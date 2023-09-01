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Лига чемпионов: тотальный Fantasy-гид. Лучшие варианты из каждой команды

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Собрать фэнтези-команду в Лиге чемпионов нужно к вечеру вторника – турнир наконец-то стартует! А наш всеобъемлющий гид поможет вам сориентироваться.

В ЛЧ это особенно важно: в состав на 100 млн помещаются по-прежнему 15 игроков, а команд аж 32. Выделяем лучших в каждой команде, опираясь на старт в национальных чемпионатах. 

Группа А

«Манчестер Юнайтед»

Команда неудачно начала сезон. В первом туре отскочили от «Вулверхэмптона», во втором по делу проиграли «Тоттенхэму», в третьем отыгрались с 0:2 у «Ноттингем Форест» и в четвертом проиграли «Арсеналу». 11 место, пять забитых и семь пропущеных.

Бруну Фернандеш, пз (8,5). Лидер и капитан команды, исполнитель пенальти, почти всегда играет 90 минут. За четыре прошедших тура в АПЛ Бруну второй по созданным шансам 14 – среди всех полузащитников лиги.

Маркус Рэшфорд, пз (8,5). «Юнайтед» в целом провалил старт сезона, и это сказывается на Маркусе, который то играет центрфорварда, то левого вингера. Благо выздоровел новый форвард Расмус Хейлунд – это может положительно сказаться на англичанине, в форме он – топ.

«Бавария»

Мюнхенцы вместе с «Байером» лидируют в чемпионате после паузы на сборные. Три игры – три победы. Девять забито, два пропущено.

Харри Кейн, нап (9). Звездный новичок мюнхенцев, который с такими первоклассными партнерами должен выйти на еще более высокий уровень. За три тура в «Бундеслиге» у Кейна 3 гола и 1 голевая передача, также исполняет пенальти.

Лерой Сане, пз (8,5). Хорошо начал сезонтри гола за три тура в чемпионате Германии, все три раза выходил в основе. В прошлой Лиге чемпионов на групповом этапе забил четыре мяча – лучший показатель среди игроков «Баварии».

«Копенгаген»

Лидирует в чемпионате Дании, семь игр – шесть побед и одно поражение. 16 забили, семь пропустили.

Диогу Гонсалвеш, пз (6,5). Четыре гола (три с пенальти) и две голевые передачи. Лучший по ударам – 16.

«Галатасарай»

Идет на третьем месте в чемпионате Турции, две победы и одна ничья. 5 забито, ни одного пропущеного.

Мауро Икарди, нап (7,5). Четыре гола за три тура, 10 ударов. Лучший бомбардир чемпионата. Исполняет пенальти. В квалификационных раундах у него три гола и ассист. В прошлом сезоне в 24 матчах чемпионата Турции 22 гола и семь голевых.

Керем, Актюркоглу пз (7). Гол и два ассиста за три тура, шесть ударов. В квалификационных раундах гол и два ассиста. В прошлом сезоне в 34 матчах чемпионата Турции девять голов и 11 голевых.

Группа B

«Арсенал»

Предыдущий раз «Арсенал» играл в Лиге чемпионов-2016/17. Группа сейчас вполне проходная, так что надо выходить с первого места. Главное, чтобы Артета не перемудрил.

Букайо Сака, пз (8,5). Два гола и ассист за четыре тура в АПЛ. Исполняет пенальти. 12 ударов – 10 из штрафной, 14 созданных шансов, 39 касаний в штрафной, 1,6 ожидаемых ассистов, только у Эдегора больше ударов (14), а в остальном Сака лучший в «Арсенале». Бен Уайт, защ (6,5) и Вильям Салиба, защ (6). Наиболее стабильные защитники лондонцев, первый чуть лучше в атаке.

«Ланс»

В четырех стартовых матчах три поражения и одна ничья, но и соперники были непростые: «ПСЖ», «Монако», «Ренн». Ушли два важнейших игрока основы: Секо Фофана – системообразующий, Лои Опенда – лучший бомбардир. В прошлом сезоне у «Ланса» была лучшая оборона чемпионата.

Дайвер Мачадо, защ (5,5). Атакующий защитник, в этом сезоне забил уже два мяча, в прошлом – 33 игры, четыре гола и три голевые.

