Экскурсия по фону для «Ф-1» в Катаре: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

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От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!», здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня – гид по локации для Гран-при Катара, и он заслуживает плюса!

Впервые попав в календарь «Формулы-1» в 2021 году, Катар возвращается в рамках 10-летнего контракта. «Международный автодром Лусаил», расположенный на окраине столицы страны Дохи, был построен всего за год и в 2004 году принял первый этап чемпионата Мото Гран-при.

С момента первого появления трасса претерпела ряд изменений и улучшений: были построены дополнительные трибуны, вместимость которых увеличилась с 8 тысяч до 52 тысяч человек, а вокруг трассы теперь уложена искусственная трава, чтобы предотвратить попадание песка на асфальт.

Поскольку все внимание будет приковано к Максу Ферстаппену, стремящемуся завоевать третий подряд титул чемпиона мира после того, как «Ред Булл» завоевал трофей конструкторов в Японии, формат спринтерского уик-энда должен будет создать праздничную атмосферу для возвращения трассы.

Где и что поесть

Кухня Катара отражает культурное разнообразие страны: на многие блюда повлияли индийская, иранская, ливанская и североафриканская кухни, а другие национальные деликатесы были заимствованы со всего Персидского залива и переосмыслены в соответствии с катарскими вкусами.

Как и следовало ожидать, благодаря расположению Катара на побережье, рыба и морепродукты занимают важное место в меню, но если морские блюда вас не привлекают, можно найти множество других вкусных блюд: от бюджетных уличных ресторанов и кафе до элитных пляжных клубов и известных заведений высокой кухни под руководством шеф-поваров.

Чтобы почувствовать вкус настоящего Катара и оживленную атмосферу, отправляйтесь в популярный ресторан Shay Al Shomous в Дохе − маленькую, непритязательную забегаловку, расположенную в самом центре оживленного района «Сук Вакиф».

Популярный среди катарских семей ресторан, где на поздний завтрак подают такие местные блюда, как хобиз регаг (традиционный хлеб, похожий на блинчик) или баид шакшока (яйца-пашот в ароматном томатном соусе), располагает зоной отдыха на открытом воздухе, что позволяет насладиться достопримечательностями и звуками базара, вкушая вкусную еду и попивая чай карак (черный чай с молоком, сахаром и кардамоном), который считается национальным напитком Катара.

Неподалеку, высоко над базаром, находится ресторан Al Shurfa Arabic Lounge, расположенный на крыше бутик-отеля Al Jasra, где в непринужденной обстановке с видом на сердце старой Дохи и шумный базар внизу подаются блюда арабской/средиземноморской кухни. Почему бы не попробовать традиционный смешанный гриль и не завершить трапезу одним из множества предлагаемых ароматных шашлыков?

Если вы хотите чего-то более возвышенного, то отправляйтесь в Национальный музей Катара, чтобы попробовать ресторан Jiwan от знаменитого шеф-повара Алена Дюкасса, обладателя звезды «Мишлен».

Ресторан Jiwan, названный в честь катарского слова, обозначающего «идеальную жемчужину», − розово-белую, идеально круглую, с сияющим блеском, − предлагает знакомые местные вкусы в новой интерпретации, используя древние бедуинские техники приготовления пищи из элементов (огонь, вода, воздух и земля) для изменения текстуры и привычных вкусов, и прославляет захватывающее кулинарное будущее Катара.

Вас встретят изысканные интерьеры и великолепный вид на архитектурные изыски на набережной Корниш – это идеальное место, чтобы насладиться несколькими общими тарелками современной катарской кухни с друзьями на фоне заходящего за море солнца.

Чтобы пообедать еще ближе к воде, загляните в один из многочисленных пляжных клубов, появившихся в последние годы и обеспечивающих непревзойденный доступ к морю с дополнительными удобствами.

