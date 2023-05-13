Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑

Это уж точно главное событие недели (месяца? года?) – Александр Мостовой подал документы для обучения в академии РФС!

«Заявление от Александра успешно подано и принято, – сообщил РФС. – Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

А вот цитата Мостового: «Многие говорили, будет ли Мостовой учиться или нет. Вот, пожалуйста, вы видите, я здесь. Так что я вас не обманывал. Я приехал, подал заявку, я с вами».

Теперь-то уж верим:

Что за лицензия и какой путь теперь у Мостового

Для работы тренером в клубе высшего дивизиона нужна лицензия Pro. Но большинство ее не могут получить сразу, нужно пройти через лицензии C, В и А. Но для профессиональных игроков упрощенная схема:

• Если есть 10 лет на профессиональных контрактах, то можно начинать с лицензии В-УЕФА.

• Если есть 20 матчей за сборную или более 300 игр в РПЛ и еврокубках, можно пройти программу А-УЕФА+В-УЕФА.

Конечно, Мостовой идет по второму пути. Учеба займет около года. Но для следующей ступени (лицензия Pro) нужно проработать год в профессиональном клубе. Обучение на Pro займет полтора года, но зато откроет безграничные возможности – с такой лицензией можно тренировать даже «Барселону».

В начале 2023 года в академии РФС дипломы категории Pro-УЕФА получили многие бывшие футболисты – братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Спартак Гогниев, Александр Кержаков, Павел Могилевский, Михаил Осинов, Дмитрий Пятибратов, Роман Шаронов.

Заявление Мостового приняли не сразу, а еще он искал спонсоров

В феврале 2023-го Мостовой сказал «РБ Спорту»: «Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров».

Академия РФС тут же отреагировала: «Александр Владимирович, прямо сейчас у нас идет набор группы на лицензию «В-УЕФА». Начинаем 14 марта, стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку!»

Статус в марте: «Было несколько звонков из РФС. Поговорили. Спросил, как это будет выглядеть. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история».

В начале мая «РБ Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС сообщил, что Мостовой не заполнил отправленную ему академией РФС анкету. Хотя он и говорил: «Буду поступать на обучение. Когда? По-моему, в июне. На какую лицензию? На самую высокую, Pro».

Кажется, теперь все начинается.

Мостовой называл лицензию «бумажкой»

Вот как он объяснял Sport24, почему до сих пор не тренирует: «У меня же нет этой бумажки. Все называют ее тренерской лицензией, а я – бумажкой. За свою жизнь видел столько людей, кто тренировал с бумажкой и без нее. Есть люди, которые никогда не играли в футбол, но тренируют и находятся в игре. А в клубе много помощников и руководителей, которым нужны эти бумажки».

А еще – эмоционировал в интервью VPrognoze: «Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет!»

Год назад он говорил RT, почему раньше не учился на тренера: «Был момент, когда я должен был поступать вместе с другими ребятами, но в силу личных обстоятельств не мог надолго приехать в Россию. Упустил момент. Когда уже вернулся в 2012 году основательно, время ушло. Годы идут. Мне уже не 40 лет. Может быть, это должно было произойти. Все-таки больше других играл за границей и за сборную. Но у кого-то так складывается судьба, у кого-то по-другому. Что поделать».

При этом тренировать бы хотел: «Конечно. Почему не зовут работать? Потому что у меня лицензии никакой нет. Бумажки там какой-то. Карпина без лицензии позвали. И Титова. Ну, там дружба есть, связи есть», – цитата для Евроспорта.

Причем даже согласен не на должность главного: «Я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же – ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу».

От Мостового доставалось тренерам с лицензиями

Претензии каждый раз примерно одинаковы. «Для меня тот тренер, который сам не играл в футбол на высоком уровне, всегда будет ниже того, кто хоть чего-то как игрок достиг», – говорил Мостовой РИАМО в 2015-м.

О Слуцком он высказывался так: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают».

Тедеско тоже получал критику: «Спартак» – команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в нее попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол». И еще: «Я никогда не смогу воспринимать его серьезно – вспомните, как он прыгал по бровке. Почему он так себя вел? Потому что не играл. Анчелотти никогда себя так вести не будет. Или Зидан».

Абаскаль Мостовому совсем не нравится: «Как может не стать плохо, когда в мой родной клуб берут человека по объявлению? Это назначение полностью девальвирует профессию тренера. Этот человек в футболе – никто».

Как, собственно, и Пеп Клотет (тренер «Торпедо»): «Работал тренером или, как сейчас модно, – аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся – не очень понимаю».

Стоп, а как же Жозе Моуринью? «Если бы таких было 15 человек и все выигрывали, но он один. Не просто так же он сказал, что особенный. Конечно особенный — потому что он один человек не из футбола. Как пел Высоцкий — в колею попал. И пошло-поехало. Еще отметил бы, с какими командами он побеждает. Жозе тренирует «Сассуоло» или «Осасуну»? Нет, он тренирует такие команды, у которых большие возможности. Чему тут удивляться?»

В общем, это еще далеко не полный список.

Кстати, Мостовой уже назначался главным тренером

Да, это было в августе – и звучало громогласно: Мостовой возглавил клуб Fight Nights в Медиалиге. Правда, сезон команда завершила на последнем месте, выиграв всего два матча из восьми. Но, как он сам говорит, не под его руководством:

«Я ее не тренировал. У нас есть тренерский штаб и тренер. Я просто был сверху, главный. Я не тренировал, занимались тренировками три человека».

В профессиональном футболе будет гораздо интереснее – осталось только выучиться.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Евгений Одиноков; РФС