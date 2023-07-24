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Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?

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Все повороты сюжета.

«Зенит» уже сыграл два матча в новом сезоне – оба без Вендела. Бразилец максимально затянул с возвращением в Россию. Просто не сел на самолет, а агент Тьяго Рибейро прилетел в Санкт-Петербург один. 

По свежим сообщениям от агента, развязка тут все же близка: Вендел прибудет в Санкт-Петербург во вторник. 

Но почему так вышло и что там вообще происходило?

Вендела ждут уже месяц. «Зенит» не скрывает – он хочет уйти

Вот полная хронология странной истории.

• Вендел уехал в мае: «Зенит» разрешил ему, Малкому и Клаудиньо досрочно укатить в отпуск, хоть и оставалось еще два матча в чемпионате. Бразильцы должны были вернуться к старту предсезонной подготовки – 22 июня.

• Когда пришло время возвращаться в клуб, игрок попросил чуть продлить отпуск из-за обстановки в России. «Зенит» пошел навстречу, перенеся приезд бразильца на начало июля.

• Через пару дней журналист Фабио Алейшо выкатил инсайд: хавбеку разрешили искать новый клуб, если он решит уйти. Вскоре «Зенит» опроверг информацию, но пошли слухи об интересе «Фенербахче» (аренда с опцией выкупа). Называли и еще одного претендента – «Фламенго».

Агент бразильца реагировал сдержанно: «Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» все, но он любит команду, город, болельщиков. И если его и состоится, то только таким образом, чтобы никто не остался в обиде».

• Чуть позже назвали и возможную цену, которую «Зенит» просит за Вендела – 25 млн евро. Хавбека даже предложили «Роме», но итальянцы отказались. А внутри клуба не скрывали, что за приемлемую цену бразильца отпустят. «Руководство позволило ему искать другую команду, – подтверждал Сергей Семак. – Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит всех, Вендел может уйти. Ситуация на контроле клуба».

«Не общался с Венделом по поводу его будущего и, думаю, скорее всего, он не вернется. Будет искать новую команду», – рассказывал Данил Круговой.

• Несмотря на это, Александр Медведев вскоре заявил, что Вендел вернется в Санкт-Петербург, но его попытки найти новый клуб не прекратились. Бразилец никак не мог договориться из-за требований – он хочет получать не меньше, чем в «Зените», но в топ-лигах желающих не нашлось.

• По информации журналиста Жулио Мигеля Нето, «Зенит» требовал от Вендела вернуться в Россию и оказывал серьезное давление. «Игрок с контрактом обязан находиться в расположении команды. Он должен пройти предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее», – реагировал Медведев.

• Вендел снова не вернулся: у него умер дедушка, так что клуб разрешил еще немного остаться в Рио-де-Жанейро. Агент игрока подтверждал информацию: «Вендел должен был вчера лететь в Россию, но из-за семейных обстоятельств возвращение задерживается».

«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта, – комментировал ситуацию Семак. – Это все в зоне ответственности руководства клуба. Пока у нас пищи для размышлений нет и Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет с ним дальше».

• Перед началом сезона РПЛ оказалось, что «Зенит» не внес Вендела в заявку на новый сезон. Семак официально сообщил о желании игрока уйти: «Его пока нет. Решает вопросы. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду и предложение будет устраивать клуб, то пожалуйста».

• Через день журналист Фабио Алейшо написал: переговоры по игроку запустил «Палмейрас», готовы отдать за Вендела 10 млн. «Зенит» отказался, но с условием снизить цену, если бразильцы предложат нескольких своих игроков. Каких конкретно – неизвестно.

• Параллельно питерцы разговаривали с «Фламенго»: например, предложили обмен на нападающего Педро Абреу, которого называли главным фаворитом на замену Кейна в «Тоттенхэме». Бразильцы не хотят разменивать такой актив и предлагают Габигола, но тот не устраивает Семака.

• За день до игры с «Пари НН» Медведев снова заявил, что Вендел возвращается: «Он улетит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он должен исполнять обязанности, но надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать».

