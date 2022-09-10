Величие Месси в двух кадрах: за мгновения придумал голевой пас в 40 метрах от ворот

Момент-восторг.
У «ПСЖ» очередная победа в Лиге 1 – теперь скромные 1:0 с «Брестом». Забил Неймар, а ассист сделал Лео Месси, и это снова шедевр.
Лео получил мяч в середине поля, чуть подработал его и выложил в штрафную Неймару. Просто посмотрите, где аргентинец встретился с мячом и куда отправил его через пару секунд.
После этого Неймар одним касанием принял мяч, а вторым отправил его в сетку.
В этом сезоне Месси главный по ассистам (набрал 7 в Лиге 1), а Неймар – по голам (8)
• Теперь у Месси 10 результативных действий в сезоне Лиги 1: три гола (дубль «Клермону» и один мяч «Лиллю») плюс семь ассистов.
Ранее Лео сделал по одной результативной передаче в играх с «Клермоном» (5:0) и «Лиллем» (7:1), а в матча с «Тулузой» (3:0) и «Нантом» (3:0) ассистировал партнерам дважды. На данный момент Месси – лучший ассистент чемпионата Франции.
• У Неймара цифры еще мощнее: 17 по «гол+пас» в девяти матчах сезона. Он лидер чемпионата Франции про голам (восемь) и второй по ассистам (шесть) после Месси.
• С Кристофом Гальтье у парижан пока все складывается: при нем восемь побед и ничья. Разница мячей – 31:5.
• «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 19 очками – «Марсель» может догнать уже в этом туре, у «Ланса» на 2 балла меньше.
Дальше команду Кристофа Гальтье ждет выезд к «Маккаби» в ЛЧ, а затем встреча с «Лионом» в чемпионате.
«ПСЖ» куражится в Лиге 1: 4:0, 5:0, 5:2, 7:1. Что придумал Гальтье? Как теперь играют Неймар, Месси и Мбаппе?
Хочет «Золотой мяч», равняется на Леброна, не исключает перехода в «Реал» – главное из интервью Мбаппе NYT
- Дата проведения
- 10 сентября, 18.00, «Парк де Пренс»
- Гол:
- 1:0 – 30 Неймар.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 78), Верратти (Фабиан Руис, 62), Витинья (Маркиньос, 87), Месси, Неймар (Сарабия, 77), Мбаппе (Экитик, 78).
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Брест –
Бизот, Фадига (Уронен, 71), Эрей (Дари, 62), Шардонне, Брассье, Дюверн, Белькебла (Кардона, 88), Ле-Мелу (Перейра Лаже, 71), Камара (Маньетти, 62), Онора, Слимани.
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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