Флориан Сотока, нап (7). Основной нападающий, в этом сезоне уже гол и ассист, в прошлом – 38 игр, семь голов (один с пенальти) и девять голевых. 

«Севилья»

Провальный старт сезона, три игры – три поражения. Пять забито и восемь пропущено.

Юссеф Эн-Несири, нап (7,5). За три матча – один гол. Лучший в команде по ударам – 8, и второй по касаниям в штрафной – 12.

ПСВ

В чемпионате Голландии три игры – три победы. Девять забили, только один пропустили.

Люк де Йонг, нап (7,5). Два гола (один с пенальти) и три ассиста. Лучший по xG, ожидаемым ассистам и касаниям в штрафной среди игроков ПСВ.

Группа C

«Реал Мадрид»

Лидер чемпионата Испании. Четыре игры – четыре победы. Забитых восемь, пропущено – два.

Джуд Беллингем, пз (8). Сходу начал оправдывать вложенные миллионы. Пять голов и ассист в пяти играх. Третий в команде по ударам – 10, и второй по касаниям в штрафной – 22.

Давид Алаба, защ (6,5). Все четыре матча провел без замен. Голевая, четыре удара и пять касаний в штрафной. Подает угловые, может пробить штрафной.

«Наполи»

В чемпионате Италии идут на шестом месте. Две победы и одно поражение. Шесть забили и три пропустили.

Виктор Осимхен, нап (8,5). В текущем сезоне три матча – три гола (один с пенальти). Среди всех игроков Серии А, лучший по ударам – 17 и касаниям в штрафной – 28. Лучший бомбардир прошлого сезона.

Джованни Ди Лоренцо, защ (6,5). Капитан неаполитанцев и сборной Италии. В этом сезоне уже есть гол и два ассиста.

«Унион Берлин»

«Унион» в прошлом сезоне пропустил меньше всех в Бундеслиге вместе с «Баварией», сыграл больше всех сухих матчей – 13 (вровень с «Фрайбургом»), но когда у тебя в группе «Наполи» и «Реал», сложно рассчитывать на сухари.

Кевин Беренс, нап (7).  Четыре гола за три тура в Бундеслиге, в прошлом сезоне было восемь, темп на старте шикарный. Лучший по ударам – 7 и касаниям в штрафной – 11 – среди игроков «Униона».

Робин Гозенс, защ (6). Новичок и атакующий защитник, уже во втором туре сделал дубль. Не заиграл в «Интере», но в «Аталанте» показывал отличный футбол, в сезоне-2020/21 у него 32 матча, 11 голов и шесть голевых в чемпионате Италии – супер.

«Брага»

В чемпионате Португалии идут на девятом месте. Одна победа, одна ничья и одно поражение. Шесть забили и пять пропустили.

Рикарду Орта, пз (7,5). В этом сезоне два гола (с пенальти) и голевая. Лучший в «Браге» по ударам – 7 и третий по касаниям в штрафной – 12.

Группа D

«Интер»

Уверенно начали сезон: три игры – три победы, восемь забили и ничего не пропустили.

Лаутаро Мартинес, нап (8,5). Лучший бомбардир сезона – уже пять голов. Среди всех игроков Серии А второй по ударам – 16 и касаниям в штрафной – 26.

Дензел Думфрис, защ (6,5) и Федерико Димарко, защ (6,5). Оба хороши. У первого гол и голевая, у второго два ассиста. По ударам: Димарко – 7, Думфрис – 5. По касаниям в штрафной: Думфрис – 10, Димарко – 8. Федерико подает угловые.

«Бенфика»

«Бенфика» здорово провела прошлый розыгрыш Лиги чемпионов, заняла первое место в группе с «ПСЖ» и «Ювентусом». В 1/8 финала прошли «Брюгге», а в четвертьфинале проиграли финалисту – «Интеру» (и вот снова встретились). В чемпионате Португалии занимают четвертое место, три победы и одно поражение, забили больше всех – 11.

Рафа Силва, пз (7,5). Португалец здорово начал сезон – три гола и две голевые. В чемпионате второй среди всех игроков по ударам – 16 и касаниям в штрафной – 30.

Анхель Ди Мария, пз (8). Аргентинец вернулся в «Бенфику» спустя 13 лет. В этом сезоне три гола (один с пенальти) и голевая. В чемпионате третий среди всех игроков по ударам – 15 и касаниям в штрафной – 29.

