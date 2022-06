«Иваново – творческий Клондайк». Матч «Текстильщика» превратили в Супербоул: объединились художники, дизайнеры и музыканты

Яркое закрытие сезона в Лучшей лиге мира.

Всем привет!

На связи «Лучшая лига мира» – блог обо всем интересном, что происходит в первом дивизионе российского футбола.

Олимп-ФНЛ ушла на летнюю паузу ярчайшей концовкой сезона-2021/22. Драматичная борьба за победу в турнире, возвращение «Факела» в РПЛ спустя 21 год, сумасшедшая развязка стыков между «Оренбургом» и «Уфой», где верх взяла команда Марцела Лички.

Но самое эффектное и уж точно самое креативное прощание с сезоном случилось в Иваново. И это – одно из самых запоминающихся событий года.

«Текстильщик» в последнем туре принимал «Ротор». Обе команды к тому моменту вылетели из ФНЛ 1. Но это не играло никакой роли. Главное – матч оказался тесно вплетен в городскую среду, а поход на футбол позволил жителям Иваново почувствовать и сопричастность к родной команде, и весело провести время.

Джаз-концерт, арт-выставка, шоу мыльных пузырей, выпуск стильной коллекции мерча и многое другое. Все это – творение московского маркетолога Александра Голофаста.

Вы можете помнить его как создателя нашумевшей рекламы Reebok с Залиной Маршенкуловой (той самой, со слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения»).

Александр на время покинул мир больших корпораций и почти на год погрузился в атмосферу Лучшей лиги мира. Ниже – его рассказ о том, как на полгода переехать в Иваново и из матча последней команды ФНЛ сделать в небольшом городе русский Супербоул.

Хотел показать жизнь региона через футбол, «Текстильщик» подходил идеально

– Раньше я работал в крупных корпорациях – Reebok, Adidas, Coca Cola, но прошлым летом уволился из Coca Cola. Никаких претензий, там было комфортно, были клевые вещи вроде рекламы Fanta со Славой Гнойным. Но такие масштабные проекты, где можно себя реализовать, бывают раз в год, и, главное – не чувствуешь, что это на 100% твое, в этом нет авторства. Мне же хотелось заниматься творчеством.

Я из Брянска – небольшого русского города, с которым и сейчас постоянно поддерживаю связь – и меня всегда интересовали такие локации. В России принято смотреть на регионы как на какие-то заповедники: «И как там живут»? Причем зачастую считается, что делать там нечего и все, как в «Левиафане», пьют водку.

Но это не совсем так. Я снял свой первый проект, назвал «От земли», в котором показал, что у людей в небольших городах есть своя жизнь, свои ценности. Он получился довольно личным – о моей семье, о друзьях. Понял, что для меня это интересно, и я задумался, как эту идею масштабировать.

Решил, что это можно сделать через футбол. Это самая понятная, популярная и узнаваемая игра в мире. И одновременно – идеальная точка входа в русскую культуру. Даже если взять Брянск. Местное «Динамо» никогда не играло на высшем уровне, но стоит несколько раз сходить на матчи, поговорить с людьми, и этого будет достаточно, чтобы понять, чем они живут, какой ритм у города.

Нужно было найти команду из такого небольшого региона, притом желательно, чтобы она не хватала с неба звезд. Хотелось показать не спортивную драму, где главное – это очки и турнирная таблица, а людей, их судьбы и переживания.

Было несколько вариантов, но выбрал «Текстильщик», и это было идеальное попадание. Во-первых, команда из небольшого города, который удобно расположен недалеко от Москвы. Во-вторых, многое решило знакомство с пресс-атташе клуба Алексеем Кубышкиным. Это колоритнейшая личность! Мне показали скрин с зум-конференции, где он один из всех сидел без рубашки, потому что в комнате было жарко, а кондиционер не работал – и это сразу бросилось в глаза. А еще мне рассказали, что он победил в конкурсе поэтических чтецов – и я сразу понял, что это творческий человек, с которым мне хочется как минимум встретиться и пообщаться.

