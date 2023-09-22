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Кто идеальный капитан в ЛЧ? Как использовать «Баварию», «Сити» и «Арсенал»? Кого брать в Fantasy

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Мнения опытных.

Лучший капитан во втором туре – Кейн?

В первом туре было намного проще с выбором капитана, потому что Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски играли дома против явных аутсайдеров. Теперь все не так очевидно. 

St.Louis («Мачете»)

10 сезонов на Sports.ru и пять попаданий в топ-100 АПЛ. Автор телеграм-канала Fantasy Blocknote

– Второй тур значительно сложнее первого: как в выборе пиков, так и в плане капитанства. 

Кейн, как и Холанд – для тех, кто не хочет думать над капитанской повязкой. Но для «Баварии» и «Манчестер Сити» это будут игры в гостях. Пускай Родри и сможет сыграть в Лиге чемпионов, в отличие от АПЛ, но «Лейпциг» показал «Баварии» на этих выходных, что они мощнее прошлого сезона.

Лучшим капитаном в этом туре кажется Лаутаро Мартинес, который, как и сам «Интер», в прекрасной форме. Альтернативными капитанами я бы выбрал Букайо Сака и Антуана Гризманна, а романтическим – Робина Госенса из «Униона». 

Montafly («Орден Красной Звезды»)

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist.

– Очень похоже, что Кейн. В остальных матчах у достойных претендентов либо сложные матчапы, либо проблемы с формой, либо все вместе.

Форвард «Баварии» выглядит выбором №1 по соотношению уровень игры команды + стабильность игрока / сложность матча.

Среди альтернатив, которые могут сделать разницу, я бы рассмотрел Сака против «Ланса» (если Букайо здоров и готов играть), который неважно начал сезон. Но так как у Сака точно есть проблемы со здоровьем, даже если они он выйдет, вряд ли отыграе полный матч, ведь дальше в АПЛ «Манчестер Сити», это стоит держать в уме.

И Левандовски против «Порту», для португальцев пропускать в каждом матче – уже традиция в этом сезоне.

Evgeny Ivanov («Балтика»)

Восемь сезонов на Sports.ru, пять попаданий в топ-100 АПЛ, в том числе победа в сезоне-2021/22.

– Лучшим капитаном кажется Кейн. Но есть и другие варианты.

Например, Холанд против «Лейпцига», весной он им сделал пента-трик. Конечно, на повторение вряд ли стоит рассчитывать, но набрать может не меньше Кейна.

В каком матче ждать больше всего голов?

Важно выбрать атакующие пики из наиболее голевых матчей.

St.Louis: Самым очевидным кажется матч между командами с высокой обороной – «Лейпцигом» и «Сити». Но если не смотреть на коэффициенты букмекеров, как самый результативный выделяется матч «Боруссии» и «Милана». «Дортмунд» захочет покрасоваться перед домашней публикой и будет наказан контратаками «Милана».

Montafly: Честно говоря, низовых матчей на бумаге видится больше. Если брать большие вывески, «Наполи» – «Реал» вполне может порадовать голами, потому что у обеих команд сейчас неидеальная защита. «Бавария» может закинуть много «Копенгагену», как и «Барселона» – «Порту». В остальном я не сильно удивлюсь, если самым голевым станет игра уровня «Црвена Звезда» – «Янг Бойз» или «Селтик» – «Лацио».

Evgeny Ivanov: Больше всего голов ожидаю в матчах «Ланс» – «Арсенал» и «Наполи» – «Реал». Предположу, что эти команды сыграют весело и устроят зрелище.

Два мастхэв-полузащитника на второй тур – кто?

Топ-нападающих достаточно, даже три слота для них мало, а вот с полузащитниками не так все хорошо. Разбираемся, кто точно нужен.

St.Louis: С полузащитниками в этот раз намного сложнее. Очевидных вариантов не так много – это Сака и Лерой Сане. Больше похожи на джокеров – Бруну Фернандеш, Рикарду Орта из «Браги» и Рафаэл Леау («Милан»).

Montafly: Мне трудно выделить двух: много оговорок и уточнений. Разумеется, в пару к Кейну просится Сане, он в отличной форме. Мне нравится парочка Джуд/Родриго из «Реала». И, конечно же, Жоау Феликс.

Evgeny Ivanov: Если выбирать двух, назову Беллингема и Сане. Ну а кроме них интересно смотрятся Бруну Фернандеш и кто-то из пары Сака/Эдегор.

Дедлайн на 2-й тур ЛЧ – 19:45 мск во вторник, 3 октября. Первыми сыграет «Унион» – «Брага» и «Зальцбург» – «Реал Сосьедад».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Matthias Hangst; Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

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