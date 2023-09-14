«Динамо» Бердыева мчит в РПЛ, сенсация «Тюмени», топ-бомбардир Окоронкво. Итоги за полсезона Первой лиги

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От редакции: в череде итогов года обращаем ваше внимание на удобный гид по главному, что произошло на втором этаже российского футбола.

Весь российский футбол ушел на паузу, а это значит, что мы продолжаем подводить итоги первой части сезона. Коротко о главном в МЕЛБЕТ-Первой лиге.

Позади уже 20 туров. За это время мы получили промежуточного лидера – махачкалинское «Динамо» Курбана Бердыева, новых ярких футболистов, невероятную плотность таблицы. Самые яркие события первой части сезона – в нашем материале.

«Динамо» уже стучится в РПЛ

Махачкалинское «Динамо», завершив прошлый сезон на восьмой строчке, подошло к новому розыгрышу очень серьезно. Поворотной точкой стало назначение на пост главного тренера легендарного российского специалиста Курбана Бердыева. Тренер поставил «Динамо» игру, заточенную на результат. Надежность в обороне и хорошая реализация впереди – основа игры махачкалинцев. Про оборону стоить сказать отдельно. Всего 10 голов пропустила команда за 20 туров. Это лучший показатель в лиге и прямая заслуга тренера.

Отличная трансферная кампания является еще одним фактором успеха «Динамо». Эгаш Касинтура, пришедший из «Уфы», стал лучшим дриблером лиги и одним из ключевых игроков в построениях Бердыева. От ангольца постоянно исходит предметная мысль в атаке. Обострения, голы и передачи – Касинтура хорош во всем.

Самину Абдуллахи перешел из «Велеса» и стал важнейшей фигурой в полузащите. Опорник выполняет серьезный объем работы и не чурается подключаться вперед, забивая важные голы.

Сердер Сердеров – острие трезубца атаки, которое работает безотказно. Его переход из «Согдианы» в «Динамо» оказался очень удачным.

Александр Сандрачук, Максим Храмцов и многие другие. Все трансферы получились успешными.

Но не трансферами едиными. Голкипер команды Давид Волк показал блестящий результат, став лучшим в первой части сезона по сухим матчам. Страж ворот «Динамо» в свою копилку записал 11 таких игр.

В «Динамо» сложилось воедино множество факторов и именно поэтому команда занимает промежуточное первое место с 37-ю очками в активе. Интересно, получится ли у махачкалинцев выйти в РПЛ?

Сенсационная «Тюмень» и ее козыри

Новичок Первой лиги этого сезона «Тюмень» дала жару. Сибиряки по итогам 20 туров забрались на четвертую строчку. Такой прыти от команды, в прошлом сезоне выступавшей во Второй лиге, мало кто ожидал.

«Тюмень» очень тренерская команда. Подопечные Игоря Меньщикова играют в быстрый яркий футбол. Основная опасность исходит с флангов, где разрывают Виталий Шитов и Александр Бем. Еще один козырь Меньщикова – стандарты. «Тюмень» с них забила 11 голов (39% от всех мячей). Да-да про «убийственные» стандарты клуба кто только не говорил, но это действительно яркий момент, требующий огласки.

Помимо этого, нужно отметить, что клуб входил в сезон Первой лиги сохранив на 80% состав, выступающий во Второй лиге. Показательный момент.

Уже в первом туре сибиряки заявили о себе, в красивой манере обыграв «Химки». Далее были виктории над «Енисеем», «Акроном», «Ленинградцем» и «Шинником». «Тюмень» оказалась серьезным оппонентом для всех. Вопрос только один – получится ли у команды сохранить лидеров и запал на вторую половину сезона? Узнаем уже весной, но хочется, чтобы сказка «Тюмени» продолжалась.

Мощнейшие «Химки» Талалаева

«Химки» Андрея Талалаева, спустившись в ФНЛ, кажется, надолго здесь оставаться не планируют. Клуб из Московской области дышит в спину махачкалинскому «Динамо» с 36 очками.

«Химки» ярки, быстры и сильны. 30 голов за 20 туров – лучший показатель в лиге. Системная команда с понятной моделью игры.

По ходу сезона в клубе по-новому засияли многие игроки. Молодой вингер «лимитчик» Тимур Касимов уже подобрался к основному составу. Этот игрок уже успел сделать 2+1 в семи играх. В центре поля сыгралась невероятная связка Бутта Магомедов – Хетаг Хосонов. Рядом с опытным Равилем Нетфуллиным это дуо превращается в трио и становится устрашающим. Под конец первой части сезона вошел в кураж и Александр Руденко. Небезызвестный форвард наколотил 7+3. Мы уверены, если бы сезон сейчас продолжился, Руденко было бы не остановить.

Задача у «Химок», понятное дело, вернутся в РПЛ и уверенны, что этим ребятам это под силу.

Неоднозначное выступление «Торпедо»

Поговорили о командах, которые приятно удивили. Поговорим и о тех, от которых болельщики ожидали большего. Одним из таких клубов можно назвать московское «Торпедо».

Спустившись в Первую лигу из РПЛ, команда явно ставила задачу по возвращению, причем быстрому. К этому подталкивала и мощнейшая трансферная кампания: пришедший из «Краснодара» Сергей Бородин, голкипер Егор Бабурин, Глеб Шевченко, нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе и, конечно же, Дмитрий Полоз, который не нуждается в представлении. Подписывая всех этих футболистов, вряд ли можно было подумать что «Торпедо» завершит первую часть сезона на восьмой строчке турнирной таблицы. В чем же причина?

Конкретной единственной причины, скорее всего, нет. Совокупность факторов: от тренерских перестановок до поиска тактического рисунка на поле. Все это мешает «Торпедо» показывать класс. Тем не менее, шансы попасть в заветную четверку по итогам сезона, конечно же, у команды, играющей на «Лужниках» еще есть.