B12 Beach Club, расположенный в районе Вест Бэй в Дохе, – это место, где можно провести день и ночь, занимаясь различными водными видами спорта и другими развлечениями, или просто расположиться в шезлонге и расслабиться, зная, что в течение всего дня можно воспользоваться меню международного ресторана, предлагающего блюда, которые придутся по вкусу любому посетителю. И, возможно, выпить сарафанный коктейль с видом на море.

Невозможно посетить Катар и не отведать национальное блюдо макбус (иногда мачбус или маджбус), которое представляет собой восхитительно насыщенное и ароматное блюдо из риса со специями, похожее на бирияни, с курицей, хотя часто используется и баранина.

Макбус готовят на медленном огне, чтобы придать ему насыщенность, и часто подают в катарских домах, когда принимают гостей, но, к счастью, вам не придется ждать приглашения в гости, чтобы попробовать это вкусное блюдо, поскольку его можно найти в меню многих ресторанов по всей стране.

В восьми филиалах по всему Катару рестораны Afghan Brothers предлагают множество вариаций этого классического катарского блюда, включая макбус с козьим мясом, рыбой или креветками и салаты таббулех и фаттуш.

Где остановиться

В центре Дохи, как обычно, сосредоточено множество известных отелей, что дает возможность выбора для тех, кто хочет окунуться в шум и суету столицы. До трассы можно быстро добраться на метро.

В качестве альтернативы можно воспользоваться теплыми водами Персидского залива, забронировать один из многочисленных пляжных отелей и расслабиться на песке с прохладительным напитком после долгого жаркого дня на трассе.

Где смотреть гонку

Этот 5,4-километровый трек, созданный в первую очередь для мотогонок, отличается быстротой и плавностью, в нем преобладают средне- и высокоскоростные повороты. Более одного километра общей длины трассы приходится на главную прямую, обеспечивающую широкие возможности для обгона в 1-м повороте, а с Северной трибуны открывается захватывающий вид на старт и выезжающие с пит-лейн болиды.

В других местах были построены новые трибуны к 2023 году, а с трибуны у поворота 16 открывается широкий обзор на подход к последнему повороту и выход на главную прямую, не говоря уже о въезде на пит-лейн, что позволит вам быть на виду во время принятия важных стратегических решений.

Что стоит знать еще

Окунитесь в атмосферу «Сук Вакиф», где на прилавках, заваленных сухофруктами и специями, вы найдете ювелирные украшения и изделия традиционных ремесел, которые идеально подходят для сувениров домой. Побродите по лабиринту переулков и остановитесь у одного из многочисленных торговцев, предлагающих свежие местные деликатесы, или загляните в художественную галерею, чтобы полюбоваться работами местных художников и ремесленников.

Основанный более века назад, базар был популярным местом встреч кочевых бедуинов и местных жителей для торговли товарами, но в 1990-е годы он пришел в упадок, а в 2003 году большая его часть была уничтожена пожаром. Это послужило толчком к масштабному проекту реставрации, направленному на возвращение базару его былого великолепия, с тщательной реконструкцией оригинального здания конца XIX века в традиционном катарском архитектурном стиле и сохранением других старых построек, покрытых грязью, что придает базару его уникальный характер.

Посетите Национальный музей Катара, поражающий своей архитектурой, и узнайте больше о богатой истории и культуре этой небольшой, но многоликой страны Персидского залива. Это удивительное и динамичное здание, строительство которого завершилось в 2019 году, было построено на месте оригинального дворца шейха Абдуллы бен Джасима Аль Тани. Оно было тщательно отреставрировано.

Основная часть дизайна выполнена в форме природного явления, широко распространенного в Катаре, известного как роза пустыни, когда кристаллические формы цветов образуются в результате взаимодействия ветра, морских брызг и песка на протяжении тысячелетий.

Взаимосвязанные диски здания представляют собой лепестки этих нежных и загадочных природных объектов, и всемирно известный французский архитектор Жан Нувель знал, что роза пустыни – это идеальный символический элемент, необходимый ему в его проекте, чтобы соединить глубокую связь Катара с флорой и фауной пустыни, а также с его кочевым народом и традициями.

