Мы запустили проект «Бежим в Demix». Собираем истории влюбленных в бег – и готовых поделиться этой любовью

Бренд спортивной экипировки Demix совместно со Sports.ru проводит конкурс среди людей, который влюблены в бег – и готовы рассказать о своем увлечении. Это отличная возможность рассказать как свою личную историю, так и историю бегового сообщества, если вы в нем состоите. А также позвать в проект своих друзей и знакомых бегунов.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо заполнить анкету с фотографией и рассказать о том, что вас вдохновляет в беге. Все одобренные участники получат индивидуальный промокод со скидкой 20% в магазинах Demix.

Подать заявку можно до 5 июня на специальном сайте, а затем начнется голосование за бегового амбассадора. Успейте подать заявку и рассказать о своей любви к бегу!

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