Великий шанс «Феррари» помешать мегарекорду Ферстаппена: Сайнс стартует первым
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Перес
Чеко, видимо, тоже хочет на эту вечеринку - но для этого нужно пройти Расселла. Джордж сопротивляется, но «Мерседес» ощутимо уступает «Ред Булл» в скорости.
6-й круг
А вот и первая атака Макса! В первой шикане! Но Сайнс удержался и Макс чуть-чуть отстал, а вот Леклер наоборот подъехал ближе. Пока интересно.
Ферстаппен
Макс уверен: «Сайнс уже начинает скользить. Думаю, все будет хорошо».
Все, интриги не будет?!
Макс
Ферстаппен стабилизировал темп и начал приближаться к Сайнсу. А вот Леклер отстает. Проблема, что скоро Макс начнет использовать DRS.
Албонище!
Алекс на «Уильямсе» просто проехал мимо «Макларена» Пиастри! Это борьба за 6-е место.
Пелотон после старта
1-й круг
Удивительно, как никто не разложился в первом повороте. Было близко. Группа лидеров постепеннно расползается. Леклер больше занят обороной от Расселла, чем атаками на Макса. Перес тоже рядом.
Старт!
Гонка наконец-то началась! Сайнс удержал лидерство и чуть-чуть отъехал от Макса, которого прессингует Леклер.
Попытка №3
По сообщению пресс-службы «Хааса», старт был отложен не из-за эвакуации болида Цуноды, а из-за того, что до кучи возникли неполадки в работе системы, которая отвечает за стартовые огни. Прекрасно.
Ну, как бы то ни было, пелотон в третий раз уехал на прогревочный круг. Ждем полноценный старт.
5-минутная готовность
Дирекция гонки сообщила, что заезд стартует в 16:20
Ждемс
В общем, гонщиков ждет еще один прогревочный круг (и еще -1 круг дистанции заезда). Паноптикум.
Ну начинается
Так, процедура старта отложена. Гонщики вернулись на стартовую решетку, туда же возвращается весь персонал.
Леклер
Шарль пожаловался, что машина плохо поворачивает направо. В Скудерии Шарля заверили, что все в порядке. Ну, увидим...
Попытка №2
Пелотон отправляется на второй прогревочный круг. А дистанция Гран-при будет сокращена на 1 круг.
Цунода
Нет, не все в порядке! Цунода не закончил прогревочный круг и припарковал свою «Альфа Таури» на обочине! Отказ мотора!
Начало совсем скоро
Гонщики отправились на прогревочный круг и скоро начнут выстраиваться на стартвовой решетке. Вроде без происшествий. Все готово к началу Гран-при Италии.
Готовимся к старту
Информация по шинам, которые для старта выбрали участники.
На «харде» гонку начнут Хэмилтон, Боттас и Магнуссен.
Все остальные выбрали «медиум». С «софтом» вообще никто решил не рисковать.
Макс в опасности?
И еще немного статистики...
Победитель гонки 2019 года Шарль Леклер в 2020 году попал в аварию.
Выигравший в 2020-м Гасли в 2021-м не добрался до финиша.
Победитель гонки 2021 года Риккардо в 2022 году сошел.
Гонку 2022 года выиграл Макс Ферстаппен...
Время гимна
Отзвучало и традиционное исполнение национального гимна перед стартом. Получилось душевно.
Ферстаппен
Макс Ферстаппен перед стартом о перспективе выиграть 10-ю гонку подряд:
«Я просто хочу выиграть гонку и не думаю о том, какой по счету может стать эта победа. Да, конечно, было бы здорово выиграть, но посмотрим, будет ли это возможным. В конечном счете, главным образом мы боремся за победу в чемпионате – вот, чего нам нужно достичь, а не выиграть десять гонок подряд».
20 минут до старта
На стартовой решетке совсем небольшое столпотворение.
Лоусон
Небольшие неприятности по пути на стартовую решетку возникли у новичка «Альфа Таури» Лиама Лоусона. А именно – разболталось крепление левого зеркала заднего вида. Есть мнение, что на стартовой решетке механики смогут устранить проблему.
Статистика
В отношении «Монцы» есть довольно интересная статистика. За последние пять лет на Гран-при Италии было пять разных победителей (Хэмилтон, Леклер, Гасли, Риккардо, Ферстаппен). При этом последним, кому удалось выиграть в Монце, стартуя с поула, был Шарль Леклер в 2019 году. Посмотрим, продолжит ли серию Сайнс – ну или кто-то другой, стартующий неподалеку.
Стратегия
Инженеры «Пирелли» полагают самым оптимальным вариант с одним пит-стопом. Старт на «софте» или «медиуме» с последующим переходом на «хард».
Учитывая то, какие свежие комплекты остались в распоряжении лидеров, особой вариативности в тактиках мы вряд ли увидим.
25 минут до старта
Участники вовсю готовятся к началу заезда. Главная интрига – сможет ли «Феррари» что-либо противопоставить Ферстаппену. Скудерия как следует подготовилась к домашнему этапу в Монце и в квалификации выстрелила поулом и третьим местом.
На старте должно быть действительно жарко – помимо Макса, зажатого между двух «Феррари», совсем рядом Джордж Расселл, Серхио Перес и снова творящий чудеса Алекс Албон. «Уильямс» вообще в этот уик-энд очень приятно удивляет и учитывая скорость болида на прямых может всерьез вмешаться в борьбу за самые высокие места.
Перед стартом
3 сентября состоится Гран-при Италии, четырнадцатый этап «Формулы-1» сезона-2023.
Старт гонки – в 16:00 по московскому времени.
Положение в личном зачете перед стартом:
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