтому у нас традиционный призыв: приходите в комментарии, накидывайте свои варианты и обсуждайте наш. Тем более – обсудить есть что.

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