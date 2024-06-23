Ферстаппен одолел «Макларен» в битве стратегий и выиграл гонку в Испании
До встречи!
Увидимся через неделю - там нас ждет Гран-при Австрии. Причем это будет третий спринтерский уик-энд в сезоне. Этап пройдет с 28 июня по 30 июня. Не пропустите!
Краткие итоги
- Ферстаппен провел сильную гонку, определив ее исход практически в самом начале. Макс вовремя прошел Расселла, выдержал темп, а позже смог удержаться впереди атаковавшего Норриса. Не самая легкая, но и далеко не такая напряженная победа для «Ред Булл». - «Макларену» нужно учиться. В Испании было слишком много суеты и неуверенности при принятии стратегических решений (в частности, со стороны Норриса) - но даже так команде удалось под конец гонки отыграть немало времени у Макса. Вот только для победы этого не хватило. - Обновления «Мерседеса» и впрямь творят чудеса. Уже третью гонку подряд команда выглядит конкурентоспособной. Более того, это второй подиум «серебряных» подряд. Теперь посмотрим, как поведет себя машина в Австрии. - Трасса в Барселоне хорошо подошла «Альпин», и команда смогла провести сильную (по своим меркам) гонку. Вообще французы смогли оправиться от неудачного старта сезона и закрепиться в середине пелотона. Однако впереди все еще тонны работы. - А вот новинки «РБ» не работали от слова совсем. Непривычно слабая гонка для младшей команды «быков», но вполне возможно, дело опять же в конфигурации трассы. В команде хотят посмотреть, как поведет себя болид на других треках - вполне возможно, там ситуация станет лучше.
Ситуация в личном и командном зачетах
Результаты заезда
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании
Уверенный пилотаж!
Финал
Ферстаппен пересек черту первым, Норрис - второй, Хэмилтон - третий.
Леклер нагнал Расселла
Шарль в зоне крыла и готовится к атаке. Смотрим на последнюю борьбу в гонке.
В топе все без изменений
Болиды расположились на позициях, борьбы больше нет - догонять друг друга довольно сложно. Леклер все никак не может подъехать к Расселлу, Хэмилтон в 13 секундах позади Норриса. Ландо продолжает нагонять Макса - между ними чуть меньше четырех секунд. Однако и до конца гонки осталось всего три круга.
Албона снесло в гравий
Алекс не справился на входе в поворот и сильно проехался по гравию. Пилот посчитал, что проблема в машине, и попросил команду разобраться, но ему ответили, что все в порядке. Албона это не устроило, и он настоял на том, чтобы в команде изучили ситуацию и больше не говорили ему об отсутствии проблем. Разочарование Алекса можно понять - из-за ошибки к нему резко подобрался Цунода.
Леклера просят повысить темп
«Феррари» рассчитывает пройти Расселла - с Хэмилтоном будет посложнее.
10 кругов до финиша
Норрис пока держится. Ферстаппен в какой-то момент отрывался, однако Ландо смог удержаться и вернуть ситуацию к положению до включения Макса в режим атаки. Между ними пять секунд.
Размен в «Феррари»
Сайнс пропускает Леклера - тактика с «софтом» выглядит куда эффективнее, чем с «хардом».
Норрис начал отставать
Макс уже отыграл три десятые, однако серьезного отрыва пока не наблюдается.
Ферстаппен включается
«Ред Булл» передал Максу, что теперь можно атаковать. Ландо не бережет резину, так что долго атаковать он не сможет.
Штраф Цуноде
Как и Хюлькенберг, Юки превысил скорость на пит-лейн.
Хэмилтон прошел Расселла
«Софт» пока отлично работает - но что будет на последних кругах?
В «Ред Булл» отметили темп Норриса
Максу сказали, что Ландо атакует во всех поворотах и уничтожает шины. Если Макс сможет поддерживать достаточный для хоть какого-то отрыва темп, то победа его.
Норрис атакует
Ландо смог оторваться от «Мерседесов» и теперь стремится догнать Макса. №4 уже поставил быстрый круг, до Ферстаппена 6,8 секунды.
Штраф Хюлькенбергу
Еще один «Хаас» получил +5 секунд. Нико превысил скорость на пит-лейн.
Расклады после заключительных пит-стопов
Норрис на пит-стопе
Его «переобули» в «софт», но остановка оказалась провальной - 3,6 секунд. На выходе пришлось защищаться от Расселла.
Ландо сомневается
Норрис может заехать на пит-стоп, но он очень не уверен. По мнению британца, действия команды должны зависеть от того, рассчитывает ли они финишировать первой или третьей.