Тренера Пепа Клотета сменил Артем Горлов. Сначала работал исполняющим обязанности, а вскоре был назначен главным.

Что получится у команды в весенней части сезона – одна из главных интриг Первой лиги.

Карнавальный «Енисей» в середине таблицы

В сезоне-2022/23 «Енисей» был четвертым, теперь ждал не менее серьезного результата. Но дела пошли не лучшим образом. Сейчас «Енисей» на 10-м месте.

Нестабильность «Енисея» вылилась в неоднозначный результат. С одной стороны, команда в домашнем манеже показывает яркий, открытый и даже карнавальный футбол. С другой стороны, есть определенные трудности с матчами на выезде. Как итог – семь побед, три ничьиx и 10 поражений.

После первой половины сезона клуб покинул главный тренер Эдуард Штейнбрехер и спортивный директор Анзор Саная. Намечается перестройка.

В Тольятти все по-новому

Что покажет «Акрон» во второй части сезона – еще одна интрига. Команду покинул Евгений Калешин, который отдал очень многое этому клубу. Специалист построил игру. Сейчас тольяттинцы занимают третью строчку, а у руля клуба встал Заур Тедеев.

Повторения прошлогодней сказки в кубке не получилось. «Акрон» вылетел в шестом раунде Пути регионов от «Волгаря». А это значит, что все силы будут сконцентрированы только на лиге. Посмотрим, что изменится в команде.

«Арсенал» встал на рельсы

Тульский «Арсенал» невзрачно начал сезон. Семь очков в семи первых турах – не то, чего ожидали в клубе. Но все изменилось по ходу чемпионата, а в последних играх так и вообще перед нами предстал новый «Арсенал», который не оставляет и шанса оппоненту.

Туляки наверняка расстроились, что первая часть сезона уже закончилась, потому что если бы игры продолжались, «Арсенал» вполне мог быть и выше. Достаточно взглянуть на последние четыре тура: «Арсенал» победил во всех встречах с общим счетом 8:0.

Как дела у новичков?

Поговорим о командах вышедших в Первую лигу из Второй. О «Тюмени» уже сказали, а «Черноморец», «Ленинградец» и «Сокол» пока что оставались без нашего внимания.

Начнем с Саратова. «Сокол» невероятно стартовал и шел в лидерах. Но вскоре дела команды ухудшились. Сейчас, спустя 20 туров, они на 16-й строчке. Такой результат привел к тому, что из клуба ушел главный тренер Денис Бояринцев, а пришел белорусский специалист Алексей Бага.

«Черноморец» и вовсе замыкает таблицу. И тут по итогам первой части первенства не без тренерских изменений. Константин Зырянов, выведший южан в Первую лигу, ушел. На его место назначен экс-тренер «Енисея» и «Сочи» Вадим Гаранин.

А вот в «Ленинградце» пока все стабильно. Представитель Ленинградской области на 14-м месте, выбрался из зоны вылета. Неплохой задел на вторую часть сезона.

Если рассматривать картину в общем, и «Черноморец» и «Сокол» еще могут исправить свою ситуацию. В нижней части таблицы серьезная плотность. 15-ю и 18-ю строчку отделяют всего два очка.

12-й игрок

Лидером по средней посещаемости домашних матчей в первой части сезона стало махачкалинское «Динамо», которое по ходу сезона стало проводить домашние игры на «Анжи Арене» в Каспийске. В среднем на стадионе находилось 7689 болельщиков, а самый посещаемый матч лиги в целом был в 13-м туре. Тогда махачкалинцы принимали «Акрон». 10 952 зрителя – вау!

А дальше идут новички. «Черноморец», «Тюмень» и «Сокол» также показывают серьезный результат. Команды собирают по 7334, 4093 и 3570 болельщиков соответственно.

В топе и тульский «Арсенал», средняя посещаемость на домашних играх – 3701 человек.

Бомбардиры и короли ассистов

Конечно, главной звездой осеннего этапа стал форвард тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво. С 13 голами он стал лучшим бомбардиром. Окоронкво хорош и в завершении, и в подыгрыше. Помимо этого он может сам создать момент и сам завершить. Такие форварды нынче очень востребованы.

Вслед за Окоронкво в гонке бомбардиров Иван Тимошенко из «Родины» – 11 мячей. Уверенны, страйкер москвичей еще способен прибавить.

А замыкает тройку Первой лиги Ислам Машуков. Игрок «Алании» наколотил 10 голов.

Лучшим ассистентом стал Никита Глушков из «Енисея». Игрок очень идейный, ловкий и способный создавать голевые моменты на пустом месте. На его счету шесть результативных передач.

С такой же цифрой в списке ассистов чуть ниже расположился и Бутта Магомедов. Полузащитник «Химок» показал себя очень круто.

А далее сразу два игрока, набравших по пять голевых. Это мотор «Динамо» Эгаш Касинтура и еще один футболист «Енисея» Егор Иванов. Ожидаем от этих ребят и дальнейших голевых подвигов.

Красивый хэппи-энд

Замечательным завершением первой части сезона стал гала-матч сборных команд ФНЛ и Медиалиги. 1 декабря на «Анжи Арене» команда ФНЛ разгромила Медиалигу со счетом 4:0.

Та встреча набрала 12 150 болельщиков на стадионе и показала большие цифры в трансляциях, опередив по просмотрам даже некоторые матчи Лиги Чемпионов.

Ну а мы вместе с вами уходим на зимнюю паузу и с нетерпением ожидаем возвращения большого футбола. Первая лига нас еще точно удивит!

Фото: МЕЛБЕТ – Первая Лига