У трех лидеров РПЛ по 50 очков. Почему первый «Зенит»?

Разбираемся в регламенте.

«Динамо» дожало 3:2 «Сочи» и вышло на первое место РПЛ. Или не вышло?

У лидеров чемпионата по 50 очков, но первый все еще «Зенит». Объясняем, почему.

Согласно пункту 17.3 регламента РПЛ-2023/24, при равенства очков у двух и более команд места в таблице определяются в следующем порядке:

● по результатам игр между собой;

● число очков между собой;

● количество побед;

● разность забитых и пропущенных мячей.

Сейчас смотрят на количество побед, потому что первые два правила не действуют: лидеры не сыграли между собой («Краснодар» примет «Динамо» в заключительном туре), а очков у всех на данный момент поровну.

По количеству побед «Зенит» впереди: у петербуржцев их 15, у «Краснодара» и «Динамо» по 14.

Если количество матчей и очков будет равным, то расклады пока такие: у «Динамо» две победы над «Зенитом» (1:0 и 3:2) и поражение от «Краснодара» (1:3, второй матч впереди), «Зенит» и «Краснодар» сыграли 1:1 и 2:1 в пользу команды Семака.

Вот подробности от пресс-службы РПЛ в разговоре с «СЭ»: «Команды, набравшие одинаковое количество очков, не сыграли между собой равное количество матчей, поэтому применяются дополнительные показатели. У «Зенита» наибольшее количество побед – 15, а у «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (41-26, 43-33). Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье.

Но, в случае если бы равенство очков было бы только у «Зенита» и «Динамо», то на первом месте располагалась бы команда из Москвы – так как в обеих очных встречах «Динамо» одержало победы».

В таблице на официальном сайте лиги «Зенит» тоже первый.

Головоломка.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов