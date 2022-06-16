Голосование за лучших в РПЛ – фарс. Лига выбирает странные критерии и сама же путается в правилах

Критикуем – предлагаем.

Спустя почти месяц после завершения сезона РПЛ выкатила список главных героев чемпионата.

Лучшего игрока, лучшего молодого игрока и лучшего тренера выбирали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, ведущие спортивные медиа (выбор от имени Sports.ru сделали Владислав Воронин и Александр Дорский), комментаторы «Матч Премьер» и тренер сборной России Николай Писарев.

Лучший гол выбрали эксперты РПЛ (их имена не раскрываются) и комментаторы «Матч Премьер». Лучшего вратаря определили по количеству сухих матчей.

Вопросов – очень много. Что не так с опросом РПЛ?

Число сухих матчей – не показатель качества игры вратаря. Даже в этом сезоне есть пример, доказывающий абсурдность такой награды

Лучшим вратарем РПЛ-2021/22 признали Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА не пропустил в 13 матчах сезона.

Акинфеев точно попал бы в список номинантов при любом формате опроса. Игорь был очень хорош в первой части сезона, когда ЦСКА шел на 12-м месте по ожидаемым пропущенным мячам, а в реальности пропустил меньше всех в лиге. От большего количества голов осенью свои команды спасли только Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

Но количество сухих матчей точно не объективный показатель качества игры вратаря. Например, в этом сезоне Сафонов и Антон Шунин не пропускали в восьми матчах.

Сафонов предотвратил 12,7 гола – это лучший показатель не только для РПЛ, но и для топ-5 лиг. Также у Сафонова 78% сэйвов, это тоже первое место в лиге.

Шунин пропустил на 6,12 гола больше ожидаемого – это худший показатель в РПЛ. Также у Шунина всего 58% сэйвов, это тоже последнее место в лиге.

РПЛ, если она хочет вручать награды справедливо, стоит рассмотреть новые критерии оценки. Например, учитывать голоса основных вратарей и тренеров вратарей (с запретом голоса за игрока своего клуба), использовать продвинутую статистику, а не только считать сухие матчи.

Семак и Федотов равны по баллам, но Семак выше из-за чемпионства «Зенита»

Главная сенсация опроса – жесткая борьба за звание лучшего тренера сезона. Сергей Семак из «Зенита» и Владимир Федотов из «Сочи» набрали по 118 баллов.

Здесь уровень абсурда даже выше, чем в определении лучшего вратаря. Сначала телеграм-канал РПЛ объявил, что лучшим стал Семак, потому что он занял первое место у большего числа проголосовавших (17 против 13 у Федотова). Спустя минуту пост изменили и сообщили, что Семак стал лучшим, потому что «Зенит» опередил «Сочи» в таблице.

Ясность внес лишь официальный сайт РПЛ. Согласно регламенту РПЛ, в случае равенства очков победителем признается тот, чья команда финишировала выше в таблице. Так лига родила потрясающий абзац:

Если по регламенту Семак стал лучшим, зачем РПЛ приводит дополнительные данные по количеству первых мест? Очевидно, для прозрачности. Но так лига лишь подчеркивает глупое положение регламента.

РПЛ, возможно, стоит убрать привязку к месту в таблице (или оставить ее как последний критерий, если хочется обязательно выбрать лучшим одного) и ориентироваться на число первых и вторых мест именно в опросе.

В этом сезоне Семак победил по любой формуле, но голосование и объявление итогов превратились в фарс.

РПЛ собрала 31 номинанта на звание лучшего игрока. В список не попали Вендел, Родригао, Дуглас Сантос, зато есть Шунин (да-да)

Лучшим игроком сезона выбрали Клаудиньо. Яркая осень и определяющая роль весной при розыгрыше мяча на позиции центрального полузащитника – никаких вопросов, Клаудиньо был прекрасен. Вторым стал Гамид Агаларов, третьим – Вильмар Барриос.

На звание лучшего претендовал 31 игрок. Согласно регламенту РПЛ, «в список номинантов на основе статистических показателей включаются игроки, наиболее ярко проявившие себя в течение сезона».

Кого предложила РПЛ на основе статистики?

Например, в топ-31 попали Вильзон Изидор и Ясуф Языджи, не отыгравшие даже 1000 минут. Безусловно, весной оба очень ярко стартовали, но разве этого достаточно для награды за сезон?

Также в топе – Чидера Эджуке. Прекрасный дриблер, отлично провел первую часть сезона. Во второй у Эджуке 1+1 по «гол+пас» и скамейка запасных на протяжении двух месяцев.

Главный шок списка – Антон Шунин. Без вариантов худший основной вратарь на линии в лиге в этом сезоне (статистика была выше).

Зато в топ-31 не попал один из самых (если не самый) надежных центральных защитников лиги Родригао («Сочи»). Если уж очень хотелось опереться на статистику: Родригао – третий по количеству выигранных верховых единоборств и второй по выносам (в обоих категориях лучший – Кирилл Гоцук, где он, РПЛ, если главное – статистика?).

Нет в списке и Вендела – определяющего игрока «Зенита» в центре поля. Да, во второй части сезона он играл не всегда, но, во-первых, он лучший в РПЛ по продвижению мяча в финальную треть (так стал лидером и по непрямому вкладу в атаки с ударами), а, во-вторых, был активен и весной, кода все-таки появлялся на поле. Ну и, в-третьих, в топ-31 попали Языджи и Изидор.

Отсутствие в топ-31 Дугласа Сантоса, который, кажется, на поле может заменить минимум 26 игроков из списка (остальные – вратари) – просто катастрофа.

РПЛ даже для номинации на лучшего игрока нужно вводить фильтр по количеству сыгранных минут (например, половину от максимума – 1350), смотреть футбол и обращаться к продвинутым данным, а не только количеству голов и сухих матчей.

А Агаларов-то что-нибудь выиграл?

Да. Сегодня его не только утвердили лучшим бомбардиром сезона, но и объявили лучшим молодым игроком года.

Также на эту награду номинировали Константина Тюкавина, Арсена Захаряна, Даниила Хлусевича, Руслана Литвинова, Юрия Железнова, Алексиса Бека-Бека, Александра Сильянова, Данилу Прохина, Даниила Худякова, Ивана Кузьмичева, Эдуарда Сперцяна и Кирилла Щетинина.

Щетинин тоже не остался без приза. Его гол в ворота «Локомотива» признали лучшим в сезоне. Голосовали не только комментаторы «Матч Премьер», но и «эксперты РПЛ» (их имена не называются).

Как голосовал Sports.ru?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков. Александр Гальперин, Павел Бедняков, Павел Бедняков; fc-zenit.ru