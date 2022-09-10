Величие Месси в двух кадрах: за мгновения придумал голевой пас в 40 метрах от ворот

Момент-восторг.

У «ПСЖ» очередная победа в Лиге 1 – теперь скромные 1:0 с «Брестом». Забил Неймар, а ассист сделал Лео Месси, и это снова шедевр.

Лео получил мяч в середине поля, чуть подработал его и выложил в штрафную Неймару. Просто посмотрите, где аргентинец встретился с мячом и куда отправил его через пару секунд.

После этого Неймар одним касанием принял мяч, а вторым отправил его в сетку.

В этом сезоне Месси главный по ассистам (набрал 7 в Лиге 1), а Неймар – по голам (8)

• Теперь у Месси 10 результативных действий в сезоне Лиги 1: три гола (дубль «Клермону» и один мяч «Лиллю») плюс семь ассистов.

Ранее Лео сделал по одной результативной передаче в играх с «Клермоном» (5:0) и «Лиллем» (7:1), а в матча с «Тулузой» (3:0) и «Нантом» (3:0) ассистировал партнерам дважды. На данный момент Месси – лучший ассистент чемпионата Франции.

• У Неймара цифры еще мощнее: 17 по «гол+пас» в девяти матчах сезона. Он лидер чемпионата Франции про голам (восемь) и второй по ассистам (шесть) после Месси.

• С Кристофом Гальтье у парижан пока все складывается: при нем восемь побед и ничья. Разница мячей – 31:5.

• «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 19 очками – «Марсель» может догнать уже в этом туре, у «Ланса» на 2 балла меньше.

Дальше команду Кристофа Гальтье ждет выезд к «Маккаби» в ЛЧ, а затем встреча с «Лионом» в чемпионате.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann