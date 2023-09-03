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Великий шанс «Феррари» помешать мегарекорду Ферстаппена: Сайнс стартует первым

Гран-при Италии
Формула-1 Формула-1
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Перес

Чеко, видимо, тоже хочет на эту вечеринку - но для этого нужно пройти Расселла. Джордж сопротивляется, но «Мерседес» ощутимо уступает «Ред Булл» в скорости.

Александр Моисеенко

6-й круг

А вот и первая атака Макса! В первой шикане! Но Сайнс удержался и Макс чуть-чуть отстал, а вот Леклер наоборот подъехал ближе. Пока интересно.

Александр Моисеенко

Ферстаппен

Макс уверен: «Сайнс уже начинает скользить. Думаю, все будет хорошо».

Все, интриги не будет?!

Александр Моисеенко

Макс

Ферстаппен стабилизировал темп и начал приближаться к Сайнсу. А вот Леклер отстает. Проблема, что скоро Макс начнет использовать DRS.

Александр Моисеенко

Албонище!

Алекс на «Уильямсе» просто проехал мимо «Макларена» Пиастри! Это борьба за 6-е место.

Александр Моисеенко

1-й круг

Удивительно, как никто не разложился в первом повороте. Было близко. Группа лидеров постепеннно расползается. Леклер больше занят обороной от Расселла, чем атаками на Макса. Перес тоже рядом.

Александр Моисеенко

Старт!

Гонка наконец-то началась! Сайнс удержал лидерство и чуть-чуть отъехал от Макса, которого прессингует Леклер.

Александр Моисеенко

Попытка №3

По сообщению пресс-службы «Хааса», старт был отложен не из-за эвакуации болида Цуноды, а из-за того, что до кучи возникли неполадки в работе системы, которая отвечает за стартовые огни. Прекрасно.

Ну, как бы то ни было, пелотон в третий раз уехал на прогревочный круг. Ждем полноценный старт.

Александр Моисеенко

5-минутная готовность

Дирекция гонки сообщила, что заезд стартует в 16:20

Александр Моисеенко

Ждемс

В общем, гонщиков ждет еще один прогревочный круг (и еще -1 круг дистанции заезда). Паноптикум.

Александр Моисеенко

Ну начинается

Так, процедура старта отложена. Гонщики вернулись на стартовую решетку, туда же возвращается весь персонал.

Александр Моисеенко

Леклер

Шарль пожаловался, что машина плохо поворачивает направо. В Скудерии Шарля заверили, что все в порядке. Ну, увидим...

Александр Моисеенко

Попытка №2

Пелотон отправляется на второй прогревочный круг. А дистанция Гран-при будет сокращена на 1 круг.

Александр Моисеенко

Цунода

Нет, не все в порядке! Цунода не закончил прогревочный круг и припарковал свою «Альфа Таури» на обочине! Отказ мотора!

Александр Моисеенко

Начало совсем скоро

Гонщики отправились на прогревочный круг и скоро начнут выстраиваться на стартвовой решетке. Вроде без происшествий. Все готово к началу Гран-при Италии.

Александр Моисеенко

Готовимся к старту

Информация по шинам, которые для старта выбрали участники.

На «харде» гонку начнут Хэмилтон, Боттас и Магнуссен.

Все остальные выбрали «медиум». С «софтом» вообще никто решил не рисковать.

Александр Моисеенко

Макс в опасности?

И еще немного статистики...

Победитель гонки 2019 года Шарль Леклер в 2020 году попал в аварию.

Выигравший в 2020-м Гасли в 2021-м не добрался до финиша.

Победитель гонки 2021 года Риккардо в 2022 году сошел.

Гонку 2022 года выиграл Макс Ферстаппен...

Александр Моисеенко

Время гимна

Отзвучало и традиционное исполнение национального гимна перед стартом. Получилось душевно.

Александр Моисеенко

Ферстаппен

Макс Ферстаппен перед стартом о перспективе выиграть 10-ю гонку подряд:

«Я просто хочу выиграть гонку и не думаю о том, какой по счету может стать эта победа. Да, конечно, было бы здорово выиграть, но посмотрим, будет ли это возможным. В конечном счете, главным образом мы боремся за победу в чемпионате – вот, чего нам нужно достичь, а не выиграть десять гонок подряд».

Александр Моисеенко

20 минут до старта

На стартовой решетке совсем небольшое столпотворение.

Александр Моисеенко

Лоусон

Небольшие неприятности по пути на стартовую решетку возникли у новичка «Альфа Таури» Лиама Лоусона. А именно – разболталось крепление левого зеркала заднего вида. Есть мнение, что на стартовой решетке механики смогут устранить проблему.

Александр Моисеенко

Статистика

В отношении «Монцы» есть довольно интересная статистика. За последние пять лет на Гран-при Италии было пять разных победителей (Хэмилтон, Леклер, Гасли, Риккардо, Ферстаппен). При этом последним, кому удалось выиграть в Монце, стартуя с поула, был Шарль Леклер в 2019 году. Посмотрим, продолжит ли серию Сайнс – ну или кто-то другой, стартующий неподалеку.

Александр Моисеенко

Стратегия

Инженеры «Пирелли» полагают самым оптимальным вариант с одним пит-стопом. Старт на «софте» или «медиуме» с последующим переходом на «хард».

Учитывая то, какие свежие комплекты остались в распоряжении лидеров, особой вариативности в тактиках мы вряд ли увидим.

Александр Моисеенко

25 минут до старта

Участники вовсю готовятся к началу заезда. Главная интрига – сможет ли «Феррари» что-либо противопоставить Ферстаппену. Скудерия как следует подготовилась к домашнему этапу в Монце и в квалификации выстрелила поулом и третьим местом.

На старте должно быть действительно жарко – помимо Макса, зажатого между двух «Феррари», совсем рядом Джордж Расселл, Серхио Перес и снова творящий чудеса Алекс Албон. «Уильямс» вообще в этот уик-энд очень приятно удивляет и учитывая скорость болида на прямых может всерьез вмешаться в борьбу за самые высокие места.

Александр Моисеенко

Перед стартом

3 сентября состоится Гран-при Италии, четырнадцатый этап «Формулы-1» сезона-2023.

Старт гонки – в 16:00 по московскому времени.

Положение в личном зачете перед стартом:

Дмитрий Федотов
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