Что дальше?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

23 комментария

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St. Jimmy
Для меня во всех этих слухах главная неожиданность, что бразильские клубы готовы платить десятки миллионов за бразильских же игроков из Европы. Мне всегда казалось, что этот маршрут только в одну сторону работает)
+59
-2
+57
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lovkac
Ответ Андрей Балабаев
Если Вендел так хочет уйти, то мог бы снизить свои требования по зп. Ну или внести часть суммы недостающую бразильским клубам. Средства думаю позволяют
Один такой бразилец не захотел 360к отдать чтобы вернуться в клуб "за который он так хотел играть", а тут вопрос в миллионах, о чем вы?
+25
0
+25
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Onion
Потерял тетю, потерял дедушку. Надо таки возвращаться уже, а то родственников совсем не останется...
+10
-3
+7
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andplak
не вижу смысла его держать..ну классный игрок,раз хочет уйти,пусть валит!...продать по дороже и делов то.
+7
-1
+6
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Андрей Балабаев
Ответ lovkac
Один такой бразилец не захотел 360к отдать чтобы вернуться в клуб "за который он так хотел играть", а тут вопрос в миллионах, о чем вы?
Да я понимаю что утопия, хотя Дриусси так и сделал
+6
0
+6
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Андрей Балабаев
Если Вендел так хочет уйти, то мог бы снизить свои требования по зп. Ну или внести часть суммы недостающую бразильским клубам. Средства думаю позволяют
+5
-1
+4
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lovkac
Ответ Андрей Балабаев
Да я понимаю что утопия, хотя Дриусси так и сделал
Так Себа хотел играть, а не карнавалить со своими дружками в фавелах. Так что ситуации абсолютно разные
+4
0
+4
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Dan Kennedy
Ответ St. Jimmy
Для меня во всех этих слухах главная неожиданность, что бразильские клубы готовы платить десятки миллионов за бразильских же игроков из Европы. Мне всегда казалось, что этот маршрут только в одну сторону работает)
Ну этим откровенно занимается только Фламенго. Там в топ 10 рекордных покупок во всем бразильском чемпионате 7 игроков именно туда ушло, и все трансферы недавние. Показателен трансфер Жерсона, продали за 20 Марселю, вернули за 15 обратно. Плюс академия работает неплохо - Винисиус, Пакета и Рейниер в топ продаж из недавних.
+4
0
+4
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mr.....
Ответ lovkac
МЛС сейчас вошла бы в топ10-12 лиг Европы, домой лететь удобнее. Зимой отдых, так что одни плюсы.
МЛС это не лига Европы.....
+3
0
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Владимир Самсонов
Габигол: путь от "нового Роналдо" до "не устраивает Семака"
+4
-1
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Step_up
Без Малколма и Вендела Зениту будет, конечно, сложнее. Эта два ключевых игрока. Можно купить других игроков, но не факт, что заиграют и тем более ТАК заиграют. Какое-то время при любых раскладах уйдёт на адаптацию.
+1
0
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Игорь М.
Ответ St. Jimmy
Для меня во всех этих слухах главная неожиданность, что бразильские клубы готовы платить десятки миллионов за бразильских же игроков из Европы. Мне всегда казалось, что этот маршрут только в одну сторону работает)
Они знают, что потом смогут его по своим мутным схемам продать обратно в Европу и поднять на этом хорошие деньги.
+2
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Док Аксель
Держать нельзя, продать. И только тут надо ставить запятую, а потом и точку в отношениях с Венделом.
+1
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Тюменский медвежонок
да понятно что "дальше" - только продажа, игрок публично своими действиями "заявил" - я больше не хочу играть за Зенит, всё, точка, как можно такого игрока оставлять в команде?
+2
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Андрей Балабаев
Ответ lovkac
Так Себа хотел играть, а не карнавалить со своими дружками в фавелах. Так что ситуации абсолютно разные
Но выбрал не Европу, а млс. Играть хотел, но в комфортной среде в Техасе
+1
0
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lovkac
Ответ Андрей Балабаев
Но выбрал не Европу, а млс. Играть хотел, но в комфортной среде в Техасе
МЛС сейчас вошла бы в топ10-12 лиг Европы, домой лететь удобнее. Зимой отдых, так что одни плюсы.
+1
0
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lovkac
Ответ Андрей Балабаев
Насчёт уровня мне сложно судить, но кто следит говорят что уровень так себе на данный момент
Если брать среднюю температуру по больнице, то та же Бельгия или Чехия, но дорого-богато. Поэтому Себа уехал не в третисортную лигу Лимпопо зарабатывать деньги, а во вполне конкурентный чемпионат, где может быть локальной звездой, чего он хотел и от Зенита.
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Karl_Ivanovich
Ответ St. Jimmy
Для меня во всех этих слухах главная неожиданность, что бразильские клубы готовы платить десятки миллионов за бразильских же игроков из Европы. Мне всегда казалось, что этот маршрут только в одну сторону работает)
Предполагаю, сам будучи человеком глубоко корыстным, что эти клубы готовы за комиссию поработать "прокладкой" для перепродажи игроков из РПЛ в Европу.
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Андрей Балабаев
Ответ lovkac
МЛС сейчас вошла бы в топ10-12 лиг Европы, домой лететь удобнее. Зимой отдых, так что одни плюсы.
Насчёт уровня мне сложно судить, но кто следит говорят что уровень так себе на данный момент
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Джиза
Короче, скриньте: попросит Зенит приостановить карьеру. Побудет в Бразилии, поиграет за местную команду, а потом перейдет в ЦСКА.
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Metaphrast
выполнение контракта, со стороны игрока, возвращение в клуб и продажа, все равно головой он уже не в Зените. Но и продавать не за 3 копейки. Неприезд -санкции УЕФА. Контракт надо отрабатывать
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Любовь Мелехова
Еще одну страницу я переверну и вижу, что совсем близка ее последняя строка.(с)
Сага о Венделе, блудном сыне.
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Марк Львов
типичные наёмники
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