Алексей оказался максимально открытым и готовым помогать. Когда я осенью первый раз приехал в Иваново, он мне все рассказал, показал. Я снял на свой IPhone пилот, и когда начал его просматривать, понял, что уже на 100% погружаюсь в жизнь города, надо делать проект, связанный именно с «Текстильщиком».

Переехал в Иваново, чтобы максимально почувствовать атмосферу города, хотел опубликовать первый ролик 24 февраля

Я большой поклонник американской культуры и спорта – особенно студенческого. В США норма жизни болеть за команду из своего региона, пусть даже если она неважно выступает. Условно, если ты из штата Алабама, то точно будешь ходить на матчи команды из Алабамы, если из Теннесси, то за команду из этого штата. Это часть культуры.

Мне хотелось воплотить эту идею в Иваново, в итоге я предложил студентам-маркетологам из ВШЭ проект: «Как сделать русский Супербоул для «Текстильщика». Пусть это будет не супермасштабно, пусть локально, но так, чтобы из последнего матча сезона сделать целое событие, которое было бы интересно и привлекло внимание не только футбольных болельщиков, но и жителей города.

При поддержке ФНЛ и ВШЭ мы запустили бизнес-кейс чемпионат. А параллельно, во время новогодних праздников, окончательно оформилась мысль, что нужно снимать не документальное шоу, а документальный фильм о городе, команде и всем, что мы будем делать. При этом все больше осознавал: чтобы проект состоялся, необходимо максимальное собственное погружение. Да, студенты предложили роскошные идеи. Но понимал, что перекладывать все на них было бы неправильно. И если я хочу передать всю глубину русской жизни, как задумывал с самого начала, нужно переезжать в Иваново и во всем принимать участие.

Так я и сделал. 18 февраля мы подвели итоги бизнес-кейс чемпионата, выбрали победителя – им стал Артем Никитенко. Рассчитал бюджет, что на работу двух операторов, жилье и организационные расходы потребуется миллион рублей, 23 февраля оставил съемную квартиру в Москве и сел в поезд до Иваново.

Но уже следующий день чуть было все не изменил. 24 февраля мы планировали опубликовать тизер, который я смонтировал на основе тех съемок, что уже были. Когда все было готово, спросил коллегу: «Ну что, выпускаем»? Он в ответ: «А ты что, не знаешь новостей?» После этого открыл интернет и все понял. Что-либо выпускать в такой момент было бессмысленно.

Это было необычное состояние: я менял свою жизнь, а в этот момент менялась жизнь вокруг… Но потом понял, что есть возможность снимать простых людей, жизнь целого города на фоне меняющихся событий – и это в перспективе может стать своего рода культурно-историческим документом, поэтому не стоит отказываться от идеи проекта. Осознал, что надо продолжать, только скорректировать объемы уже намеченных планов.

Наверное, в Москве я бы сошел с ума, в Иваново тоже переживали ситуацию, но достойно. Без паники и истерик. Я понял, что нахожусь в правильном месте.

В Иваново мощное творческое комьюнити, центр культурной жизни – сэконд-хэнд

Иваново запомнился своей отзывчивостью. Пресс-атташе «Текстильщика» сдал мне свою квартиру, показал, где что находится – так что уже за неделю я обустроил свой быт. А еще – познакомил с операторами. Я решил, что если это про Иваново и «Текстильщик», то работать над проектом должны люди, которым не все равно на свой родной город и команду, и у которых будет личное отношение. Операторы, с которыми меня познакомил Алексей, болеют за клуб уже 15-17 лет.

Мы с ними встретились, я рассказал о своей задумке. Они сразу сказали, что в деле – и буквально через 3-4 часа у меня уже была карта того, из чего должен состоять Супербоул, и карта знакомств.

