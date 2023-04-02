ЦСКА-2005, выигравший Кубок УЕФА. Где они сейчас?

Даниэл Карвальо неожиданно приехал в Москву, чтобы сыграть за ЦСКА в шоу-матче против 2Drots. Приезд бразильца заставил задуматься: что стало с футболистами из состава ЦСКА-2005, выигравшего Кубок УЕФА? Давайте смотреть.

Вениамин Мандрыкин

Числился в ЦСКА до 2010 года, но постоянно уходил в аренды – успел съездить в «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик» и брянское «Динамо». В 2010-м, уходя на большой скорости от преследования ГИБДД, врезался в дерево и получил компрессионный перелом позвоночника. До сих пор не может передвигаться самостоятельно. Сейчас ему 41 год.

Игорь Акинфеев

36-летний Акинфеев до сих пор играет за ЦСКА и уже давно стал легендой клуба. Сезон-2022/23 стал для Игоря 20-м в чемпионатах России.

Владимир Габулов

Габулов завершил карьеру футболиста в 2018 году – после этого работал министром спорта и физической культуры Северной Осетии, президентом «Алании» и председателем совета директоров «Олимп-Долгопрудного». Последним местом работы Габулова были «Химки», где он до мая 2022-го был генеральным директором.

Дейвидас Шемберас

Шемберас покинул ЦСКА в 2012 году, а через три года завершил карьеру в родном «Жальгирисе». После окончания карьеры стал футбольным функционером.

Сергей Игнашевич

Игнашевич, отдавший ЦСКА 14 лет карьеры, после ее завершения пошел по тренерскому пути: сначала попробовал себя главным тренером в «Торпедо», а сейчас вместе с «Балтикой» рвется в РПЛ.

Василий Березуцкий

Василий завершил карьеру в ЦСКА в 2018-м. После этого поехал помогать Леониду Слуцкому в «Витессе», а в 2020 году вернулся в армейский клуб – недолгое время проработал заместителем генерального директора и тренером. Затем работал в тренерских штабах Гончаренко в «Краснодаре» и брата Алексея в ЦСКА.

Алексей Березуцкий

Алексей после завершения карьеры прошел примерно тот же путь, что и Василий – за исключением работы в «Краснодаре». Недолгое время Березуцкий был главным в ЦСКА – ушел из клуба в июне 2022-го.

Чиди Одиа

Одиа закончил играть в 2012-м – на тот момент футболисту было 28 лет. Последним клубом Чиди был как раз ЦСКА, а после этого игрок пропал с радаров. Не совсем понятно, чем сейчас занимается Чиди, но его инстаграм регулярно пополняется публикациями из повседневной жизни.

Богдан Шершун

Украинский защитник покинул ЦСКА в 2005-м – после этого играл только на родине. Завершил карьеру в 2014 году после года игры за «Волынь», сейчас регулярно дает комментарии украинским футбольным изданиям.

Иван Таранов

Таранов играл в ЦСКА до 2007 года – затем поехал в «Крылья Советов», где за 10 лет успел стать местной легендой. Профессиональную карьеру завершил в 2019 году, с тех пор играет за любительский клуб «Энергетик-Прохладный».

Ролан Гусев

Гусев ушел из ЦСКА в 2007 году, а спустя четыре года завершил игровую карьеру. С 2021 года Ролан тренирует молодежку армейского клуба.

Милош Красич

Сербский полузащитник покинул ЦСКА в 2010-м – ушел в «Ювентус». После играл за «Фенербахче», французскую «Бастию» и польскую «Лехию», где и завершил карьеру в 2019 году. Через два года ходили слухи, что Ивица Олич хочет позвать Красича в тренерский штаб ЦСКА, но не срослось.

Юрий Жирков

Жирков ушел из ЦСКА в 2009-м – в «Челси». После этого были «Анжи», «Динамо», «Зенит», «Химки» и завершение карьеры в 2022 году. Юрий пока отдыхает – в конце марта сказал, что планов на жизнь после футбола пока нет.

Юрис Лайзанс

Лайзанс покинул ЦСКА именно после сезона-2005. До 2014 года Юрис поездил по российским и латвийским клубам, а затем стал селекционером «Краснодара» – на этой должности пробыл вплоть до 2022-го.

Дуду

Дуду ушел из ЦСКА в 2008 году, а закончил карьеру спустя 10 лет в «Ботафого». Сейчас бразилец активно развивает медиакарьеру – в описании его профиля в соцсетях сказано, что он «помогает достичь высоких результатов в спорте и финансах».

Евгений Алдонин

Алдонин играл в ЦСКА до 2013 года, после этого выступал за нижегородскую «Волгу» и «Зоркий», а завершил карьеру в 2019-м в любительском клубе «Катюша». Затем стал тренером – работал ассистентом в «Торпедо» и «Роторе».

Элвер Рахимич

Легендарный босниец отдал ЦСКА 13 лет карьеры и завершил карьеру в армейском клубе в 2014 году. С 2021 года Рахимич работает помощником главного тренера в сборной Боснии и Герцеговины.

Даниэл Карвальо

Карвальо играл в ЦСКА до 2010 года – после недолгого путешествия в Катар вернулся в Бразилию, где играл до 2018 года. После завершения карьеры Даниэл стал предпринимателем: сотрудничает сразу с несколькими бразильскими сетями фитнес-клубов и выступает амбассадором местной букмекерской конторы KTO.

Ивица Олич

Хорватский форвард после ухода из ЦСКА в 2006-м поиграл за «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860». В 2021 году Олич ненадолго вернулся в ЦСКА в качестве главного тренера, а сейчас работает ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.

Вагнер Лав

Один из ярчайших легионеров в истории РПЛ играл за ЦСКА восемь лет – в 2012 году уехал во «Фламенго», но в 2013-м ненадолго вернулся в армейский клуб. 38-летний бразилец до сих пор в деле – играет в низших бразильских дивизионах и привычно много забивает.

Сергей Самодин

Самодин числился в ЦСКА до 2006 года, а затем уехал в украинский «Днепр». Последним клубом Сергея был «Шинник», из которого он ушел в конце сезона-2020/21.

Сергей Правосуд

Правосуд за четыре года сыграл за ЦСКА лишь пять матчей – ушел из клуба в 2009-м, а уже через год завершил карьеру. По состоянию на 2016 год Правосуд владел интернет-магазином игрушек, чем занимается сейчас – неизвестно.

Александр Салугин

Салугин ушел из ЦСКА в 2007 году. Последним клубом Александра был «Нижний Новгород» – завершил карьеру в 2019 году, когда ему был 31 год. Сейчас работает футбольным агентом, представляет интересы защитника ЦСКА Ильи Агапова.

Валерий Газзаев

Газзаев тренировал ЦСКА до 2008 года – после этого работал в киевском «Динамо» и «Алании». Не тренирует уже 10 лет – сейчас занимается политической деятельностью, поддерживает Владимира Путина.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; pfc-cska.com/Аксёнова А.; vk.com/fcbaltika/Валя Ильин; instagram.com/rbandeirafotografia, youtube.com/@alex_footbic; instagram.com/sportimus.prime; instagram.com/action_man83