22% россиян назвали текущий лимит слишком мягким, 14% против легионеров в РПЛ. 57% опрошенных считают несправедливым, что иностранцы получают больше российских игроков (ФОМ)

ФОМ: более половины россиян считает несправедливыми высокие зарплаты легионеров.

Лишь 4% болельщиков выступают против лимита на легионеров в РПЛ , сообщает ФОМ.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», 35% респондентов затруднились оценить действующий лимит на легионеров в чемпионате России – до 13 иностранных игроков в заявке, 8 из которых могут одновременно находиться на поле. 22% опрошенных считает текущие ограничения слишком мягкими, 23% назвали нынешний лимит нормальным и лишь 2% – слишком жестким.

14% опрошенных заявили, что легионеры не должны играть в российских клубах, еще 4% считают, что в РПЛ не должно быть ограничений на количество иностранцев в команде.

57% опрошенных считают несправедливым, что средняя зарплата легионеров в РПЛ превышает доходы российских футболистов. Затруднились ответить на вопрос 24% респондентов, и лишь 18% считают, что иностранные футболисты получают более высокую зарплату заслуженно.

Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат до 10 игроков в заявке на сезон и 5 на поле.