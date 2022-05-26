Вся история «Зенита» – за 90 секунд. Погружаемся в футбольное прошлое Петербурга

«Зенит» выкатил поздравительный ролик, которым отметил сразу три важные даты: 97-летие клуба (25 мая), 319-летие города (27 мая) и 350-летие Петра Первого (9 июня, 30 мая по старому стилю).

В небольшом видео клуб вспомнил все ключевые даты в истории города и клуба.

Если вы фанат текстов, пересказываем!

Начинается все с того, что Петр находит Заячий остров и закладывает на нем Петропавловскую крепость. Дальше происходит планомерное развитие Санкт-Петербурга.

Мы видим ряд личностей, которые в разное жили и работали в городе: Мандельштам, Блок, Прокофьев, Мусоргский, Даль, Тургенев, Лермонтов, Менделеев, Ломоносов, Жуковский, балерина Кшесинская, академик Павлов. В начале ролика – строительство значимых для города архитектурных сооружений, создание Русского географического общества, Ленфильма, первая постановка «Руслана и Людмилы».

С помощью клуба разберем детальнее:

Графика превращает Петра Первого в Георгия Дюперрона, основоположника футбола в России.

Ниже коллектив Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), на котором в 1925 году началась история «Зенита». Дальше на видео проглядываются огромные турбины, которые изготавливались на ЛМЗ, в видеоролике они похожи на огромные трубы-динамики. Лицо одного из рабочих заменено на голову Петра Первого – клуб объясняет это тем, что он незримо участвовал в создании клуба.

В верхней части экрана фрагмент заметки из физкультурного журнала «Спартак». Исследуя вопрос спортивной жизни на ЛМЗ, историки футбола обнаружили статью за 1925 год, в которой юнкор Бодряков сообщает об организации на заводе четырех футбольных команд.

Именно эта заметка считается отправной точкой в истории «Зенита». В нижней части экрана обложка того выпуска журнала.

Дальше – реальные архивные съемки 1930-х годов, после чего следует кадр, отражающий важнейшие моменты ранней истории клуба.

В центре – фрагмент карты Ленинграда и точное место (на территории завода), где находился первый домашний стадион команды. Стадион Красного спортивного интернационала (КСИ) – произведение архитектуры конструктивизма.

Слева архитектор Александр Никольский – автор проекта стадиона КСИ. Уже через несколько лет он приступит к проектированию новой невероятной арены – стадиона на 100 тысяч зрителей. В левом верхнем углу – фрагмент плана стадиона. Внизу по центру – фото трибун (которые сохранились на заводе до сих пор). Справа – один из первых матчей на КСИ. На фото команда гостей «Динамо» Тбилиси. В правом верхнем углу принт «Футбол – всегда рядом» с открытки 30-х годов.

Дальше идут фрагменты спортивных парадов, популярных в 1920-30-х годах. На одном из них молодые спортсменки добровольного спортивного общества «Сталинец». В 1936 году команда Металлического завода вошла в упомянутое ДСО и получила название «Сталинец», с которым стартовала в первом командном чемпионате СССР по футболу.

На скрине ниже: слева изображена эмблема ДСО «Сталинец», ставшая эмблемой клуба, который получил и цвета ДСО – белый и голубой. В центре герои команды тех лет: крупно главные тренеры Петр Филиппов (при нем команда дебютировала в чемпионате СССР) и Константин Егоров (в 1939-м вывел клуб в финал Кубка СССР). Справа налево: Георгий Шорец (в 1935-м признан лучшим вратарем страны), Виктор Смагин, Александр Зябликов (ему впоследствии поручили сформировать команду для первых блокадных матчей), Виктор Бодров, Борис Ивин и Павел Бутусов.

На этом кадре представлены фрагменты игр 1930-х, а также программка матча 1/8 финала Кубка СССР-1939 между «Сталинцем» (Ленинград) и «Авангардом» (Краматорск).

