Сперцяна убирать? Нужны Рассказов с Салтыковым? А «Локо» соблазняет? Кого брать в Fantasy РПЛ

Сергей Акулинин предлагает Дзюбу.

Сверяемся перед 10-м туром Премьер-лиги.

Сперцян – все? Как быть с полузащитником за 9, который в пяти последних матчах забил лишь однажды?

Ищем альтернативы в составе «Краснодара» и разбираемся, есть ли поводы оставить Сперцяна как мастхэва?

Uralan Adjinjal (автор подкаста «Лучшая фэнтези лига мира»)

– Давно играю без Сперцяна, а все попытки его добрать оборачивались плачевно по ФО. Почти все голы у него идут с пенальти, цифры по xG без учета пенальти тоже не радуют. Кажется можно играть парой Кордоба+Волков и спокойно выделять бюджет и места на других полузащитников. Напомню, я за пределами топ-4000.

zenit’s_supporter (Madison Avenue)

– Особого дефицита бюджета в РПЛ сейчас нет, так что Сперцян за 9 – все еще хороший вариант, даже несмотря на «очковую засуху». Команда на ходу, Эдуард все так же на стандартах и пенальти, у команды благоприятный календарь.

Главная альтернатива Сперцяну все та же – Джон Кордоба, один из самых бьющих игроков чемпионата, с лучшим xG в команде. Да, реализация оставляет желать лучшего, но рано или поздно его должно прорвать. Другая альтернатива – Кади Боржес. Последние матчи смотрится интересно и отличается голевыми действиями. Вариант неоднозначный, но можно использовать как джокера, если очень хочется рискнуть. Ну и конечно же, не забываем про Сергея Волкова – это возможность «сухаря» и приличный атакующий потенциал для защитника.

Сергей Акулинин (продюсер и ведущий «Матч ТВ»)

– На протяжении всего сезона лично я на Сперцяна не особо рассчитывал. Не потому, что я не верю в этого полузащитника, а потому что он все-таки стоит 9. Это очень дорого. Мне кажется, проблема Сперцяна в этой цене и в том, что он этот ценник не оправдывает. Все-таки полузащитник за 9 должен как голевая машина забивать и приносить очки в каждом матче. За 7,5 – 8 он был бы идеальным пиком, но не за 9. Он этих денег не стоит, не настолько эффективен.

Кроме Кордобы, не вижу ярких альтернатив в «Краснодаре», потому что игра у команды очень разнообразная, постепенно проявляют себя другие футболисты – Батчи, Кади. При этом сложно угадать, на кого сделать ставку, поэтому в этом смысле предпочитаю быть консервативным и ждать свершений от Кордобы.

Лучшая связка из «Крыльев Советов» – кто это?

Бенхамин Гарре вернулся после травмы, Амар Рахманович и Никита Салтыков набрали отличную форму, Николай Рассказов под «Спартак» – рискованно. Разбираемся.

Uralan Adjinjal: Прямо сейчас связка Салтыков+Рассказов выглядит очень здорово и дешево. Оба играют в атаке и заносят, из-за стоимости их легко можно сажать на скамейку против сложных соперников и все равно играть в 11 крепких стартеров. Рассказова в теории можно ставить под кого угодно. В Гарре можно будет легко превратить любого из них, но лично я подожду от него хоть какого-то заноса.

zenit’s_supporter: Самарцам предстоит непростая игра со «Спартаком», а у многих фэнтези-игроков полный слот футболистов «Крыльев» после домашнего матча с «Сочи». На мой взгляд, на этот тур достаточно одного футболиста из Самары. Самыми популярными выборами останутся Салтыков и Гарре, но и Рассказова сбрасывать со счетов не стоит. Сухой матч для хозяев хоть и маловероятен, но правило «бывших команд» никто не отменял.

Сергей Акулинин: Николай Рассказов просто великолепен на позиции атакующего полузащитника, куда его передвинул Осинькин. Отличный пик, но против «Спартака» действительно рискованно, ведь это команда, которая забьет, скорее всего, даже в Самаре. Поэтому сухой матч у номинального защитника Рассказова не получится.

Что касается Гарре, он оправился от травмы, вернулся в состав, но его первая игра все-таки внушает некоторые опасения. Она у него не получилась, заметным он не был. Наверное, можно понадеяться, что он набрал форму за эту неделю, и против сильного соперника будет больше мотивирован.

Рахманович для меня – человек-загадка, не знаю. Я бы рассматривал пару Гарре-Салтыков для стартового состава. Выглядит очень красиво и заманчиво на фоне «Спартака», который может пропустить вообще от любой команды в любом сочетании.

Добирать ли игроков из «Локо» после яркой победы на матч с «Пари НН»?

Наир Тикнизян дисквалифицирован, Максим Глушенков хорош только со скамейки, Сергей Пиняев не в лучшей форме. Нужны ли вообще пики из «Локомотива» на игру с набравшим ход Нижним? Если да – кто?

Uralan Adjinjal: Очень хочется взять Илью Лантратова или кого-то из обороны «Локо» на два неплохих тура под сухарь («Пари НН» и «Урал»), но это риск, так как защита «пропускает всех как дверной косяк», отыграли на ноль всего один матч. Риск, но с вратарской позицией на ближайшие туры нет однозначного варианта.

zenit’s_supporter: Достаточно непростая игра для анализа с учетом последних впечатляющих матчей Нижнего. Под эту игру пригодился бы Тикнизян, если бы не удаление. Не добирал бы больше одного атакующего пика «Локо» под этот тур, а Тикнизяна можно пока придержать на скамейке для будущих игр.

Сергей Акулинин: Глушенков для меня вообще самое большое разочарование этого фэнтези-сезона, потому что я на него рассчитывал с самого первого тура и продолжал, несмотря на не самую лучшую форму, держать в составе до последнего. В прошлом туре был разочарован его непопаданием в старт – хорошо, что он вышел и сделал 1+1.

Все качества у него есть: не слишком дорогой, играл на позиции нападающего в отсутствие Дзюбы, исполняет многочисленные стандарты. На бумаге Глушенков – идеальный футболист для фэнтези, но в реальности я не понимаю, почему он не приносит много очков. Так что с «Локомотивом» все сложно.

На матч с «Пари НН» я бы предложил немного парадоксальный пик – Артема Дзюбу. Его должно где-то прорвать, должен он раскрыться, как-то себя проявить на фоне всего происходящего. Чисто математически и вероятностно, когда этому случиться, если не в ближайшем туре? Его неудачная серия должна где-то прерваться, можно попробовать ее подкараулить.

Дедлайн на 10-й тур – в 19:00 мск пятницы, 29 сентября , когда «Ростов» сыграет с «Уралом».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Павел Бедняков