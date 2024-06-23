Ферстаппен одолел «Макларен» в битве стратегий и выиграл гонку в Испании

- Ферстаппен провел сильную гонку, определив ее исход практически в самом начале. Макс вовремя прошел Расселла, выдержал темп, а позже смог удержаться впереди атаковавшего Норриса. Не самая легкая, но и далеко не такая напряженная победа для «Ред Булл». - «Макларену» нужно учиться. В Испании было слишком много суеты и неуверенности при принятии стратегических решений (в частности, со стороны Норриса) - но даже так команде удалось под конец гонки отыграть немало времени у Макса. Вот только для победы этого не хватило. - Обновления «Мерседеса» и впрямь творят чудеса. Уже третью гонку подряд команда выглядит конкурентоспособной. Более того, это второй подиум «серебряных» подряд. Теперь посмотрим, как поведет себя машина в Австрии. - Трасса в Барселоне хорошо подошла «Альпин», и команда смогла провести сильную (по своим меркам) гонку. Вообще французы смогли оправиться от неудачного старта сезона и закрепиться в середине пелотона. Однако впереди все еще тонны работы. - А вот новинки «РБ» не работали от слова совсем. Непривычно слабая гонка для младшей команды «быков», но вполне возможно, дело опять же в конфигурации трассы. В команде хотят посмотреть, как поведет себя болид на других треках - вполне возможно, там ситуация станет лучше.