10 причин, почему надо съездить в Баку на Евро-2020

Новый стадион, гостеприимные люди, море.

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году раскидан по 12 городам от Петербурга и до Бильбао. Для россиян, понятное дело, самая очевидная точка для посещения Евро – Петербург. Вместе с Оргкомитетом Евро-2020 в Баку мы предлагаем присмотреться еще к одному варианту – поездке в Азербайджан. Мало того что здесь пройдут любопытные матчи сами по себе, так еще и может оказаться, что в четвертьфинале, который примет Баку, поучаствует сборная России.

Этот блог мы будем вести вплоть до начала Евро и поговорим в нем о многих вещах: о русском языке в Азербайджане, о ценах, о том, что делать в городе в нефутбольные дни. Сейчас хочется рассказать о собственном опыте двухдневного визита в Баку – и о разговоре с генеральным секретарем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльханом Мамедовым.

Впрочем, один спойлер все же будет: долететь из Ростова в Петербург и Баку стоит одинаково, но в Питере на сам стадион попасть будет невероятно сложно, а в Баку места еще есть, и они обойдутся дешевле. Еще можно будет сэкономить на гостинице – в Петербурге свободных номеров к июню останется мало не только из-за Евро, но и из-за того, что туристический сезон в самом разгаре.

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Баку – наверное, самая бурно развивающаяся столица в СНГ в последнее десятилетие: население растет, во многих местах появляются небоскребы, перепридумываются идеи целых районов. Так, Черный город, названный так из-за нефтяных промыслов XIX века, становится, наоборот, Белым городом – вредные производства отсюда уже довольно давно убрали, на их месте появляются как современные офисные здания из стекла, так и низкоэтажные жилые дома. В «Белом городе» будет самая большая фан-зона Евро-2020 в Баку: она будет располагаться прямо на набережной Каспийского моря.

С 2016 года в Баку проходит Формула-1, а в 2019-м здесь был финал Лиги Европы, так что опыт проведения крупных турниров город постепенно набирает. «Во время Лиги Европы мы, во-первых, не ожидали, что матчи в фан-зоне будет смотреть столько народу. Во-вторых, мы не рассчитывали, что английские болельщики пьют столько пива. Мы знали, что они пьют, но не знали, что столько, – говорит Эльхан Мамедов. – На этот раз мы все исправим».

На Евро-2020 в Баку тоже попала британская команда – Уэльс, но основной поток туристов, по крайней мере, во время группового этапа, ожидается из Турции. «Когда мы смотрели жеребьевку, хотелось, чтобы к нам попала какая-нибудь приграничная страна, чтобы болельщикам легче будет приехать. Россия основные матчи играет у себя дома, поэтому Турция – лучший вариант для Азербайджана», – признается Эльхан Мамедов.

Среди преимуществ Баку по сравнению с другими городами Евро в Азербайджане первым делом называют море. Оно есть и в черте города, но пляжи находятся в 20-40 километрах от центра. Учитывая, что в июне будет довольно жарко, их посещение во время Евро должно входить в любую туристическую программу – особенно если приезжать не на один матч и останавливаться в городе в дни, когда нет футбола.

Про другие достопримечательности Баку скажем поподробнее в другой раз, но на несколько дней их точно должно хватить – здесь есть и Старый город, и несколько музеев, из-за которых меняется представление о жизни в Российской империи XIX века, и залы современного искусства, и шопинг-центры. В этот перечень встраивается и Бакинский олимпийский стадион, открытый в 2016 году.

Многие, наверное, помнят его по картинке с Лиги Европы. Так вот, вживую он кажется еще больше – формально он вмещает меньше 70 тысяч зрителей, но производит впечатление «Лужников», в которых может уместиться больше 80-ти.

Снаружи стадион в Баку похож на «Альянц-Арену», где играет мюнхенская «Бавария». Это сходство достигается за счет решения фасада: он покрыт не то тонкими подушками, не то пластинами, которые могут окрашиваться в разные цвета, и составлять замысловатые узоры. Такая подсветка используется только во время матчей.

Единственным минусом новой арены, который сразу бросается в глаза, можно назвать беговые дорожки вокруг поля. В тех же «Лужниках» от них при последней реконструкции избавились, но в Баку сознательно пошли на то, чтобы сооружение было многофункциональным – в конце концов, матчи уровня финала Лиги Европы или Евро будут проводиться здесь не каждый год. Во время матча «Арсенала» и «Челси» их затянули зеленым ковром, но сейчас, зимой, беговые дорожки вернулись к своему обычному цвету.

Олимпийский стадион берегут к Евро. На нем не играются матчи чемпионата Азербайджана – для этого есть довольно потертый стадион имени Тофика Бахрамова, и относительно новая «Баксель Арена», концерты и другие неспортивные мероприятия почти не проводятся. «Олимпийский стадион после Евро будет развиваться: здесь появится баскетбольная площадка, уже появились площадки для мини-футбола, другая спортивная инфраструктура. На беговой дорожке мы принимали бои ММА, было битком», – говорит Эльхан Мамедов.

А что там со сборной России в Баку?

Такой вариант действительно возможен. По регламенту Евро-2020 в Баку пройдет один из четвертьфиналов. В него может попасть команда, которая займет второе место в группе B, а именно в ней играет сборная России. Занять второе место (допустим, пропустив вперед Бельгию и обогнав Данию и Финляндию) – вполне реально. Дальше в ⅛ финала надо будет обыграть команду, которая заняла второе место в группе А – то есть Турцию, Италию, Уэльс или Швейцарию.

Иными словами, шансы на то, что Россия будет играть именно в Баку – далеко не 100% и не 50%. Но все же они есть – и кажутся вполне реальными. Во всяком случае, именно россияне скупили большую часть из реализованных билетов на четвертьфинал. Всего на 1/4 финала продано 38 тысяч билетов, места еще есть.

Вдруг это ваши?

Фото: East News/Resul Rehimov/Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM, Mladen ANTONOV/AFP, Voetbal International; globallookpress.com/Arne Dedert/dpa; REUTERS/Anton Vaganov