Но прежде чем приступить, нужно было выполнить еще одну миссию – познакомиться с болельщиками «Текстильщика». Мне сказали, что если мы сможем найти общий язык, то меня на 100% примут. Честно, я волновался. Особенно эмоциональным был момент, когда на пути из Иваново в Москву общался с ними в чате, рассказывал о себе, об идее и отправил посмотреть видео, что уже снял. В какой-то момент интернет прервался, и я не мог знать, какой будет реакция. Когда связь появилась, посыпались сообщения – «У нас раньше никогда такого не было», «Что бы ни получилось, все равно надо делать», «Так это же будет не про футбол, а про нас и про нашу жизнь». Я понял: «Да! Болельщики поняли мою задумку». Это были особые эмоции.

Что мне нравится в России – люди активно откликаются на какие-либо новые идеи, пусть даже если они кажутся слегка безумными. Но поддерживают и начинают работать.

Меня просто поразило, сколько в Иваново крутых людей! Это настоящее творческое комьюнити. Может показаться, что это словосочетание по отношению к Иваново малоприменимо. Но это совсем не так. Иваново – просто творческий Клондайк! Сообщество очень плотное, все друг с другом общаются, а центр и главная площадка – это магазин-сэконд-хэнд NaNule, который открыл Елисей Голубев.

Он любит путешествовать, автостопом объездил всю Европу. Ему нравится фэшн, одежда – с каждой поездки он что-то привозил, а потом открыл магазин, который стал целым арт-пространством, где собирается много творческих людей.

Например, когда я пришел знакомиться Елисеем, там проходила выставка художника-графитчика Андрея Филаретова, который работает в стиле пиксель-арт. И делает это на высшем уровне! Уверен, что он мог бы запросто делать коллаборации с большими брендами вроде Adidas. При том сам работает на текстильной фабрике. Когда я спрашивал, зачем ему это нужно, он ответил, что эта работа для него как отдых, а после нее он занимается уличным творчеством. Просто офигеть!

Или еще пример. Для нашего мерча нам нужно было сделать кепки. Мы узнали, что в Иваново есть человек, который занимается чем-то подобным, только там это спецодежда, форма для рабочих. И он даже не думал, что может сделать что-то другое, хотя у него офигенное качество и фасоны. А еще – высшее текстильное образование. То есть он – самый настоящий текстильщик!

Мы принесли ему наш креатив. Идея понравилась, он взялся за работу, а потом даже попросил оставить себе образец. Рад, что мы немного изменили его взгляд. Тот же Елисей теперь планирует заказать у него кепки для своего магазина, другие местные дизайнеры тоже стали к нему обращаться.

Кроме кепок он еще сделал для нас панамы. И они пользовались огромным спросом – на Супербоуле их раскупили за час.

Вот так, постепенно, я узнавал все больше и больше людей – и за месяц у меня было больше ста знакомств! При этом я уже знал, кто чем занимается, и мы могли обсуждать наше взаимодействие. Я каждому рассказывал о проекте, приглашал в свой импровизированный офис на стадион – мне выделили под это радиорубку.

Сам стадион очень классный – он аутентичный, 1933 года постройки. А из высшей точки арены – как раз радиорубки – открывается потрясающий вид на промышленную зону города, что способствует творческой атмосфере. Я показывал и другие локации. Например, спортивный зал, который сохранился в прежнем состоянии с 1960-х, но оказалось, что это идеальное место – там мы сделали фотосессию для коллекции нашего мерча.

Гимн «Текстильщика» помог воспроизвести легендарную рекламу Coca Cola 1971 года – поучаствовать во флэшмобе собралось больше ста человек

Когда я впервые попал на «Текстильщик», мне запал в душу гимн болельщиков с такими словами:

Мы на стадионе

Как всегда с тобою

И не опозорим

Иваново родное

Иваново! Иваново!

Текстильный край! Текстильный край!

Как оказалось, слова гимна придумал фанат «Текстильщика» Слава Капустин. Но главное, в них была та самая культурная идентичность города – «Иваново родное», «текстильный край».

Я подумал, что этот гимн можно масштабировать до рамок всего города и сделать одним из символов. Мне вспомнилась культовая реклама Coca Cola 1971 года Hilltop, где самые разные люди поют «I’d like to buy the world a Coke», что выглядело добрым посылом к миру.

