По сообщению пресс-службы «Хааса», старт был отложен не из-за эвакуации болида Цуноды, а из-за того, что до кучи возникли неполадки в работе системы, которая отвечает за стартовые огни. Прекрасно.

Ну, как бы то ни было, пелотон в третий раз уехал на прогревочный круг. Ждем полноценный старт.