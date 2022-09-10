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Величие Месси в двух кадрах: за мгновения придумал голевой пас в 40 метрах от ворот

лига 1 Франция лига 1 Франция
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Неймар Неймар
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Момент-восторг.

У «ПСЖ» очередная победа в Лиге 1 – теперь скромные 1:0 с «Брестом». Забил Неймар, а ассист сделал Лео Месси, и это снова шедевр.

Лео получил мяч в середине поля, чуть подработал его и выложил в штрафную Неймару. Просто посмотрите, где аргентинец встретился с мячом и куда отправил его через пару секунд.

После этого Неймар одним касанием принял мяч, а вторым отправил его в сетку.

В этом сезоне Месси главный по ассистам (набрал 7 в Лиге 1), а Неймар – по голам (8)

• Теперь у Месси 10 результативных действий в сезоне Лиги 1: три гола (дубль «Клермону» и один мяч «Лиллю») плюс семь ассистов.

Ранее Лео сделал по одной результативной передаче в играх с «Клермоном» (5:0) и «Лиллем» (7:1), а в матча с «Тулузой» (3:0) и «Нантом» (3:0) ассистировал партнерам дважды. На данный момент Месси – лучший ассистент чемпионата Франции.

• У Неймара цифры еще мощнее: 17 по «гол+пас» в девяти матчах сезона. Он лидер чемпионата Франции про голам (восемь) и второй по ассистам (шесть) после Месси.

• С Кристофом Гальтье у парижан пока все складывается: при нем восемь побед и ничья. Разница мячей – 31:5.

• «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 19 очками – «Марсель» может догнать уже в этом туре, у «Ланса» на 2 балла меньше.

Дальше команду Кристофа Гальтье ждет выезд к «Маккаби» в ЛЧ, а затем встреча с «Лионом» в чемпионате.

«ПСЖ» куражится в Лиге 1: 4:0, 5:0, 5:2, 7:1. Что придумал Гальтье? Как теперь играют Неймар, Месси и Мбаппе?

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ПСЖ – Брест 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
10 сентября, 18.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 30 Неймар.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 78), Верратти (Фабиан Руис, 62), Витинья (Маркиньос, 87), Месси, Неймар (Сарабия, 77), Мбаппе (Экитик, 78).
БрестБизот, Фадига (Уронен, 71), Эрей (Дари, 62), Шардонне, Брассье, Дюверн, Белькебла (Кардона, 88), Ле-Мелу (Перейра Лаже, 71), Камара (Маньетти, 62), Онора, Слимани.
Предупреждения:
Ле-Мелу (25), Неймар (40), Шардонне (46), Кимпембе (69), Данилу Перейра (77), Мендеш (80).

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

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