«Реал Сосъедад»

Занимают восьмое место в чемпионате Испании. Четыре игры, одна победа и три ничьи. Семь забитых и пять пропущеных.

Такефуса Кубо, пз (7,5). За четыре тура – три гола и ассист. Лучший в команде по ударам – 8, и касаниям в штрафной – 16.

«Зальцбург»

Лидирует в чемпионате Австрии, шесть игр – шесть побед. Больше всех забили – 16, меньше всех пропустили – два.

Карим Конте, нап (7). Провел все игры в старте, забил четыре и отдал ассист.

Страхиня Павлович, защ (5,5). Центральный защитник, сыграл во всех матчах, у него гол и две голевые.

Группа E

«Атлетико»

Мадридцы хорошо начали сезона: две победы и ничья. Больше всех забили – 10 и меньше всех пропустили – один.

Антуан Гризманн, нап (8,5). В прошлом сезоне сыграл во всем матчах чемпионата. 15 голов и 16 ассистов – прекрасный результат. В этом сезоне пока что лишь один гол, пять ударов и 12 касаний в штрафной.

Науэль Молина, защ (6,5). Вернулся в основу (пропускал два первых тура из-за повреждения) и сразу же забил. Самый атакующий защитник «Атлетико». В прошлом сезоне в чемпионате провел 33 игры – в них четыре гола и две голевые.

«Лацио»

Посредственно старттовали, проиграли «Лечче» и «Дженоа», но в третьем туре выиграли в гостях у чемпиона «Наполи».

Луис Альберто, пз (7,5). Мозг «Лацио», шикарно пяткой забил «Наполи», отдал ассист. Лучший по ударам в клубе – пять, подает угловые.

«Фейеноорд»

В чемпионате Голландии четыре игры – две победы и две ничьих. Забили больше всех – 13, пропустили четыре.

Сантьяго Хименес, нап (7,5). Лучший бомбардир – пять голов, второй по ударам – 15, и первый по касаниям в штрафной – 26 – среди всех игроков чемпионата. Исполняет пенальти.

«Селтик»

Лидирует в чемпионате Шотландии, четыре игры – три победы и одна ничья. Восемь забили, три пропустили.

Кего Фурухаси, нап (7). Лучший бомбардир прошлого чемпионата Шотландии. В этом сезоне лучший среди всех игроков по голам – три и ударам – 13.

Группа F

«Ньюкасл»

Сыграют в ЛЧ впервые с сезона-2002/03, сразу же попали в группу смерти. По сути, сделали ее такой сами, когда пришли из четвертой корзины

Мигель Альмирон, пз (7,5). Играет больше всех из атакующей группы. В этом сезоне пока без результативных действий, но девять ударов – лучший показатель в команде. Александра Исака постоянно меняет Каллум Уилсон, а Энтони Гордона – Харви Барнс.

«Боруссия» Д

«Боруссия» слабо начала сезон, вымучила победу над «Кельном», сыграла вничью с аутсайдерами лиги – «Хайденхаймом» и «Бохумом».

Дониэлл Мален, пз (7,5). Два гола за три тура в Бундеслиге, лучший по ударам – 11 и касаниям в штрафной – 15 – в команде.

Юлиан Брандт, пз (7,5). Сыграл все три матча без замен в чемпионате Германии, в команде лучший по ключевым передачам в среднем за матч – четыре.

«ПСЖ»

Килиан Мбаппе, нап (9,5). Самая сложная группа в этом розыгрыше, но все равно у Мбаппе будет приличный процент владения. Пять голов за четыре стартовых тура – лучший в лиге. Лучший бомбардир прошлого чемпионата.

Ашраф Хакими, защ (6,5). Весьма атакующий защитник. Уже есть гол в этом сезоне. В «ПСЖ» второй по ударам – 10 и третий по касаниям в штрафной – 14. Группа, конечно далеко не про сухие матчи, но гол или ассист Ашрафа поймать можно, хотя из-за высокой цены брать стоит аккуратно.

«Милан»

Миланцы здорово начали сезон: три игры – три победы, восемь забитых и лишь два пропущеных. Лидируют в Серии А вместе «Интером».