Хэмилтон без проблем обогнал Сайнса
Пока что стратегия с мягкой резиной выглядит неплохо - Льюис быстр. Норрис все еще держится на треке.
Ферстаппен на пит-лейн
«Ред Булл» тоже поставил «софт». Скорее всего, это до финиша - а это еще 20 кругов. Норрису передали, что это его шанс победить Макса.
Льюис перешел на «софт»
«Мерседес» решил поставить Хэмилтону мягкую резину - причем уже использованную (хотя, возможно, и не слишком сильно). Рисковый шаг, но посмотрим, что из этого выйдет.
Расселл недоволен резиной
Джордж заявил, что шины уже уходят и болид скользит. Идет 43-й круг - Расселл едет на «харде» после второй остановки.
Прогноз от «Мерседеса»
Расселлу передали, что в конце гонки между ним и Льюисом будет небольшой разрыв. Ждем борьбу напарников? Или в «Мерседес» сдержат пилотов ради шанса на подиум?
Норрис пытается нагнать Макса
Ландо отыгрывает десятые секунды, однако отрыв пока все равно большой - 7,3 секунды. Обе «Альпин» тем временем побывали на пит-лейн.
Расселл и Сайнс перешли на «хард»
На этот раз серьезной заминки ни у кого не было, Джордж впереди испанца борется с Гасли.
Эпичная борьба Расселла и Норриса
Ландо пошел в атаку на Джорджа в первом повороте и вышел на внешнюю траекторию затяжного поворота. Тем не менее Расселл смог не отстать от Норриса, удержаться сбоку и в начале второго сектора взять более удачные траектории, однако неудачный выход из пятого поворота все испортил, и Ландо вырвал второе место.
Пиастри обогнал Гасли
Вот и Оскар наконец смог пройти «Альпин» и выйти на седьмое место. Однако до «Феррари» больше 11 секунд. Видимо, рассчитывать на что-то большее австралийцу не приходится.
Пелотон после половины дистанции
Норрис прошел Хэмилтона
«Макларен» прорывается дальше, впереди идущий на втором месте Джордж Расселл. Тем не менее времени на один обгон уходит много. Дельта здесь должна быть слишком значительной для атаки.
Магнуссен отстоял штраф
А заодно тоже перешел на «хард». На остановку всего ушло ровно девять секунд.
Ферстаппен жалуется на резину
Макс говорит, что шины ведут себя нестабильно. Боттас и Цунода тем временем перешли на «хард» - Испания просто уничтожает резину.
Прогноз
«Ф-1» предсказывает, что через круг Ландо будет атаковать Хэмилтона. Норрис действительно летит.
Смены позиций
Норрис уверенно прошел Карлоса Сайнса. Ландо сейчас вообще быстрейший на трассе - у него лучший круг гонки. Леклер тем временем обогнал Гасли.
Все лидеры побывали в боксах
Леклер вернулся на седьмом месте
Гасли впереди «Феррари».
Норрис на пит-стопе
2,4 секунды - «Макларен» выехал на «медиуме» позади Макса, Сайнса и обоих «Мерседесов». Шарль тоже впереди, но его уже зазывают на пит-стоп.
Сайнс-Хэмилтон без расследования
Стюарды не стали изучать инцидент.
Объяснения «Макларена»
Команда разложила Норрису по полочкам, что его ждет: скорее всего, Ландо пропустит не одну машину, однако получит неплохое преимущество по шинам. Другой вопрос - получится ли реализовать темп.
Инцидент Хэмилтон-Сайнс изучат
Карлосу передали по радио, что судьи рассматривают контакт «Феррари» и «Мерседеса» в первом повороте.
Норрис думает о стратегии
Ландо все еще на трассе, он планирует как можно дольше продержаться на «софте», в то время как Макс уже вовсю рассекает на «медиуме». Норрис рискует еще сильнее отстать от Макса - хотя, возможно, он рассчитывает потом на свежих шинах нагнать Ферстаппена. Либо «Макларен» планирует проехать гонку на одном пит-стопе. Макс тем временем прошел Пиастри - думать практически некогда.
Хэмилтон прошел Сайнса
Льюис в борьбе бок о бок вытеснил Карлоса в первом повороте и прошел вперед.
Ситуация после первых остановок
Хэмилтон нагнал Сайнса
Что-то пошло не так (видимо, шины «Мерседеса» «включились»), и Карлос отстал от Расселла и теперь вынужден защищаться от атак Льюиса.
Андеркат «Феррари» работает
Хэмилтон выехал позади Сайнса, а Карлос подъезжает к Расселлу. Интересная борьба за подиум. Тем временем на пит-стоп заехал Ферстаппен.