Справа внизу фото сборной Ленинграда, в которую входили и игроки будущего «Зенита». Нашивка в виде буквы «Л» обозначает Ленинград, этот символ в будущем будет заимствовать команда золотого сезона-1984.

Здесь видна команда 1940-х с надписью «ЗЕНИТ» на футболках – это редкий случай использования названия команды таким образом. Вскоре на груди уже появилась знаменитая зенитовская стрелка.

И снова в фото встроился Петр Первый.

Дальше представлена кинохроника 1940-х блокадного Ленинграда – жители разбирают на дрова стадион имени Ленина, который был разрушен снарядом. На 40-й секунде фото Дмитрия Шостаковича – знаменитого болельщика «Зенита».

Следом идут фотографии игр 1940-х. Справа вверху единственное фото, сохранившееся с первого блокадного матча. Медаль «За оборону Ленинграда» и удостоверение Бориса Чучелова, нападающего «Зенита». Медаль была вручена всем футболистам «Зенита» за победу в Кубке СССР.

Следующий кадр – фрагменты газет, писавших о победе «Зенита» в Кубке СССР в августе 1944 года. Дальше идет кинохроника с финала, кадры команды с трофеем.

Перемещаемся в послевоенное время. Ниже на фото архитектор Александр Никольский в июле 1950 года – в окружении юных спортсменок на открытии стадиона имени С.М. Кирова.

Стадион Кирова – первый в стране стадион-стотысячник, построен на берегу Финского залива. Он не раз собирал аншлаги на матчах «Зенита» – до 115 тысяч. Стадион стал отправной точкой формирования традиций боления за «Зенит».

Дальше мы видим фрагменты матчей на стадионе имени Кирова, примеры программки и билета. Слева парад спортсменов ДСО «Зенит» в день открытия стадиона. Справа видны колонны павильонов стадиона Кирова на Крестовском острове. Их сохранили при реконструкции стадиона, сейчас они составляют историческое наследие «Газпром Арены».

Не случаен здесь образ Петра – именно он положил начало освоению Крестовского острова, который стал местом народных гуляний, а позднее одним из первых центров спортивной жизни Петербурга.

В 1950-х «Зенит» дважды посещал Китай с футбольными турне. На фоне следующего скрина китайская газета с материалом о «Зените» и фотографиями игроков.

На переднем плане разворот личного фотоальбома легенды «Зенита» Леонида Иванова (на стыке 40-х и 50-х в течение четырех лет его признавали лучшим вратарем страны). В 1952-м именно он защищал ворота сборной СССР на дебютной для команды Олимпиаде в Хельсинки.

Это легендарный Лев Бурчалкин, любимец ленинградских болельщиков. Обладал талантом забивать решающие голы – за что болельщики прозвали его «Выручалкин». Сыграл за «Зенит» больше 400 матчей только в чемпионате, установив вечный клубный рекорд. И остался рекордсменом сине-бело-голубых в высшей лиге СССР по числу голов.

На фото в футболке сборной СССР защитник «Зенита» Василий Данилов (в нижнем ряду второй справа). Один из лучших левых защитников в истории советского футбола. В 1965-м его пригласили в сборную, а через год в ее составе он дошел до полуфинала чемпионата мира. Четвертое место на английском ЧМ до сих пор остается самым большим успехом сборной на этом турнире.

Данилов навсегда остался рекордсменом «Зенита» по количеству матчей за сборную Советского Союза. В центре кадра – почтовая марка, выпущенная в 1966 году к ЧМ.

В кадре тренировка юных футболистов перед зданием футбольной школы «Смена» и Дмитрий Бесов, ее основатель. Первая специализированная футбольная школа в Ленинграде была основана в 1968 году. В 70-е, вопреки существовавшему тогда запрету, ее построили по индивидуальному проекту, вскоре она стала образцом для спортивных учебных заведений, а в составе первых чемпионов «Зенита» 1984-го было сразу 10 выпускников школы – большой успех!