Внутри этого грандиозного сооружения находится ряд постоянных галерей, рассказывающих об истории Катара с помощью интерактивных экспозиций, где представлены традиционные деревянные доу, рассказывающие о жемчужном дайвинге и рыболовстве, а также проект Музея автомобилей Катара, который соберет под одной крышей все автомобильное, чтобы вдохновить новое поколение инженеров, новаторов и дизайнеров на совместную страсть к автомобилям.

Не стоит упускать из виду и невероятные сенсорные впечатления от ослепительной инсталляции швейцарского художника Пипилотти Риста: «Твой мозг для меня, мой мозг для тебя». Она предлагает посетителям пройти через 12 тысяч светодиодных лампочек, нанизанных на кабели, представляющих собой нейроны мозга, которые общаются друг с другом и хореографически пульсируют под звуковой ландшафт и сопутствующую видеоинсталляцию. Это поистине ослепительное зрелище.

Прогуляйтесь по 7-километровой набережной Дохи, огибающей залив Доха и усаженной парками, ресторанами и культурными памятниками, среди которых не последнее место занимает прекрасный Музей исламского искусства, расположенный в южном конце бульвара. Понаблюдайте за тем, как традиционные доу освещают Корниш с заходом солнца, или сами сядьте на лодку, чтобы полюбоваться современным, сверкающим горизонтом города и восхитительной архитектурой с воды.

Квартал Qanat Quartier, вдохновленный Венецией, – это настоящий праздник для глаз: бирюзовые каналы, окруженные зданиями конфетного цвета и изящными арочными мостами, на каждом шагу открывают виды, достойные соцсетей, не говоря уже о музыкальной лестнице, на которой можно сыграть мелодию, поднимаясь/спускаясь, и потрясающих видах на Персидский залив с набережной.

Картинг-трек, расположенный на трассе, имеет длину 0,760 км и ширину 8 м. Он идеально подходит для сореваний групп друзей или членов семьи, чтобы получить шанс на гоночную славу и завершить адреналиновый уик-энд на трассе.

Если же вам больше по душе золотистая волнистая поверхность, то почему бы не приблизиться к великолепным песчаным дюнам Катара и не насладиться сафари по пустыне на полноприводном автомобиле? Дополните впечатления прогулкой на верблюдах и традиционным ужином с барбекю под звездным небом в традиционном палаточном лагере для идеальной арабской ночи.

Благодаря гарантированно высокой для октября температуре, богатой истории и культуре, современной и прогрессивной архитектуре, процветающей художественной сцене и разнообразным и вкусным блюдам Катар – это идеальное место для любителей «Формулы-1» в теплую погоду, а также для проведения отличных гонок под открытым небом.

Эта страна Персидского залива, может, и не большая, но она может предложить очень многое, независимо от ваших интересов, и вас наверняка встретят с распростертыми объятиями и щедрым катарским гостеприимством. Действительно, роза пустыни.

Забавный факт

Популярный вид спорта – верблюжьи бега – давно стал частью национальной самобытности Катара, а профессиональные верблюжьи бега начались еще в 1972 году. Традиционно в качестве жокеев использовались дети в возрасте четырех лет, которым отдавалось предпочтение из-за их малого веса, но, к счастью, эта практика была запрещена в Катаре в 2005 году.

Вместо них верблюдами управляют роботы-жокеи размером с ребенка, одетые в разноцветные гоночные шелка.

Они весят около 25 кг и могут по команде оператора, едущего рядом с верблюдами, «дергать» за поводья, а благодаря встроенному динамику оператор может даже подбадривать длинноногих млекопитающих, несущихся галопом со скоростью до 60 километров в час.

Источник: Formula-1.

Фото: visitqatar.com; Facebook; thepearlqatar.com; nmoq.org.qa; unsplash.com/Lucca Belliboni, Asim Z Kodappana, Kenneth Coffie