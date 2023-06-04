«ФНЛ для меня важнее, чем быть главной звездой 2Drots». Фартуна покинул медиафутбол ради мечты

Уже ассистирует за «КАМАЗ».

Сезон в Первой лиге уже начался: команды постепенно вкатываются в рабочий ритм и параллельно усиливаются новичками. Один случай – особенный: в начале июля в «КАМАЗ» перешел звезда медиафутбольного 2Drots Борис Фартуна.

Фартуна уже отыграл три матча в Первой лиге и даже отметился голевой передачей – выскочил на замену и на 86-й минуте выполнил подачу со штрафного, которую замкнул Роман Мануйлов. Это произошло в матче 2-го тура «КАМАЗ» – «Кубань» (2:0). За три недели до этого Фартуна играл в финале Winline Медиалиги в Лужниках.

Идеальный момент, чтобы узнать о Фартуне побольше.

Фартуна был одним из лидеров 2Drots: два чемпионства, 6 ассистов в 2022-м и супергол команде Мусагалиева

Фанаты 2Drots и медиафутбола запомнили Бориса Фартуну как хорошего дриблера с отличными ударом и видением поля. Хавбек в клубе с весны 2022-го, играл в основе и помог 2Drots завоевать два титула Медиалиги (из трех!).

Многие наверняка помнят красивый гол Фартуны в ворота ФК «10» в июне 2023-го. Просто насладитесь им.

В первых двух сезонах Медиалиги Фартуна был одним из лучших ассистентов. В 2022 году у него 6 голевых передач – столько же у Антона Соснина, больше лишь у Александра Рощина (8) и Алекса Стиля (10). Босс лиги Николай Осипов поставил Фартуну на 11-е место в списке лучших игроков МФЛ-2.

В третьем сезоне хавбек оставался на уровне: 1+1 в 9 матчах. Наверняка было бы еще больше, но в конце сезона Фартуна отвлекся на трансфер в «КАМАЗ».

Забавно, что изначально 2Drots брали Фартуну как медийного персонажа. «Когда он приходил к нам в команду, мы не особо видели в нем футболиста, но Дмитрий Викторович его раскрыл и добавил качества. Теперь Боря может и до РПЛ дойти», – рассказывал Некит (один из президентов 2Drots) в интервью Вадиму Кораблеву.

Даже классных выступлений в медиафутболе недостаточно, чтобы игроком заинтересовался профессиональный клуб. Трансферу Фартуны в «КАМАЗ» помог агент Роман Орещук.

Трансфер спродюсировал новый агент Фартуны. Уткин советовал держаться от него подальше

Орещук начал проникновение в медиафутбол в мае. Сначала делал комплименты Медиалиге, затем пришел на несколько матчей 2Drots и похвалил Фартуну – предложил отправить его на просмотр в клубы ФНЛ или РПЛ.

«[Тренер 2Drots] Дмитрий Кузнецов мне позвонил, спросил, нет ли желания посмотреть одного мальчика, – рассказывал Орещук в интервью Legalbet. – Мне нетрудно. Я все смотрю. Будь то ЛФЛ, будь то КФК, будь то Медиалига. Не чураюсь того, чтобы ее посмотреть.

В ФНЛ все понятно. Кто на слуху, те и двигаются. ПФЛ ничем не сильнее Медиалиги . Я был на нескольких играх, не подходил к Борису. А на третьей, после игры с «Эгриси», подошел, познакомился. Тогда не было никакой конкретики. Плюс я не знал, захочет или не захочет со мной работать».

Фартуна был за и ради Орещука отказал другому агентству. Уже после старта работы Орещук высказался о парне более развернуто:

«Скорость есть, мышление есть, объем и интенсивность у парня тоже есть. Еще важно понять, хочет ли он сам играть в футбол. Это самое важное. Я за него в футбол играть не буду – это точно. Все-таки Медиалига – это непрофессиональный уровень. Надо понять, может, парень учится, работает, готов ли он чем-то жертвовать. Здесь в медийном футболе у него все хорошо, но профессиональный спорт – немножко другая история».

Орещук присмотрел в Медиалиге не только Фартуну: агент хвалил и нападающего 2Drots Гаучо. Тоже утверждал, что это готовый игрок для Первой лиги.

Не все были в восторге от появления профессионального агента в медиафутболе. Негативно высказался Василий Уткин, который обвинил Орещука в желании «нормальным образом попиариться» . «Самое разумное, что может сделать футболист, чтобы попасть в профессиональный футбол, – это держаться подальше от Романа Орещука. Это мой личный совет», – заявил журналист.

На этот раз Уткин ошибся.