Мне захотелось переложить это на Иваново и «Текстильщик» – собрать самых разных людей на стадионе, и чтобы их объединил гимн о команде и городе. Мы запустили информацию о флэшмобе и съемках, которые были намечены на 28 апреля. Честно, не ожидал, что будут отклики, но собралось около ста человек!

Пришли болельщики «Текстильщика», обычные горожане, футболисты, сотрудники клуба. И когда они, стоя на стадионе в свете прожекторов, до позднего вечера пели гимн «Текстильщика», а мы все это снимали, я понял: у нас уже получилось!

На создание мерча вдохновили дизайнеры из Heron Preston, кубок Супербоула сделал мировой рекордсмен по сборке кубика Рубика

Мерч занял одно из центральных мест нашего Супербоула. Понятно, что у клуба есть своя атрибутика. Но нам хотелось сделать мерч для всех, а не только болельщиков. Мы встретились с местными дизайнерами Ксюшей Колбашевой и Владом Годуновым. Стали думать над идеями и заметили, что в Иваново команду называют сокращенно – Текстиль. Это легло в основу нашей концепции.

Иваново образовали крепостные, которые занимались льном. Они выкупили себя и начали развивать текстильное производство. Получается, что это – город свободных людей. И это – текстильный край. Плюс мы вдохновились идеей американских дизайнеров из Heron Preston, которые выпустили коллекцию с использованием кириллицы и словом «стиль» – такую одежду представлял звезда НБА Кевин Дюрант. Поняли: это как раз то, что нужно. На своей коллекции мерча мы сделали надпись «Текстиль».

Получилось, с одной стороны, подчеркнуть уникальность региона. С другой – связать глобальный стиль с ивановским контекстом и наследием – а здесь оно невероятно богатое: всего 100 лет назад Иваново был одной из текстильных столиц мира и местные ткани продавались от Чикаго до Амстердама.

Мерч продавался на площадке Garage Sale, который на нашем Супербоуле организовал Елисей. Кстати, он будет продаваться весь июнь в магазине Елисея NaNule Space. И там есть доставка по всей стране.

Во время работы мы еще придумали сделать Кубок русского Супербоула, который занял бы достойное место в нашей концепции. Конечно, все это нужно было связать с футболом – но как? И во время брейншторма поняли: у «Текстильщика» сложный сезон, нет результата – и пусть метафорой всего этого станет квадратный мяч.

Так как в Иваново все друг друга знают, и информация распространяется быстро, о нашей идее узнал Андрей Маслов – еще один местный художник. Он воссоздает арт-объекты из кубиков Рубика, что не случайно. Как выяснилось – он еще и мировой рекордсмен по сборке кубика Рубика. Так вот – Андрей предложил сделать квадратный мяч из кубиков Рубика. Это была классная идея!

Кубок русского Супербоула стоял на одном из самых видных мест. А после матча на нем расписалась вся команда, автографы оставляли и болельщики. Этот Кубок стал действительно уникальным экспонатом.

Паблик ВГИК помог привлечь интерес к главному матчу и Супербоулу, блогеры оказались близки по духу с авторами проекта

Главный матч «Текстильщика» с «Ротором» разогревала товарищеская игра между блогерами из паблика ВГИК и молодежкой красно-черных. Идея получила воплощение благодаря Леше Кубышкину. Оказалось, что ребята из ВГИКа еще в прошлом сезоне обращались в клубы ФНЛ с предложением провести товарищеский матч. Единственным, кто откликнулся, был как раз «Текстильщик».

Так совпало, что, когда я был в Иваново, ВГИК разогнал мощный мем про матч между «Чайкой» и «Балтикой». Что футбол – это необязательно битва имен, и что игра между командами не из высшего дивизиона тоже может быть интересной.

Мне понравился этот подход. Наши взгляды совпали с точки зрения юмора, роли футбола в жизни людей и значения футбола в России. Мы списались с Андреем Ли из ВГИКа, а потом ранней весной встретились с ним в Иваново, чтобы он мог познакомиться с нашей командой.

