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Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑

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Александр Мостовой Александр Мостовой
РФС РФС
Футбол Футбол

Это уж точно главное событие недели (месяца? года?) – Александр Мостовой подал документы для обучения в академии РФС! 

«Заявление от Александра успешно подано и принято, – сообщил РФС. – Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

А вот цитата Мостового: «Многие говорили, будет ли Мостовой учиться или нет. Вот, пожалуйста, вы видите, я здесь. Так что я вас не обманывал. Я приехал, подал заявку, я с вами».

Теперь-то уж верим:

Что за лицензия и какой путь теперь у Мостового

Для работы тренером в клубе высшего дивизиона нужна лицензия Pro. Но большинство ее не могут получить сразу, нужно пройти через лицензии C, В и А. Но для профессиональных игроков упрощенная схема:

• Если есть 10 лет на профессиональных контрактах, то можно начинать с лицензии В-УЕФА.

• Если есть 20 матчей за сборную или более 300 игр в РПЛ и еврокубках, можно пройти программу А-УЕФА+В-УЕФА.

Конечно, Мостовой идет по второму пути. Учеба займет около года. Но для следующей ступени (лицензия Pro) нужно проработать год в профессиональном клубе. Обучение на Pro займет полтора года, но зато откроет безграничные возможности – с такой лицензией можно тренировать даже «Барселону». 

В начале 2023 года в академии РФС дипломы категории Pro-УЕФА получили многие бывшие футболисты – братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Спартак Гогниев, Александр Кержаков, Павел Могилевский, Михаил Осинов, Дмитрий Пятибратов, Роман Шаронов.

Заявление Мостового приняли не сразу, а еще он искал спонсоров

В феврале 2023-го Мостовой сказал «РБ Спорту»: «Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров».

Академия РФС тут же отреагировала: «Александр Владимирович, прямо сейчас у нас идет набор группы на лицензию «В-УЕФА». Начинаем 14 марта, стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку!»

Статус в марте: «Было несколько звонков из РФС. Поговорили. Спросил, как это будет выглядеть. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история».

В начале мая «РБ Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС сообщил, что Мостовой не заполнил отправленную ему академией РФС анкету. Хотя он и говорил: «Буду поступать на обучение. Когда? По-моему, в июне. На какую лицензию? На самую высокую, Pro».

Кажется, теперь все начинается.

Мостовой называл лицензию «бумажкой»

Вот как он объяснял Sport24, почему до сих пор не тренирует: «У меня же нет этой бумажки. Все называют ее тренерской лицензией, а я – бумажкой. За свою жизнь видел столько людей, кто тренировал с бумажкой и без нее. Есть люди, которые никогда не играли в футбол, но тренируют и находятся в игре. А в клубе много помощников и руководителей, которым нужны эти бумажки».

А еще – эмоционировал в интервью VPrognoze: «Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет!»

Год назад он говорил RT, почему раньше не учился на тренера: «Был момент, когда я должен был поступать вместе с другими ребятами, но в силу личных обстоятельств не мог надолго приехать в Россию. Упустил момент. Когда уже вернулся в 2012 году основательно, время ушло. Годы идут. Мне уже не 40 лет. Может быть, это должно было произойти. Все-таки больше других играл за границей и за сборную. Но у кого-то так складывается судьба, у кого-то по-другому. Что поделать».

При этом тренировать бы хотел: «Конечно. Почему не зовут работать? Потому что у меня лицензии никакой нет. Бумажки там какой-то. Карпина без лицензии позвали. И Титова. Ну, там дружба есть, связи есть», – цитата для Евроспорта.

Причем даже согласен не на должность главного: «Я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же – ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу».

От Мостового доставалось тренерам с лицензиями

Претензии каждый раз примерно одинаковы. «Для меня тот тренер, который сам не играл в футбол на высоком уровне, всегда будет ниже того, кто хоть чего-то как игрок достиг», – говорил Мостовой РИАМО в 2015-м.

О Слуцком он высказывался так: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают».

Тедеско тоже получал критику: «Спартак» – команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в нее попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол». И еще: «Я никогда не смогу воспринимать его серьезно – вспомните, как он прыгал по бровке. Почему он так себя вел? Потому что не играл. Анчелотти никогда себя так вести не будет. Или Зидан».

Абаскаль Мостовому совсем не нравится: «Как может не стать плохо, когда в мой родной клуб берут человека по объявлению? Это назначение полностью девальвирует профессию тренера. Этот человек в футболе – никто».

Как, собственно, и Пеп Клотет (тренер «Торпедо»): «Работал тренером или, как сейчас модно, – аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся – не очень понимаю».

Стоп, а как же Жозе Моуринью? «Если бы таких было 15 человек и все выигрывали, но он один. Не просто так же он сказал, что особенный. Конечно особенный — потому что он один человек не из футбола. Как пел Высоцкий — в колею попал. И пошло-поехало. Еще отметил бы, с какими командами он побеждает. Жозе тренирует «Сассуоло» или «Осасуну»? Нет, он тренирует такие команды, у которых большие возможности. Чему тут удивляться?»

В общем, это еще далеко не полный список.

