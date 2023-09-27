Что, не Холанд капитан? А кто тогда – Сон или Салах? Кого брать в Fantasy АПЛ

И чего ждем от «Арсенал» – Сити».

Традиционное превью к туру в фэнтези АПЛ.

Пришло время забирать капитанство у Холанда. Сон – идеальный вариант?

Наконец-то настал тур, когда Эрлинг Холанд не будет автокапитаном. У Сон Хын Мина и Мохамеда Салаха соперники с далеко не лучшей защитой: «Тоттенхэм» сыграет с «Лутоном», «Ливерпуль» – с «Брайтоном».

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон.

– В этом туре выбор из двух вариантов: Сон или Салах. К корейцу вернулось хладнокровное завершение, «Тоттенхэм» обрел атакующий стиль. «Ливерпуль» отлично идет, несмотря на все судейские палки в колесах.

У Сона и Салаха удивительно похожая личная статистика.

Касания в штрафной: 50 – 49 Удары: 20 – 21 Удары из штрафной: 14 – 14 Большие шансы: 6 – 6 Созданные шансы: 11 – 16 Созданные большие шансы: 3 – 9

«Лутон» – шестая худшая команда по допущенным ударам из штрафной, «Брайтон» – девятая.

«Лутон» – пятая худшая команда по допущенным большим шансам (разница от второго места в одном шансе), «Брайтон» – девятая.

«Лутон» допустил 12.88 xGС, «Брайтон» – 11.75 xGС. Седьмое и восьмое места соответственно.

На мой взгляд, Салах – лучший капитан в туре, за счет более открытого стиля игры «Брайтона» и ассистентского потенциала египтянина, но кэпить корейца – не ошибка.

Montafly («Орден Красной Звезды»)

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist.

– Сон наверняка станет очень популярной опцией среди менеджеров на этот тур. Но я вижу большую ловушку в том, чтобы капитанить именно корейца. Все свои шесть мячей он забил «Бернли», «Арсеналу» и «Ливерпулю» – трем командам, играющим в активный футбол и предпочитающим отсиживаться в низком блоке. «Лутон» к таким точно не относится. Сомневаюсь, что у Сона будет много пространства, которое он обычно очень хорошо использует как преимущество.

Аргументы, что «Лутон» не сможет выставить качественный автобус, меня тоже не сильно вдохновляют. Посмотрите, например, на домашний матч «Шпор» против «Шеффилд Юнайтед» (команда, которая тур спустя пропустила восемь): «Тоттенхэму» чудом удалось вырвать победу двумя мячами на 98-й и 100-й минутах, а статистика у самого Сона была удручающей: пять касаний в штрафной, три удара на 0,12 xG и ноль созданных моментов.

Конечно, кореец гениален и всегда может оформить крутейший гол с 30 метров в девятину, даже если вновь не будет идти игра, и его опция, конечно, уместна. Как альтернативу я бы лучше рассмотрел Джеймса Мэддисона, если вам совсем не хочется уходить от голевого ожидания «Шпор» против «Лутона»: по мне у него больше шансов на результативные действия в такой игре.

Больше всего мне нравится опция с Салахом против «Брайтона», который обычно больше печется об атаке, чем о защите.

Никита «El Shirio»

7 лет играет в официальный фэнтези АПЛ. В сезоне-2019/20 занял первое место в лиге по России. Один из авторов телеграм-канала FPL Donuts.

– Как кажется, сейчас действительно хороший шанс сделать капитаном не Холанда. И есть даже несколько очень интересных вариантов.

Сон – хороший, но не назвал бы идеальным. Во-первых, он играет с небольшой травмой паха, но в старте его все равно жду – возможно, просто пораньше заменят. Во-вторых, мы видели, как бывает нелегко «Шпорам» взламывать команды с низким блоком, хоть «Лутон» и слаб даже в таком аспекте. Мэддисон, кажется, как минимум не хуже. Еще на этот тур котирую Салаха, жду от «Ливерпуля» ответ за судейскую несправедливость в прошлом туре.

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Чего ждете от главного матча тура «Арсенал» – «Манчестер Сити»? Кого продаете или покупаете?

У «Арсенала» в последнее время матчи против «Манчестер Сити» в АПЛ складываются не очень: пять поражений подряд, разница мячей 3:15. Но у «горожан» не будет ключевого игрока – Родри, нужно пользоваться моментов.

