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Рейтинг лучших тренеров в истории КХЛ: всего три иностранца, Никитин обошел Воробьева, Знарок даже не в тройке

КХЛ КХЛ
Валерий Белоусов Валерий Белоусов
Милош Ржига Милош Ржига
Сергей Федоров Сергей Федоров
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Игорь Никитин Игорь Никитин
Олег Знарок Олег Знарок
Вячеслав Быков Вячеслав Быков
Боб Хартли Боб Хартли
Илья Воробьев Илья Воробьев
Андрей Скабелка Андрей Скабелка
Майк Кинэн Майк Кинэн
Владимир Крикунов Владимир Крикунов
Дмитрий Квартальнов Дмитрий Квартальнов
Алексей Кудашов Алексей Кудашов
Хоккей Хоккей

15 лучших!

КХЛ проводит свой 15-й сезон – и это хороший повод для очередного рейтинга. Летом мы выкатывали топ-50 наших в истории, топ-25 лучших игроков сезона, топ-50 самых крутых легионеров в КХЛ, но несправедливо обошли вниманием тренеров. Время исправляться.

В лиге было немало хороших тренеров, и какую бы цифру вы ни поставили к приставке «топ» – хоть 10, 20, 25 или 30 – всегда возникнут споры, включать того или иного. Так было и в этот раз. Самое главное, что нет ни одного четкого критерия, который бы давал право войти в рейтинг – учитывать нужно все сразу.

В любом случае, каждый подобный список субъективен, поэтому у нас традиционный призыв: приходите в комментарии, накидывайте свои варианты и обсуждайте наш. Тем более – обсудить есть что.

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6 комментариев

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Soap74
Квартальнов и Никитин сильно высоко. Имея почти неограниченные возможности ЦСКА, выиграть всего один кубок на двоих - не самое выдающееся достижение
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Потапов
Статистика так себе! Воробьёв намного круче Никитина, он по-любому в топе! Боб номер 1 для КХЛ, 🤗
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sounds
Ответ софочка
Где Марино?
У него Гран-при
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ap6y3
Андрей Назаров — вне конкуренции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Новокщенов
Команда Sports.ru
Кирилл Новокщенов
Кибер
873 подписчика
Никитин в топ-3 - ха
Быков выше Билла и Знарка - хахаха
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Где Марино?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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