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ЦСКА-2005, выигравший Кубок УЕФА. Где они сейчас?

Владимир Габулов Владимир Габулов
ЦСКА ЦСКА
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Василий Березуцкий Василий Березуцкий
Алексей Березуцкий Алексей Березуцкий
Вениамин Мандрыкин Вениамин Мандрыкин
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич
Вагнер Лав Вагнер Лав
Ивица Олич Ивица Олич
Милош Красич Милош Красич
Юрий Жирков Юрий Жирков
Элвер Рахимич Элвер Рахимич
Даниэл Карвальо Даниэл Карвальо
Евгений Алдонин Евгений Алдонин
Дейвидас Шемберас Дейвидас Шемберас
Футбол Футбол

Даниэл Карвальо неожиданно приехал в Москву, чтобы сыграть за ЦСКА в шоу-матче против 2Drots. Приезд бразильца заставил задуматься: что стало с футболистами из состава ЦСКА-2005, выигравшего Кубок УЕФА? Давайте смотреть.

Вениамин Мандрыкин

Числился в ЦСКА до 2010 года, но постоянно уходил в аренды – успел съездить в «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». В 2010-м, уходя на большой скорости от преследования ГИБДД, врезался в дерево и получил компрессионный перелом позвоночника. До сих пор не может передвигаться самостоятельно. Сейчас ему 41 год.

Игорь Акинфеев

36-летний Акинфеев до сих пор играет за ЦСКА и уже давно стал легендой клуба. Сезон-2022/23 стал для Игоря 20-м в чемпионатах России. 

Владимир Габулов

Габулов завершил карьеру футболиста в 2018 году – после этого работал министром спорта и физической культуры Северной Осетии, президентом «Алании» и председателем совета директоров «Олимп-Долгопрудного». Последним местом работы Габулова были «Химки», где он до мая 2022-го был генеральным директором.

Дейвидас Шемберас

Шемберас покинул ЦСКА в 2012 году, а через три года завершил карьеру в родном «Жальгирисе». После окончания карьеры стал футбольным функционером.

Сергей Игнашевич

Игнашевич, отдавший ЦСКА 14 лет карьеры, после ее завершения пошел по тренерскому пути: сначала попробовал себя главным тренером в «Торпедо», а сейчас вместе с «Балтикой» рвется в РПЛ.

Василий Березуцкий

Василий завершил карьеру в ЦСКА в 2018-м. После этого поехал помогать Леониду Слуцкому в «Витессе», а в 2020 году вернулся в армейский клуб – недолгое время проработал заместителем генерального директора и тренером. Затем работал в тренерских штабах Гончаренко в «Краснодаре» и брата Алексея в ЦСКА.

Алексей Березуцкий 

Алексей после завершения карьеры прошел примерно тот же путь, что и Василий – за исключением работы в «Краснодаре». Недолгое время Березуцкий был главным в ЦСКА – ушел из клуба в июне 2022-го.

Чиди Одиа

Одиа закончил играть в 2012-м – на тот момент футболисту было 28 лет. Последним клубом Чиди был как раз ЦСКА, а после этого игрок пропал с радаров. Не совсем понятно, чем сейчас занимается Чиди, но его инстаграм регулярно пополняется публикациями из повседневной жизни.

Богдан Шершун

Украинский защитник покинул ЦСКА в 2005-м – после этого играл только на родине. Завершил карьеру в 2014 году после года игры за «Волынь», сейчас регулярно дает комментарии украинским футбольным изданиям.

Иван Таранов

Таранов играл в ЦСКА до 2007 года – затем поехал в «Крылья Советов», где за 10 лет успел стать местной легендой. Профессиональную карьеру завершил в 2019 году, с тех пор играет за любительский клуб «Энергетик-Прохладный».

Ролан Гусев

Гусев ушел из ЦСКА в 2007 году, а спустя четыре года завершил игровую карьеру. С 2021 года Ролан тренирует молодежку армейского клуба.

Милош Красич

Сербский полузащитник покинул ЦСКА в 2010-м – ушел в «Ювентус». После играл за «Фенербахче», французскую «Бастию» и польскую «Лехию», где и завершил карьеру в 2019 году. Через два года ходили слухи, что Ивица Олич хочет позвать Красича в тренерский штаб ЦСКА, но не срослось.

Юрий Жирков

Жирков ушел из ЦСКА в 2009-м – в «Челси». После этого были «Анжи», «Динамо», «Зенит», «Химки» и завершение карьеры в 2022 году. Юрий пока отдыхает – в конце марта сказал, что планов на жизнь после футбола пока нет.

