Мем дня: вратарь «Каролины» заскучал в воротах и обыграл Панарина в центре площадки

Да, так можно.

Если вы еще не следите за «Рейнджерс» и «Каролиной», то самое время начать – это две очень горячих команды с Востока НХЛ. У «Рейнджерс» – великолепные Панарин и Шестеркин, у «Каролины» – Андрей Свечников и планы на Кубок Стэнли.

Но во вторник всех затмил вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен: в одном из моментов датчанин подхватил шайбу, поехал с ней к центру площадки и успел обыграть Артемия Панарина.

Что вообще произошло? Все дело в отложенном штрафе – игрок «Рейнджерс» нарушил правила, судья нарушение зафиксировал, но шайба была у «Каролины», поэтому свисток не прозвучал.

Андерсен поехал меняться на шестого полевого игрока – это обычная практика при отложенном штрафе. Но по пути на скамейку получил шайбу от своего и, чтобы не отдавать шайбу сопернику, решил немного поиграть в хоккей.

А мог он поехать дальше и забить гол? Нет, это запрещено – вратарь не может пересекать красную линию. Одним коньком Андерсен все же залез на половину «Рейнджерс», но это не штраф – чтобы дать вратарю две минуты, оба его конька должны пересечь красную линию в средней зоне.

Официальный аккаунт НХЛ уже вспомнил про Патрика Руа – легендарный канадский вратарь любил выезжать на середину площадки как с шайбой, так и без – чтобы вызвать на бой вратаря команды-соперника.