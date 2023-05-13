Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑
Это уж точно главное событие недели (месяца? года?) – Александр Мостовой подал документы для обучения в академии РФС!
«Заявление от Александра успешно подано и принято, – сообщил РФС. – Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».
А вот цитата Мостового: «Многие говорили, будет ли Мостовой учиться или нет. Вот, пожалуйста, вы видите, я здесь. Так что я вас не обманывал. Я приехал, подал заявку, я с вами».
Теперь-то уж верим:
Что за лицензия и какой путь теперь у Мостового
Для работы тренером в клубе высшего дивизиона нужна лицензия Pro. Но большинство ее не могут получить сразу, нужно пройти через лицензии C, В и А. Но для профессиональных игроков упрощенная схема:
• Если есть 10 лет на профессиональных контрактах, то можно начинать с лицензии В-УЕФА.
• Если есть 20 матчей за сборную или более 300 игр в РПЛ и еврокубках, можно пройти программу А-УЕФА+В-УЕФА.
Конечно, Мостовой идет по второму пути. Учеба займет около года. Но для следующей ступени (лицензия Pro) нужно проработать год в профессиональном клубе. Обучение на Pro займет полтора года, но зато откроет безграничные возможности – с такой лицензией можно тренировать даже «Барселону».
В начале 2023 года в академии РФС дипломы категории Pro-УЕФА получили многие бывшие футболисты – братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Спартак Гогниев, Александр Кержаков, Павел Могилевский, Михаил Осинов, Дмитрий Пятибратов, Роман Шаронов.
Заявление Мостового приняли не сразу, а еще он искал спонсоров
В феврале 2023-го Мостовой сказал «РБ Спорту»: «Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров».
Академия РФС тут же отреагировала: «Александр Владимирович, прямо сейчас у нас идет набор группы на лицензию «В-УЕФА». Начинаем 14 марта, стоимость – 80 000 рублей. Еще успеете подать заявку!»
Статус в марте: «Было несколько звонков из РФС. Поговорили. Спросил, как это будет выглядеть. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история».
В начале мая «РБ Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС сообщил, что Мостовой не заполнил отправленную ему академией РФС анкету. Хотя он и говорил: «Буду поступать на обучение. Когда? По-моему, в июне. На какую лицензию? На самую высокую, Pro».
Кажется, теперь все начинается.
Мостовой называл лицензию «бумажкой»
Вот как он объяснял Sport24, почему до сих пор не тренирует: «У меня же нет этой бумажки. Все называют ее тренерской лицензией, а я – бумажкой. За свою жизнь видел столько людей, кто тренировал с бумажкой и без нее. Есть люди, которые никогда не играли в футбол, но тренируют и находятся в игре. А в клубе много помощников и руководителей, которым нужны эти бумажки».
А еще – эмоционировал в интервью VPrognoze: «Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет!»
Год назад он говорил RT, почему раньше не учился на тренера: «Был момент, когда я должен был поступать вместе с другими ребятами, но в силу личных обстоятельств не мог надолго приехать в Россию. Упустил момент. Когда уже вернулся в 2012 году основательно, время ушло. Годы идут. Мне уже не 40 лет. Может быть, это должно было произойти. Все-таки больше других играл за границей и за сборную. Но у кого-то так складывается судьба, у кого-то по-другому. Что поделать».
При этом тренировать бы хотел: «Конечно. Почему не зовут работать? Потому что у меня лицензии никакой нет. Бумажки там какой-то. Карпина без лицензии позвали. И Титова. Ну, там дружба есть, связи есть», – цитата для Евроспорта.
Причем даже согласен не на должность главного: «Я готов и помощником быть. У нас же многие годами сидят на скамейке одними из десяти ассистентов. Отлично же – ни за что не отвечаешь, а деньги капают. И я так тоже могу».
От Мостового доставалось тренерам с лицензиями
Претензии каждый раз примерно одинаковы. «Для меня тот тренер, который сам не играл в футбол на высоком уровне, всегда будет ниже того, кто хоть чего-то как игрок достиг», – говорил Мостовой РИАМО в 2015-м.
О Слуцком он высказывался так: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают».
Тедеско тоже получал критику: «Спартак» – команда с большой историей, одна из самых любимых в стране, и тут в нее попадает человек, который сидел в баре под Дюссельдорфом и смотрел футбол». И еще: «Я никогда не смогу воспринимать его серьезно – вспомните, как он прыгал по бровке. Почему он так себя вел? Потому что не играл. Анчелотти никогда себя так вести не будет. Или Зидан».
Абаскаль Мостовому совсем не нравится: «Как может не стать плохо, когда в мой родной клуб берут человека по объявлению? Это назначение полностью девальвирует профессию тренера. Этот человек в футболе – никто».
Как, собственно, и Пеп Клотет (тренер «Торпедо»): «Работал тренером или, как сейчас модно, – аналитиком? У нас мода пошла на аналитиков, но не вижу в этом никакого смысла. Пришел ноунейм. Как они появляются и откуда берутся – не очень понимаю».
Стоп, а как же Жозе Моуринью? «Если бы таких было 15 человек и все выигрывали, но он один. Не просто так же он сказал, что особенный. Конечно особенный — потому что он один человек не из футбола. Как пел Высоцкий — в колею попал. И пошло-поехало. Еще отметил бы, с какими командами он побеждает. Жозе тренирует «Сассуоло» или «Осасуну»? Нет, он тренирует такие команды, у которых большие возможности. Чему тут удивляться?»
В общем, это еще далеко не полный список.
Кстати, Мостовой уже назначался главным тренером
Да, это было в августе – и звучало громогласно: Мостовой возглавил клуб Fight Nights в Медиалиге. Правда, сезон команда завершила на последнем месте, выиграв всего два матча из восьми. Но, как он сам говорит, не под его руководством:
«Я ее не тренировал. У нас есть тренерский штаб и тренер. Я просто был сверху, главный. Я не тренировал, занимались тренировками три человека».
В профессиональном футболе будет гораздо интереснее – осталось только выучиться.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Евгений Одиноков; РФС
Ну, кстати, сейчас-то - в середине мая и после заполнения анкеты - он знает, что он будет год учиться не на лицензию Pro? У меня нет уверенности.
Не смешивай нестандартный стиль с нормами гигиены.
был на "мостике", давал установки и тд
а потом сидел на корточках, поджав хвост, когда Файт Найтс проигрывали, не знал, что делать
Там как раз Челси буксует, пора Саше подучиться и в Лондон.Ну не Семака же туда посылать???
Что он не знает в футболе, зачем учиться ...
Царь вернулся.
Всем бояться.