Ошибка «Мерседеса»
Еще одна заминка! На этот раз проблемы возникли у Джорджа Расселла - его пит-стоп длился дольше пяти секунд. В итоге параллельно остановившийся Сайнс выехал вплотную к №63.
Штраф Магнуссену
+5 секунд за фальстарт.
Заминка у Гасли
Пьер заехал на пит-стоп, однако у механиков возникли проблемы с одним колесом - на остановку ушло 6,7 секунд. Гасли выехал позади Окона.
Перес и Окон на пит-стопе
Эстебан успел выехать впереди Чеко: пит-стоп мексиканца вышел не совсем удачным - 3,2 секунды.
Пиастри застрял за «Альпин»
Оскар на старте прошел Эстебана Окона, однако теперь все никак не может разобраться с Пьером Гасли.
Цунода и Чжоу заехали на пит-стоп
А вот и первые остановки в гонке. К 11 кругу остановились «РБ» и «Заубер». Следом за ними заехал Магнуссен. Все трое перешли на «медиум».
Плотная борьба в первой шестерке
Хотя Макс отъехал от Расселла на две секунды, остальные едут в пределах максимум одной секунды. Тем не менее атак пока не наблюдается. Вполне возможно, пилоты берегут резину - хотя из переговоров Джорджа мы точно знаем, что конкретно он атакует, чтобы остаться в топе.
Леклер недоволен Сайнсом
После череды повторов нам показали, что произошло между Карлосом и Шарлем: Сайнс нагнал напарника на прямой и попробовал пройти в первом повороте по внешней, однако между пилотами произошел контакт. Испанец задел задним колесом крыло Леклера, но остался впереди. Судьи не будут расследовать инцидент.
Лучший круг у Макса
«Ред Булл» набирается темп, «Мерседес» уже выпал из зоны открытия крыла. Норрис нагоняет Джорджа.
Ферстаппен прошел Расселла
В начале третьего круга Максу сказали, что это лучшая возможность для атаки на Джорджа, и голландец воспользовался ею. Прошел «Мерседес» в первом повороте в плотной борьбе.
Положение после старта
Мощный старт Расселла
Норрис проиграл борьбу с Максом, однако обоих переплюнул Джордж. Пока Ландо оттеснял Ферстаппена, Расселл хорошо стартовал и по гоночной траектории прошел сразу обоих. «Мерседес» с четвертого места прорвался на первое - фантастика! Но насколько его хватит?
Поехали!
Гонка в Испании началась.
Болиды выстраиваются на решетке
Мгновения до начала Гран-при.
Старт прогревочного круга
Перед началом гонки стоит отметить, что Норрису придется нелегко - до первого поворота вполне приличная дистанция, у Макса есть возможность уверенно пройти Ландо.
Ситуация по шинам
Все пилоты будут стартовать на «софте», кроме Албона - у Алекса «медиум».
Болиды на решетке
Команды готовятся к прогревочному кругу и началу гонки. А тем временем главный конструктор «Макларена» Роб Маршалл сказал, что преимущество в гоночных условиях на стороне «Ред Булл».
Стартовый порядок
Перед гонкой небольшие изменения: Алекс Албон начнет гонку с пит-лейна. «Уильямс» нарушил правило закрытого парка и поменял накопитель энергии и блок управляющей электроники в силовой установке болида тайца.
Шины и стратегии
Претендентов на победу, конечно, много, но один из них все-таки под сомнением. Речь о «Мерседесе», у которого не осталось свежего «софта», в то время как «Пирелли» утверждает, что мягкие шины будут иметь ключевое значение. Даже среди предлагаемых стратегий нет ни одной, которая бы стартовала с другого комплекта. Такое положение дел может серьезно ударить по шансам Льюиса Хэмилтона одержать долгожданную победу.
За полчаса до старта
Гран-при Испании обещает быть интересным. Команды все вместе кричат о том, что за победу способен побороться кто угодно из топ-4. «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл», «Макларен» - пилоты этих команд сегодня сразятся за первое место в Барселоне. По крайней мере в теории. На практике пока более-менее реалистичным кажется конкретно битва Ферстаппена и Норриса, однако и тут остаются вопросы. Ландо весь уик-энд утверждал, что гоночный темп «быков» невероятен, но в то же время он подтверждал, что в практиках «Макларен» уделил мало внимания изучению скорости на длинной дистанции. Иными словами, все это предположения - пусть и не совсем безосновательные. Посмотрим, как сложится в действительности.
Перед стартом
23 июня состоится Гран-при Испании, десятый этап «Формулы-1» сезона-2024.
Старт гонки – в 16:00 по московскому времени.
Положение в личном зачете после уик-энда в Монреале:
Макларены очень быстры. Будет интересно.