И он прошел точно такой же путь восприятия, что и я. Андрей влюбился в Иваново, людей, которые работают в «Текстильщике» и которые работают над проектом. И мы поняли, что товарищеский матч хорошо вписывается в концепцию Супербоула – надо делать.

ВГИК, кстати, очень помог в раскрутке нашего ивента. Это главный юмористический паблик о футболе, в какой-то момент там чуть не каждый день стали появляться посты о «Текстильщике». Люди не понимали, что происходит. Что? Посты о «Текстильщике»? Но это привлекло внимание. Плюс, как оказалось, этот паблик любят футболисты, они часто туда заходят и следят за постами. И это тоже помогло нам потом при взаимодействии с игроками.

Ребятам из ВГИКа большое спасибо за поддержку и участие в Супербоуле. Считаю, что они помогают смотреть на наш футбол шире и смотреть шире на жизнь через футбол.

Болельщик-саксофонист и фанат-диджей

Музыкальное сопровождение Супербоула – отдельная тема. Меня познакомили с известным в Иваново саксофонистом Александром Сакуровым. Выяснилось, что он впервые попал на матч «Текстильщика» еще в четыре года и с тех пор болеет за команду. Но ни разу не выступал перед болельщиками!

Конечно, мы сразу же пригласили Александра поучаствовать в нашем проекте. Он выступил на стадионе, а перед матчем стал одним из героев ТВ-студии ФНЛ и в прямом эфире исполнил несколько композиций, в том числе, «Футбольный марш».

Вторая история еще более нестандартная. Я спросил, есть ли в Иваново фанатское движение. Мне рассказали, что оно сейчас не такое активное, как это было в начале и середине 2000-х, но познакомили с Никитой по прозвищу Сухарь.

Это культовая фигура для местных ультрас. Раньше он был одним из самых ярких представителей фан-движения «Текстильщика», гонял по всей стране, участвовал в фанатских разборках. Мы с ним познакомились – и он оказался добрейшим человеком. Оказалось, что он уже отошел от дел, обзавелся семьей, двумя детьми и стал диджеем, зарабатывая выступлениями в клубах и местных пабах.

А я как раз хотел, чтобы на стадионе был диджей, но не знал, где его можно найти. И тут такая удача! Никита сразу сказал, что выступить на футболе для него – мечта. Ведь он столько лет ходил на матчи, болел за «Текстильщик», ездил за командой в другие города. И это сбылось. Он отыграл со своим сетом от и до, начиная с самого утра!

Мэр назвал скандальную рекламу настоящим авангардом, а его жена вручила Голофасту цветы, начальник спортдепартаиента оказался поклонником американского футбола

Само собой, ничего бы не получилось организовать без разрешения властей – хотя бы потому, что стадион «Текстильщик» принадлежит городу. Меня разыскали, а к тому моменту обо мне в Иваново уже знали, так как я много где появлялся с камерой, и пригласили в мэрию. И там произошел довольно нестандартный случай.

На встрече с мэром рядом с ним стояла девушка, очевидно, жена. И вдруг она вручила мне цветы! Я совершенно не ожидал: «За что»? Как оказалось, они знали, что я – автор той самой рекламы. Жена мэра сказала, что эта реклама ей понравилась, сам мэр – что это настоящий авангард, а Иваново – город с авангардными традициями. Что городу иногда не хватает смелых и нестандартных идей. Это было максимально необычно!

Остальные чиновники, которые тоже были на встрече, к идее о Супербоуле отнеслись настороженно. Главным образом – из-за результатов команды. Но мне удалось их убедить, что это проект не про спорт, а про людей и город.

В итоге меня направили к главе спортивного департамента – и это было еще одно мини-открытие. Когда речь зашла о Супербоуле, он просто развернул монитор, а там был открыт сайт NFL – Лиги по американскому футболу. Он оказался поклонником американского спорта! Конечно, когда мы стали обсуждать саму организацию мероприятия, находилось немало правил и ограничений. Но я благодарен, что мне оказали административную поддержку и дали свободу для творчества и реализации.