Юрис Лайзанс

Лайзанс покинул ЦСКА именно после сезона-2005. До 2014 года Юрис поездил по российским и латвийским клубам, а затем стал селекционером «Краснодара» – на этой должности пробыл вплоть до 2022-го.

Дуду

Дуду ушел из ЦСКА в 2008 году, а закончил карьеру спустя 10 лет в «Ботафого». Сейчас бразилец активно развивает медиакарьеру – в описании его профиля в соцсетях сказано, что он «помогает достичь высоких результатов в спорте и финансах».

Евгений Алдонин 

Алдонин играл в ЦСКА до 2013 года, после этого выступал за нижегородскую «Волгу» и «Зоркий», а завершил карьеру в 2019-м в любительском клубе «Катюша». Затем стал тренером – работал ассистентом в «Торпедо» и «Роторе».

Элвер Рахимич

Легендарный босниец отдал ЦСКА 13 лет карьеры и завершил карьеру в армейском клубе в 2014 году. С 2021 года Рахимич работает помощником главного тренера в сборной Боснии и Герцеговины.

Даниэл Карвальо

Карвальо играл в ЦСКА до 2010 года – после недолгого путешествия в Катар вернулся в Бразилию, где играл до 2018 года. После завершения карьеры Даниэл стал предпринимателем: сотрудничает сразу с несколькими бразильскими сетями фитнес-клубов и выступает амбассадором местной букмекерской конторы KTO.

Ивица Олич

Хорватский форвард после ухода из ЦСКА в 2006-м поиграл за «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В 2021 году Олич ненадолго вернулся в ЦСКА в качестве главного тренера, а сейчас работает ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.

Вагнер Лав

Один из ярчайших легионеров в истории РПЛ играл за ЦСКА восемь лет – в 2012 году уехал во «Фламенго», но в 2013-м ненадолго вернулся в армейский клуб. 38-летний бразилец до сих пор в деле – играет в низших бразильских дивизионах и привычно много забивает.

Сергей Самодин

Самодин числился в ЦСКА до 2006 года, а затем уехал в украинский «Днепр». Последним клубом Сергея был «Шинник», из которого он ушел в конце сезона-2020/21.

Сергей Правосуд

Правосуд за четыре года сыграл за ЦСКА лишь пять матчей – ушел из клуба в 2009-м, а уже через год завершил карьеру. По состоянию на 2016 год Правосуд владел интернет-магазином игрушек, чем занимается сейчас – неизвестно.

Александр Салугин

Салугин ушел из ЦСКА в 2007 году. Последним клубом Александра был «Нижний Новгород» – завершил карьеру в 2019 году, когда ему был 31 год. Сейчас работает футбольным агентом, представляет интересы защитника ЦСКА Ильи Агапова.

Валерий Газзаев

Газзаев тренировал ЦСКА до 2008 года – после этого работал в киевском «Динамо» и «Алании». Не тренирует уже 10 лет – сейчас занимается политической деятельностью, поддерживает Владимира Путина.

Слова 2Drots про уайлд-кард в РПЛ – это какие-то влажные фантазии

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; pfc-cska.com/Аксёнова А.; vk.com/fcbaltika/Валя Ильин; instagram.com/rbandeirafotografia, youtube.com/@alex_footbic; instagram.com/sportimus.prime; instagram.com/action_man83

8 комментариев

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Фанат Сан-Марино
Ответ Боевой Бурят Путина
Валерий Газзаев сейчас своим поведением позорит всех собак, а за ту победу огромное спасибо
Мне жалко того пацана, который спросил Газзаева про усы
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Tiestorzn17
Валерий Газзаев, чем занимается сейчас - верный пёс.
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red hikkikomori
Одиа на p.diddy похож)
А Дуду похоже стал инфоцыганом)
Карвальо владеет фитнес центрами, хотя внешне похоже что у него сеть бургерных)
Вагнер все ещё играет, в честь него назвали чвк)
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Вадим Сидоров
Рахимич ещё волосы имеет, удивлён)
+1
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+1
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Боевой Бурят Путина
Валерий Газзаев сейчас своим поведением позорит всех собак, а за ту победу огромное спасибо
+2
0
+2
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AlKRD
Карвальо - амбассадор фитнес-клубов это мощно))
+4
0
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Егор Егорушкин
Слышал, что Иван Таранов основал пивоварню…
+1
-1
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Андрей Макакаревич
Где они сейчас? Ауф!
0
-1
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