Арам Газарян: Жду вязкую низкорезультативную игру. У «Арсенала» точно отсутствует Мартинелли, не будет Сака. У «Манчестер Сити» нет основополагающего Родри. Для обеих команд важнее не проиграть, для обоих тренеров важнее нейтрализовать сильные стороны оппонента. Титулы не выигрываются осенью, и оба менеджера это знают, поэтому полагаю, что содержание игры не будет соответствовать вывеске.

За счет класса игроков возможен счет 2:1 в чью-либо пользу, но не более того. Надо дождаться информации по Сака и, если он не будет играть, стоит брать Сона / Мэддисона / Салаха или Диаса. Покупать под такой тур из «Арсенала» или «Сити» явно никого не стоит.

Montafly: Как будто у нас много простора для того, чтобы позволять себе вольности формата «Продавать игроков «Сити»/«Арсенала» с учетом всех проблем, которые рождаются в этом сезоне у большинства менеджеров каждый тур.

Разумеется, Холанда надо оставлять. Ждать, что по Сака: продавать необязательно, если будет информация, что готов играть (Артета, поимей совесть и побереги своего лучшего игрока!) Есть Альварес – здорово. Фоден – тоже хорошо. Остальных сейчас не трогал бы ни при каких условиях.

От матча не знаю, чего ждать. Все очень туманно. «Манчестер Сити» был катастрофически плох против «Ньюкасла» в Кубке лиги и «Вулверхэмптона» в АПЛ. Без Гюндогана, де Брюйне, Бернарду и Родри в центральной зоне игра не особо складывается. У «Манчестер Сити» очень мощная обойма, но даже они уязвимы, когда речь идет о таких потерях, особенно с учетом того, что новички еще и близко не адаптировались.

На выходных у «горожан» снова не будет Родри. Но хотя бы будет Бернарду, и, возможно, Рико Льюис, который провел потрясающий матч против «Лейпцига», после которого я не удивлюсь ему в старте вновь. Даже в таком важном матче.

Никита «El Shirio»: У «Манчестер Сити» выявилась серьезная проблема с атакой в связи с потерей Родри, который в этом сезоне не только продолжает забивать важные мячи, но и раскрылся как дирижер нападения. Без него атаки строятся с трудом, сказывается небольшой спад формы у Эрлинга Холанда.

Но «Арсенал», в отличие от последних соперников, будет оставлять зоны, и «Манчестер Сити» будет этим пользоваться. Поэтому от Холанда и Альвареса можно спокойно ждать голевых действий, их и считаю оптимальными пиками «Сити» сейчас. «Арсенал» может воспользоваться этими проблемами. Хотелось бы, чтобы успел восстановиться Сака, без которого атака лондонцев сильно потеряет в качестве. Ждем победу Арсенала!

Пара лучших нападающих на ближайшие 3-4 тура?

Достойных нападающих не так уж и много. Разбираемся, какие – лучшие на ближайшую дистанцию.

Арам Газарян: Первое место однозначно занимает мистер Олли Уоткинс. Второе место по касаниям в штрафной (опережает Холанда при меньшем времени), второе место по ударам из штрафной (сразу за Холандом), четвертое по большим шансам, отличный календарь вплоть до 14-го тура включительно.

Если вам нужен бюджетный вариант, у Доминика Соланке в «Борнмуте» отличный календарь на ближайшие три тура, а в 13-м туре он сыграет против «Шеффилд Юнайтед», абсолютно худшей обороной лиги.

Доминик занимает первое место по касаниям в чужой штрафной, всегда играет полные матчи, 15 раз бил из штрафной (7-е место), у него было четыре больших шанса. Отличная статистика для нападающего из слабой команды.

Montafly: Вполне вероятно, что Олли «485 очков в прошлом туре» Уоткинс потратил все против «Брайтона». А возможно, что он таким образом «проснулся» и на этом вайбе продолжит выдавать подобное с завидной регулярностью. В любом случае пройти мимо него сейчас трудно.

Найти второго нападающего – задача не проще предыдущей, поэтому придется упомянуть «того, кого нельзя называть». Шутки-шутками, но на фоне травм/дисквалификаций и календаря Дарвин Нуньес выглядит достойным вариантом. Но в то же время запаситесь валидолом или чем-нибудь покрепче, если пойдете на это.

Никита «El Shirio»: Для интереса опустим Холанда. Помимо него – Альварес и Дарвин.

Дедлайн на 8-й тур – 14:30 мск в субботу, 7 октября . Там «Лутон» начнет домашним матчем с «Тоттенхэмом».

Фото: /Steve Bardens, James Gill / Freier Fotograf, Michael Regan / Staff, Alex Pantling / Staff