Та встреча в мэрии показала, что, даже находясь в небольших городах с нестандартными идеями, не надо их заранее хоронить и думать, что ничего не сработает.

Снимали жизнь команды на фоне смены трех тренеров, горячий чай от лидеров растопил настороженность и помог создать атмосферу доверия

Совершенно отдельный вектор нашей работы – взаимодействие с самой командой. Мы попали в непростой период – когда не было результатов, сменилось три тренера. Благодарен Андрею Аксенову, Александру Гущину и Султану Тазабаеву, которые положительно восприняли нашу идею делать фильм о команде и во всем помогали.

Особенно ответственным стало начало, когда мы только знакомились с футболистами. Это было в период подготовки к матчу с «Аланией». Спасибо Аксенову, он круто нас представил, сказал игрокам, чтобы они воспринимали нас как часть коллектива. Что фильм, который мы будем снимать – это нужное дело для клуба и поможет команде сплотиться.

А потом помогли капитан «Текстильщика» Андрей Хрипков и вратарь Алексей Смирнов. Поначалу футболисты воспринимали нас настороженно, так как могли думать, что мы тут хотим что-то разнюхать, но ребята смогли это изменить. На одной из февральских тренировок, когда стоял мороз, они вынесли термос с чаем и пригласили нас: «Давайте с нами». Это буквально растопило атмосферу. Остальные футболисты увидели, что с нами можно контактировать, и нас приняли.

А вскоре у нас сложились с футболистами доверительные отношения – так, что они иногда хотели с нами чем-то поделиться. Думаю, они увидели, что мы относимся к ним не как к набору функций – есть хороший рывок, удар с левой, может обыграть один в один – а воспринимаем их как личностей.

В команде есть довольно ощутимая градация на опытных, уже семейных футболистов из Иваново, и молодых игроков, которые приехали из Москвы. Мы сдружились со всеми.

Я был в гостях у Леши Смирнова и его жены Гали. А Вадим Карпов пригласил посмотреть, как молодые живут в самой обычной ивановской гостинице. Было интересно, ведь Карпов играл с ЦСКА в Лиге Европы, поездил по миру. А мы в свою очередь показали ему город. Как-то я его спросил: «Чем ты тут занимаешься?» Он ответил, что его маршрут – это тренировка/гостиница /тренировка. Ну, может, еще иногда выбирается куда-то поужинать.

Говорю: «Да ты чего!». И поводил его по знаковым местам, показал NaNule, познакомил с творческими ребятами. И в итоге он сказал: «Да, это клевый город!»

Илья Мосейчук рассказывал, как он нашел классного барбера, который делает отличные стрижки, и мы поехали все это снимать.

С тренером Александром Липко, который много чего навыигрывал, сложились отличные отношения. Оказалось, что у него шикарное чувство юмора. Александр Шленкин приглашал на майские праздники к себе на дачу и познакомил с бабушкой, которая готовит вкуснейшие беляши.

Я его спросил, а были ли у него здесь ребята из команды? Он ответил, что нет, но потом сказал: «А это классная идея». И после победы над «Нефтехимиком» собрал всех по случаю закрытия сезона. Приехал даже Тигран Аванесян, который был травмирован и лечился в Москве.

Было очень душевно. Ребята жарили шашлыки, общались, играли в настольный теннис, игру Alias. В какой-то момент Мосейчук настолько проникся атмосферой, что произнес: «Ребята, а ведь, скорее всего, мы с вами больше никогда не увидимся». А потом забрал камеру у моего оператора и начал всех снимать. И ребята говорили: «А ведь это был классный год, классное время». И как им жаль расставаться.

Это был интереснейший опыт. Мы стали свидетелями, как игроки проходят путь от группы футболистов до коллектива, когда они говорят друг другу такие слова.

Ивановский Супербоул привлек на стадион + 2000 зрителей, а аудитория провожала игроков «Текстильщика» аплодисментами, несмотря на поражение и вылет из ФНЛ

Сам ивановский Супербоул превзошел ожидания. На матче собралось 3 200 человек – и это было на две тысячи больше, чем на предыдущей домашней игре. Я очень доволен результатом.