Параллельно с просмотром в «КАМАЗе» Фартуна играл в Winline Медиалиге. Босс 2Drots намекнул, что им нужно заплатить за трансфер

Первая информация о возможном трансфере появилась 18 июня: инсайдер Сергей Ильев сообщил о приглашении Фартуны на просмотр в «КАМАЗ». Хавбеку предстояло провести в Набережных Челнах чуть больше недели – с 20 по 28 июня. В Медиалиге был самый разгар плей-офф, и в 2Drots отнеслись к новости без восторга. Но в итоге отпустили – все-таки мечта.

«У Фартуны и Сычева нет контрактов, – сокрушался главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов. – Но есть мечты и амбиции, поэтому не отпускать их неправильно, пусть пробуют».

Проблема обострилась перед полуфином с «Амкалом». «Самураи» хотели, чтобы Фартуна помог им, а Орещук уговаривал парня остаться в Набережных Челнах. «Нам как клубу тяжело будет без Бори, мы бы хотели, чтобы его отпустили, я очень на это надеюсь. Думаю, Орещук считает, что если Боря уедет, это негативно может сказаться на его подписании. Надеюсь, получится договориться. Боря – ключевой игрок », – продолжал Кузнецов.

«КАМАЗ» все-таки отпустил Фартуну – договаривались лично тренеры 2Drots и «КАМАЗа».

В финале Медиалиги хавбек тоже сыграл: вышел в старте, но достаточно быстро ушел на замену – как объяснил Фартуна, он был «не очень в кондициях». Без Бориса 2Drots проиграл «Родине Медиа» (1:3) и упустил чемпионство.

4 июля (через три дня, после финала Медиалиги) Фартуна подписал с «КАМАЗом» контракт по схеме 1+2. «Это больше аванс, – осторожничал Орещук. – Как я вчера и писал у себя, качества есть. Но физические кондиции оставляют желать лучшего. У Бори было 4 игры за 6 дней. Понятно, что с каждым матчем ему физически двигаться тяжело. Ильдар (Ахметзянов, тренер «КАМАЗа» – Sports.ru) смотрел футбольные качества. Огромное ему спасибо».

В медиафутболе трансфер Фартуны восприняли как очередную возможность уколоть профессионалов (и намекнуть, что медийным командам неплохо бы платить за трансферы).

«Это забавно, что у всех этих профессиональных команд такие бюджеты, но они берут игрока у нас. Значит, где-то система ########## [допустила ошибку], что Боря не дошел до этого уровня через академии и ему пришлось показывать свой талант в 2Drots.

Хотелось бы большего уважения от профессиональных команд , чтобы они не просто получали хорошего и раскрученного игрока, а чтобы они сами могли сказать: «Ладно, парни, не расстраивайтесь, вот вам деньги».

А фанаты 2D устроили Фартуне пышное прощание. На финале Московского Кубка Селебрити (проходил через две недели после финала МФЛ) вывесили баннер в честь хавбека.

Фартуна учился в школах ЦСКА и «Локо», пережил смерть отца и хейт после шоу «Беременна в 16»

Борис Фартуна родился в 2001 году в Саратовской области. С детства увлекался футболом: начинал в академии «Москвы», затем перешел в школу ЦСКА, а в 16 лет – «Локомотива».

Характера парню не занимать – в три года он потерял отца, а в 19 – лучшего друга (сел пьяным за руль автомобиля и разбился в ДТП). Имущество убитого отца до Бориса не дошло (все забрала бабушка), и он ютился с семьей впятером в одной квартире.

В 18 лет Фартуна попал на телевидение: вместе со своей девушкой принял участие в реалити-шоу «Беременна в 16». Да, у него есть дочка – четырехлетняя Аделина. Они не контактируют – запрещает мама уже бывшей девушки. После участия в шоу Бориса стали узнавать на улице, но после расставания с девушкой на него обрушился хейт в соцсетях.

Спустя некоторое время Фартуна открыл с семьей туристическое агентство. Но через два месяца началась пандемия COVID-19 – бизнес прогорел и за долги у них забрали квартиру.

Фартуна не сломался и продолжал заниматься футболом. После окончания школы «Локомотива» он играл за саратовский «Сокол». Играл нечасто – всего 8 матчей в ФНЛ-2. На пике трансферная стоимость Фартуны достигала 10 тысяч евро.

Прорыв случился после попадания в 2Drots. Фартуна следил за «самураями» и много раз писал в директ вратарю 2Drots Алексу Шибаю – просился в команду. Весной 2022-го Фартуну пригласили в 2D, и он даже успел сыграть во второй половине МФЛ-1.

Теперь Фартуна в «КАМАЗе» из Первой лиги. Пока запасной: в первых трех турах выходил на 8 минут (против «Кубани»), 23 минуты («Акрон») и 32 минуты («Алания»).

Борис кайфует от нового вызова и признается, что готов играть даже за 50 тысяч рублей: «Если мне скажут, что я им нужен, буду играть. Конечно, за эти деньги я готов там играть и оставаться, потому что провести весь сезон в ФНЛ – это топ, при этом можно полезть куда-нибудь дальше.