Мяч с автографами первых зенитовцев-призеров чемпионата страны в 1980-м под руководством Юрия Морозова. Под его руководством «Зенит» завоевал первые медали чемпионата СССР, а в 2001-м впервые стал призером чемпионата России.

«Зенит» после окончания того самого бронзового матча против «Кайрата».

Дальше кадры с чемпионства и чествование Павла Садырина. В 1983-м он сменил Юрия Морозова, а уже через год «Зенит» Садырина разгромил ЦСКА Морозова, отправив москвичей в Первую лигу и закрепив за собой звание лучшей команды СССР.

На фото ниже Михаил Бирюков. Голкипер стал символом «Зенита»: он защищал ворота команды 12 сезонов, завоевав золотые и бронзовые медали чемпионата СССР. Бирюков сыграл в 373 официальных матчах, в 1984-м был признан лучшим голкипером Советского Союза.

Единственный зенитовец, причастный ко всем чемпионствам в истории клуба – впервые как игрок, затем как тренер вратарей (по сегодняшний день).

Перемещаемся во вторую половину 90-х. Тогда легендарный защитник «Зенита» Анатолий Давыдов (слева) вошел в тренерский штаб Анатолия Бышовца. Испытывая проблемы в защите, главный тренер включил в заявку 43-летнего футболиста, который отыграл 18 матчей в сезоне-1997. Он выходил на поле вместе с сыном Дмитрием (справа), также защитником.

Уникальный случай в российском футболе.

«Зенит» под руководством Анатолия Давыдова завоевывает Кубок России – первый трофей в российской истории клуба. В мае 1999 года «Зенит» в финале одержал волевую победу над «Динамо», став первой немосковской командой, выигравшей Кубок.

«Зенит» начала нового века. Снова у руля Юрий Морозов, как и в 1980-м строивший новую команду с помощью молодых выпускников петербургских спортивных школ.

Результатом его работы станет первая в истории «Зенита» бронза чемпионата России в 2001-м, но по-настоящему золотыми станут открытие им имена – Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев. Справа вверху команда с трофеем Кубка РФПЛ (2003 год) – единожды разыгранный трофей навсегда остался в Петербурге.

Дальше Властимил Петржела – первый иностранный тренер в истории РПЛ. Под его руководством «Зенит» завоевал серебряные медали и впервые вышел в весеннюю стадию евротурниров.

Следом эпоха Дика Адвокаата. В 2007-м под его руководством клуб впервые стал чемпионом России. Слева вверху победу в чемпионате празднуют вратарь Камил Чонтофальски и защитник Фернандо Риксен. Справа символы победы в Раменском – Радек Ширл, автор золотого гола, а также билет на матч с «Сатурном». Слева внизу фрагмент, который в видео назвали «Вознесение святого Домингеса» – в невероятном прыжке аргентинец спасает ворота петербуржцев.

Тут все ясно без слов – историческая победа над «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА-2007/08. Команда под руководством Адвоката взяла первый еврокубок в истории клуба.

Еще одна важная веха – победа над «МЮ» Алекса Фергюсона (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Такой трофей в российском футболе есть только у «Зенита».

Кадры со стадиона Петровский – Лучано Спаллетти раздевается по пояс, празднуя чемпионство «Зенита» в 2010 году.

В год 90-летия «Зенита» (2015) команда под руководством Андре Виллаш-Боаша выигрывает чемпионат России. Это пятый титул, что дает право клубу разместить на эмблеме золотую звезду.

В центре – Сергей Семак, под руководством которого «Зенит» доминирует в России четыре сезона подряд. Внизу фрагмент «Газпром Арены», открытой в апреле 2017-го.

Кадры масштабного перфоманса у Петропавловской крепости в день 95-летия «Зенита».

Ну и завершается все Петром Первым, который перед матчем против «Ювентуса» стал главным героем перформанса фанатов «Зенита».