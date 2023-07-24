Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?

Все повороты сюжета.

«Зенит» уже сыграл два матча в новом сезоне – оба без Вендела. Бразилец максимально затянул с возвращением в Россию. Просто не сел на самолет, а агент Тьяго Рибейро прилетел в Санкт-Петербург один.

По свежим сообщениям от агента, развязка тут все же близка: Вендел прибудет в Санкт-Петербург во вторник.

Но почему так вышло и что там вообще происходило?

Вендела ждут уже месяц. «Зенит» не скрывает – он хочет уйти

Вот полная хронология странной истории.

• Вендел уехал в мае: «Зенит» разрешил ему, Малкому и Клаудиньо досрочно укатить в отпуск, хоть и оставалось еще два матча в чемпионате. Бразильцы должны были вернуться к старту предсезонной подготовки – 22 июня.

• Когда пришло время возвращаться в клуб, игрок попросил чуть продлить отпуск из-за обстановки в России. «Зенит» пошел навстречу, перенеся приезд бразильца на начало июля.

• Через пару дней журналист Фабио Алейшо выкатил инсайд: хавбеку разрешили искать новый клуб, если он решит уйти. Вскоре «Зенит» опроверг информацию, но пошли слухи об интересе «Фенербахче» (аренда с опцией выкупа). Называли и еще одного претендента – «Фламенго».

Агент бразильца реагировал сдержанно: «Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» все, но он любит команду, город, болельщиков. И если его и состоится, то только таким образом, чтобы никто не остался в обиде».

• Чуть позже назвали и возможную цену, которую «Зенит» просит за Вендела – 25 млн евро. Хавбека даже предложили «Роме», но итальянцы отказались. А внутри клуба не скрывали, что за приемлемую цену бразильца отпустят. «Руководство позволило ему искать другую команду, – подтверждал Сергей Семак. – Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит всех, Вендел может уйти. Ситуация на контроле клуба».

«Не общался с Венделом по поводу его будущего и, думаю, скорее всего, он не вернется. Будет искать новую команду», – рассказывал Данил Круговой.

• Несмотря на это, Александр Медведев вскоре заявил, что Вендел вернется в Санкт-Петербург, но его попытки найти новый клуб не прекратились. Бразилец никак не мог договориться из-за требований – он хочет получать не меньше, чем в «Зените», но в топ-лигах желающих не нашлось.

• По информации журналиста Жулио Мигеля Нето, «Зенит» требовал от Вендела вернуться в Россию и оказывал серьезное давление. «Игрок с контрактом обязан находиться в расположении команды. Он должен пройти предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее», – реагировал Медведев.

• Вендел снова не вернулся: у него умер дедушка, так что клуб разрешил еще немного остаться в Рио-де-Жанейро. Агент игрока подтверждал информацию: «Вендел должен был вчера лететь в Россию, но из-за семейных обстоятельств возвращение задерживается».

«Ситуация с Венделом не изменилась, я не знаю тонкостей его контракта, – комментировал ситуацию Семак. – Это все в зоне ответственности руководства клуба. Пока у нас пищи для размышлений нет и Вендела тоже нет. Посмотрим, что будет с ним дальше».

• Перед началом сезона РПЛ оказалось, что «Зенит» не внес Вендела в заявку на новый сезон. Семак официально сообщил о желании игрока уйти: «Его пока нет. Решает вопросы. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду и предложение будет устраивать клуб, то пожалуйста».

• Через день журналист Фабио Алейшо написал: переговоры по игроку запустил «Палмейрас», готовы отдать за Вендела 10 млн. «Зенит» отказался, но с условием снизить цену, если бразильцы предложат нескольких своих игроков. Каких конкретно – неизвестно.

• Параллельно питерцы разговаривали с «Фламенго»: например, предложили обмен на нападающего Педро Абреу, которого называли главным фаворитом на замену Кейна в «Тоттенхэме». Бразильцы не хотят разменивать такой актив и предлагают Габигола, но тот не устраивает Семака.

• За день до игры с «Пари НН» Медведев снова заявил, что Вендел возвращается: «Он улетит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он должен исполнять обязанности, но надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать».

Что дальше?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press