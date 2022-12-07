Хоккеист поехал исполнять буллит в тележке из супермаркета. Что было дальше?

10 и 11 января в Челябинске пройдут Фонбет Матч Всех Звезд КХЛ и Мастер-шоу КХЛ – в рамках тринадцатого звездного уикенда лиги.

Одним из главных пунктов программы станут буллиты: это не только демонстрация мастерства хоккеистов, но и шикарное шоу. Мы сделали тест, в котором вам нужно угадать, чем закончились самые запоминающиеся буллиты в истории Матча всех звезд.

И готовьтесь к новому перформансу в ближайший уикенд: конкурс буллитов начнется в эту субботу, 10 декабря, в 12:30 по московскому времени. Отдать голос за самый эффектный буллит мастер-шоу можно будет в режиме реального времени по этой ссылке. Уже в 13:00 состоится награждение победителя.