Кстати, Мостовой уже назначался главным тренером

Да, это было в августе – и звучало громогласно: Мостовой возглавил клуб Fight Nights в Медиалиге. Правда, сезон команда завершила на последнем месте, выиграв всего два матча из восьми. Но, как он сам говорит, не под его руководством:

«Я ее не тренировал. У нас есть тренерский штаб и тренер. Я просто был сверху, главный. Я не тренировал, занимались тренировками три человека».

В профессиональном футболе будет гораздо интереснее – осталось только выучиться.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Евгений Одиноков; РФС

45 комментариев

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Стэн Смит
Я бы ввёл правило, что нельзя тренировать с немытой головой.
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Fat-n-Green
Ответ Стэн Смит
Я бы ввёл правило, что нельзя тренировать с немытой головой.
Очередное преимущество для лысых шарлатанов
+52
0
+52
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dedushka
Марио наконец идет грабить банк?
+17
0
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Denis Akhmarov
Будет смешно если Слуцкий придет лекции читать
+12
0
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Michael Boldyrev
Ответ Боевой Бурят Путина
Мостовой не тренирует не только из-за отсутствия «бумажки», он еще и прямолинейный, неудобный для руководства, и не знает реалий российского футбола. Тот же Валера и с Федуном на трансферах поработал, и с армянами в Армавире, и в Ростове. Царю просто не хватит мозгов и гибкости, чтобы никому не перейти дорогу в сфере, где распил на откате и догом погоняет
Судя по написанному, Мостовой практически недееспособный. Его же практически за ручку привели на курсы и заполнили за него бумажки. Фраза про компьютер и гордость от того, что он сам заполнил анкету - неподдельная, просто все мы это уже пережили на Госуслугах...а за Сашеньку и на Госуслугах кто-то заполняет)

Ну, кстати, сейчас-то - в середине мая и после заполнения анкеты - он знает, что он будет год учиться не на лицензию Pro? У меня нет уверенности.
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Боевой Бурят Путина
Мостовой не тренирует не только из-за отсутствия «бумажки», он еще и прямолинейный, неудобный для руководства, и не знает реалий российского футбола. Тот же Валера и с Федуном на трансферах поработал, и с армянами в Армавире, и в Ростове. Царю просто не хватит мозгов и гибкости, чтобы никому не перейти дорогу в сфере, где распил на откате и догом погоняет
+10
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Lionel Andres Messi 10
Прям как Танос и Перчатка Бесконечности.
+3
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Victor Efremoff
Продолжение эпопеи: "А что, Царю еще надо на занятия ходить и экзамены сдавать?!"
+3
0
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76er
Ну получил бумажку. А дальше-то что?
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-2
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Мукунку хороший
Ответ Стэн Смит
Я бы ввёл правило, что нельзя тренировать с немытой головой.
Это лак..у него же мужская укладка)))
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Гарри Топор
Царь есть Царь!
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Xm.md
Ответ vik444
Комментарий удален модератором
Татуировки на лице, разноцветные волосы на голове и прочая дичь - это может не нравиться, но это личное дело каждого.
Не смешивай нестандартный стиль с нормами гигиены.
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avcgloronalduMU
ещё в медиа лиге и проигрывал там
был на "мостике", давал установки и тд
а потом сидел на корточках, поджав хвост, когда Файт Найтс проигрывали, не знал, что делать
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Quiet Dad
Ответ Боевой Бурят Путина
Мостовой не тренирует не только из-за отсутствия «бумажки», он еще и прямолинейный, неудобный для руководства, и не знает реалий российского футбола. Тот же Валера и с Федуном на трансферах поработал, и с армянами в Армавире, и в Ростове. Царю просто не хватит мозгов и гибкости, чтобы никому не перейти дорогу в сфере, где распил на откате и догом погоняет
Мне думается, что напротив, он очень хорошо знает реалии отечественного футбола. Но если эти его знания озвучить вслух - можно начать заикаться и поседеть
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Игорь Деньгин
Барса уже начала узнавать номер Саши , готовят контракт без прописанной зарплаты
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Дмитрий Сологубов
Ооооооо, даааа!!!
Там как раз Челси буксует, пора Саше подучиться и в Лондон.Ну не Семака же туда посылать???
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Имя Фамилия
Вселенная схлопнулась.
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88x22
Я представляю себе будущие матчи команды Саши "Царя" и команды Валеры "Верим"! Ждем огня!
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encaro_one
Учиться он не будет.
Что он не знает в футболе, зачем учиться ...
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EnzoAmatera
Ответ Denis Akhmarov
Будет смешно если Слуцкий придет лекции читать
На курсах про обычно таких специалистов и приглашают читать лекции)
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Трент Резнор
Ответ dedushka
Марио наконец идет грабить банк?
Финал известен)
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Контепрессинг
Ответ Стэн Смит
Я бы ввёл правило, что нельзя тренировать с немытой головой.
как раз этому и научат
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al
Вот оно - возрождение России!!!
Царь вернулся.
Всем бояться.
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Neyron
Клоунов в нашем футболе не хватает, ждём с нетерпением окончания и учебы и трудоустройства.
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Goldstream
Ответ 76er
Ну получил бумажку. А дальше-то что?
Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - Царь!
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