Пришли не только болельщики, но и люди, которые, возможно, впервые попали на стадион. Было много молодежи – и это разительный контраст по сравнению с тем, что я видел, когда впервые посетил матч «Текстильщика».

Увидел много улыбок и искренней радости. Даже когда команда проигрывала 0:3, люди поддерживали своих, а когда «Текстильщик» забил, так вообще была овация. После игры, когда команда подошла к трибунам, много детей просили автографы у игроков – и за этим было приятно наблюдать.

Да, встречал тех, кто ворчал: дескать, где фанатские заряды, это не футбольные люди. А по мне – это и есть аудитория. Пусть даже они не так хорошо знают футбол, но могут ходить на матчи и поддерживать свою команду, потому что это часть культуры.

Да, в это время испытывал эйфорию. Но честно признаюсь, после всего случившегося, приходил в себя дня два – ведь на мне было завязано буквально все, и до начала второго тайма я даже не мог посмотреть, что происходит на стадионе, так как нужно было контролировать наши активности.

Но главное, что я осознал: стадион – это и есть метафора жизни. Есть полные стадионы, как на Лиге чемпионов. Есть пустые, как в малых городах. Моя задача была собрать стадион, как в прямом, так и в переносном смысле, когда люди могли бы прийти и, делясь позитивными эмоциями, интересно проводить время.

Это сделать удалось. Понял, что в России много прекрасных людей и можно реализовать много идей – надо только уделять этому внимание. У нас принято сосредотачиваться на чем-то большом, глобальных проектах, а остальное вроде как не так важно – и я думаю, что это большая проблема. Потому что, уделяя внимание и людям, и небольшим городам, чему-то локальному, можно сделать что-то действительно интересное и достойное.

Да, я потратил на проект миллионов рублей. Но, честно, это лучшее вложение денег в моей жизни. Потому что с теми людьми, что я познакомился, те эмоции, что получил, не купишь за деньги.

После матча, когда болельщики берут автографы у футболистов и фотографируются, они просили сфотографироваться и со мной. Я спрашивал: «Зачем?» Мне отвечали: «Ну как же, вы же делаете фильм о городе и команде. Спасибо вам!» Пожалуй, это самый яркий фидбэк, что я получил за время работы. И, конечно, я вернусь в Иваново на премьеру – планирую, что фильм будет смонтирован к осени.

В этом проекте объединилось многое: моя любовь к русской и американской культуре, к футболу и искусству, а также совершенно разным людям. И когда объединяешь, казалось бы, необъединяемое, это творчески очень интересно. Я реально счастлив, что удалось это воплотить в жизнь.

Бонус

Силу Супербоула ярко характеризует следующая история. Во время подготовки мне здорово помогал Дима Рубцов. Это ведущий свадеб и корпоративов в Иваново. А еще, последние лет 12 – диктор на матчах «Текстильщика». И за это время он, кажется, вообще не пропускал матчи.

За неделю до игры «Текстильщика» с «Ротором» и нашего Супербоула у меня был день рождения. И я пригласил ребят, с которыми работал над проектом, поиграть в футбол. Так получилось, что Дима там порвал ахилл, а это – гарантированная операция и длительное восстановление.

Конечно, я себя чувствовал не очень. За несколько дней до Супербоула Дима звонил мне из больницы и чуть ли не в слезах говорил, что будет вынужден пропустить матч – мы обсуждали, что, может быть, он запишет приветственное видео, которое мы выведем на табло. Но буквально накануне игры он перезвонил вновь и сказал, что сбежал из больницы! И все ради футбола и Супербоула!

Это было безумие!

На игру он приехал в инвалидной коляске и так отработал весь матч. Потом говорил, что просто не мог позволить себе пропустить Супербоул. Это было невероятно! И это то, ради чего стоило все это делать!

Фото: ФК «Текстильщик» и личный архив Александра Голофаста