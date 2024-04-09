Чалов продлил контракт с ЦСКА – сразу учли переход в Европу. Теперь вернется в основу?

Федотов не скрывал, что переговоры влияют.

Федор Чалов продил контракт с ЦСКА – правда, всего на полгода. Прошлый договор действовал до конца года, теперь – до конца следующего сезона.

Это были изнурительные переговоры. Об успешном завершении объявили только сейчас, хотя про принципиальную договоренность в клубе сообщали аж месяц назад.

«Клуб пошел мне навстречу». Похоже, Чалов продавил свои условия – чтобы проще уехать в Европу

Сам Федор Чалов отметил, что было трудно, первым делом.

«У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня – не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом. Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах», – комментарий после продления.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что переговоры были длительными и непростыми: «В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как и принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив свою мечту».

Босс клуба не объяснил, в чем именно заключаются уступки, но предположить нетрудно: наверняка речь шла о невысокой сумме выкупа для клубов из топовых европейских лиг. Для ЦСКА было важно обновить контракт и выиграть время, чтобы не потерять форварда совсем бесплатно, при старом договоре он мог бы вести переговоры о договариваться о переходе уже через два с половиной месяца.

Со стороны Федора полно сигналов о желании уехать. Он провел вторую часть сезона-2021/22 в «Базеле» (четыре гола в 14 матчах) и во многих интервью говорил, что готов и дальше открывать для себя Европу: «Цель играть в топ-чемпионатах и попробовать свои силы в лучших клубах остается». А приоритетный выбор – «команда играющая, выступающая в Лиге чемпионов, с большим количеством болельщиков».

В феврале 2023-го он говорил Sport24: «Остается цель уехать в Европу – хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5». А в конце года признавался в «Комсомольской правде»: «Я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет, и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут: непонятно, сможешь ли еще раз оказаться там».

Инсайдер Андрей Панков говорил, что варианты для Чалова в Европе ищут сейчас очень многие агенты.

Результативность упала в два раза. Весной играл намного меньше – вероятно, из-за контракта

В сезоне-2022/23 Чалов был третьим бомбардиром РПЛ с 19 голами, заодно раздал пять голевых. Сейчас темп ниже – пока только половина результативных действий от прошлогодней нормы – 9+3 за 22 игры. Но и сезон для ЦСКА складывается потяжелее.

В 2024-м у Чалова по два выхода в старте и на замену в РПЛ – есть гол «Факелу». Еще – голевая передача в кубковой игре против «Ростова». Из девяти голов в РПЛ в этом сезоне с игры Чалов забил четыре – «Крыльям Советов», «Ростову» и «Краснодару». Остальные пять – с пенальти, три из которых – в памятном матче с «Ахматом».

За последнюю неделю ЦСКА провел три матча, но Чалов отыграл в общей сложности всего полчаса. Для «РБ Спорт» главный тренер Владимир Федотов отметил: «Нам нужно было переключить Федю с одних разговоров на какие-то другие, и взгляд со стороны для него тоже, наверное, важен. На футбольное поле надо выходить с чистой душой, я бы так сказал, оставив все проблемы в стороне. Не всегда так удается, и это естественно. Когда человеку что-то мешает, он чувствует дискомфорт и это отвлекает».

Федотов и раньше не скрывал , что контрактный вопрос влияет: «Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом. Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе. И если надолго застрять в подвешенном состоянии – быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол».

Возможно, теперь Чалов сможет вернуться в основу и на нужный уровень результативности. Ведь для перехода в европейский клуб неплохо бы сохранять стабильный привлекательный уровень.

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Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Виталий Тимкив