Оливье Жиру, нап (7,5). Нестареющий француз в этом сезоне в трех матчах забил уже четыре (три с пенальти), сделал ассист. Хотя получил повреждение в игре за сборную – надо следить, серьезное ли.

Рафаэл Леау, пз (8). У звезды «Милана» в этом сезоне гол и ассист. Он лучший в клубе по ударам – шесть, и по касаниям в штрафной – 23, для сравнения у следующего за ним Жиру лишь восемь.

Группа G

«Манчестер Сити»

Уверенно лидируют в чемпионате и как будто играют в полсилы. Четыре игры – четыре победы. 11:2 по разнице мячей.

Эрлинг Холанд, нап (9,5). Автоматический пик и наверняка самый популярный капитан на первый тур. 20 ударов – 20 из штрафной, шесть голов и ассист всего за четыре тура в Премьер-лиге.

Родри, пз (7). Хороший вариант, чтобы сэкономить. В этом сезоне АПЛ два гола и голевая передача, девять ударов – шесть из штрафной, 10 касаний в штрафной. Помимо этого можно получить очки за сухой и полный матч.

«РБ Лейпциг»

На бумаге проходная группа для «Лейпцига», спокойно должны занимать второе место. Можно брать игроков и из атаки, и из обороны.

Дани Ольмо, пз (8). Хет-трик в ворота «Баварии» в суперкубке и 2+1 в трех стартовых матчах Бундеслиги. Ключевой игрок «быков».

Хави Симонс, пз (7,5). Новичок уже с двумя голами и тремя ассистами за три тура – отличный старт. В прошлом сезоне за ПСВ в чемпионате Голландии 34 матча, 19 (два с пенальти) голов и восемь ассистов.

«Црвена Звезда»

Занимают второе место в чемпионате Сербии, шесть игр – пять побед и одно поражение. 20 забили и пять пропустили.

Жан-Филипп Крассо, нап (6,5). В этом сезоне пять голов (два с пенальти) и два ассиста. В прошлом сезоне за «Сент-Этьен» 35 игр, 17 голов и 12 голевых.

«Янг Бойз»

Занимают второе место в чемпионате Швейцарии, пять игр – три победы и две ничьих. 11 забили и шесть пропустили.

Седрик Иттен, нап (6,5). В этом чемпионате два гола (один с пенальти) и ассист. В прошлом сезоне 31 матч, 19 голов и четыре голевые.

Группа H

«Барселона»

Идут на третьем месте в чемпионате, четыре игры – три победы и одна ничья с разницей 8:4.

Роберт Левандовски, нап (9). Лучший бомбардир прошлого чемпионата. В этом сезоне два гола и ассист. Лучший в команде по ударам – 14 – и касаниям в штрафной – 26.

Жуль Кунде, защ (6,5). Все четыре матча провел без замен, забил один мяч. Шесть ударов и пять касаний в штрафной. В прошлом сезоне у каталонцев были впечатляющие 26 сухих матчей в чемпионате.

«Порту»

В чемпионате Португалии идут на втором месте, три победы и одна ничья при семи забитых и четырех пропущеных.

Иван Маркано, защ (6). Центральный защитник, в этом сезоне выходил во все матчах в старте, забил дважды. Вполне можно рассмотреть под «Антверпен» и «Шахтер».

Вендерсон Галено, пз (7,5). В этом сезоне гол с пенальти и голевая. Второй в «Порту» по ударам – семь, первый по касаниям в штрафной – 25. Подает угловые.

«Шахтер»

Лидирует в чемпионате Украины, шесть игр – четыре победы и две ничьи. 14:7 в забитых/пропущенных.

Алексей Кащук, пз (6,5). Отыграл все матчи в основе. Три гола и ассист.

Николай Матвиенко, защ (5,5). Центральный защитник, сыграл все шесть матчей и забил три мяча.

«Антверпен»

Идут на восьмом месте в чемпионате Бельгии, пять игр – две победы,  две ничьих и поражение. 10:4 по разнице.

Винсент Янссен, нап (6,5). Центральный нападающий, поигравший за «Тоттенхэм» и «Фенербахче». В этом сезоне у него четыре гола. В прошлом – 36 матчей, 18 голов (шесть с пенальти) и четыре голевые.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Harding, Stu Forster, Juan Manuel Serrano Arce, Michael Regan, Eric Alonso, Koji Watanabe, Aitor Alcalde

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