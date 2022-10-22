Родриго – не просто джокер. Он помог «Реалу» пережить травму Бензема и задвинул Азара

Палочка-выручалочка.

«Реал» дошел до середины октября, так ни разу и не проиграв. Результат восхищает, потому что на старте команда Анчелотти сразу попала в аномально тяжелые условия – резкая продажа Каземиро и травма Карима Бензема вынудили итальянца экстренно экспериментировать.

Несмотря ни на что «Мадрид» прошел сложную дистанцию на топ-уровне – выдал 13 побед в 15 матчах и показал лучший старт за последние 5 лет.

Настолько хорошо по набору очков «Реал» не запускался с сезона-16/17 – но тогда хоть и взяли 15-матчевую беспроигрышную серию, шли слабее по дистанции.

Уверенные победы над «Атлетико» и «Барселоной» – серьезная заявка на реальное величие. Оба матча «Мадрид» взял на классе.

В контексте этих результатов тема потери Бензема становится интереснее. Его травма стала отдельным испытанием для Анчелотти: Карло не скрывает, что полностью заменить капитана невозможно. Летом «Реал» искал сменщика для 34-летнего француза и остановился на самом рискованном варианте – дал шанс Эдену Азару в роли ложной девятки.

Сказки не вышло. Спустя месяц попыток Карло признал поражение. «Каждый игрок в команде понимает свое положение. Если игрок захочет получить объяснение, то я дам его. Но Эден со мной не разговаривал. Он знает, что конкуренция в составе слишком высокая», – вердикт тренера.

Тогда опечаленный Карло поставил на 21-летнего Родриго.

Зидан и Анчелотти всегда хвалили Родриго. Но шанс пришлось ждать

Анчелотти еще перед началом сезона намекал на возможную эволюцию бразильца.

«Родриго – уникальный игрок. Он может сыграть на всех позициях в атаке, – уверял Карло. – Может выйти на правом фланге, а может заменить Винисиуса на левом. Его качества позволяют играть даже на месте Бензема. Мне это сильно нравится. Он стал полноценным игроком для решения любых целей. Родриго определенно станет еще важнее в новом сезоне. Надеюсь, что это будет его лучший год».

Секрет Родриго – в готовности постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям и приспосабливаться к любой роли. Это отмечали еще при Зидане, но после потери Бензема появился реальный шанс проверить вариативность бразильца. Спойлер: он отлично справился.

Родриго – профильный левый вингер. На родине чаще всего выходил там, но после перехода в 2019-м в «Реал» за 45 миллионов пришлось переучиваться. Базис для такого шага был всегда, но Зидан не скрывал, что Родриго сильно не хватает опыта игры на топ-уровне, и на первых порах правда было трудновато. Но разносторонность пацана тренер подмечал уже тогда:

«Почему Родриго и Винисиус так мало играют? Эти вопросы смешат меня. Это лучший клуб мира, а они еще совсем мальчишки. Оба не готовы постоянно играть на таком уровне. Мы верим в них, но такова реальность. Всегда есть те, кто играют больше, и те, кто играют меньше. Как тренер я всегда хочу побеждать. Они должны понимать, что иначе в моей профессии невозможно. Это понимание поможет им самим стать сильнее в ментальном и игровом плане».

«Зидан говорил мне, что однажды я стану лучшим в мире. Ему нравилось, что я готов отдаваться на все сто в каждом матче. Я не играл, но знал, что тренер верит в меня, – вспоминал сам Родриго в январе. – Анчелотти лестно отзывался обо мне. Стараюсь тренироваться и прогрессировать каждый день, чтобы заслужить такие комплименты. Я очень счастлив из-за их слов. Играть здесь – моя мечта. Знаю, что смогу добиться всего на свете, если отдамся на все сто».

Через два года после ухода Зидана Родриго адаптировался во многом из-за того, что был готов играть всегда и везде. Причем важную переходную стадию пролетел уже в прошлом сезоне. Помог Анчелотти, который использовал парня в роли джокера – это давало возможность играть чаще, хоть и со скамейки запасных. Родриго говорил, что ему это не всегда нравилось, но авторитет Анчелотти в раздевалке сделал свое дело.

«Я всегда говорю, что игровое время не имеет никакого значения, – объяснял Карло в прошлом сезоне. – Играть хотят все, но пока одни играют, вторые готовятся заменить их. Родриго – образцовый пример в этом плане. Он выкладывается на полную и знает, что еще успеет принести команде много пользы в будущем. Осознает, что тот самый момент ему надо подождать».

Бразилец смиренно сидел и ждал шанса. В мае момент настал – и Пеп Гвардиола наверняка подтвердит, что Родриго воспользовался им сполна. Полуфинал с «Ман Сити» стал его бенефисом – и летом игрок в интервью Marca признал, что матч сильно повлиял на него во всех планах. Бразилец почувствовал себя звездой – и стал увереннее.

«Играть под давлением всегда веселее. Неинтересно играть, когда на кону ничего нет, когда мы говорим о соревновательных видах спорта, – сконцентрирован игрок. – Хочу забивать больше, отдавать больше передач и больше играть. Мне кажется, что с каждым сезоном прогрессирую и играю лучше. Думаю, что хорошо играл в своем первом сезоне. Во втором у меня были проблемы из-за серьезной травмы. В третьем я стал еще лучше. В следующем сезоне буду еще лучше, чем прежде.

Я совсем не люблю ставить себе цели. Не люблю зацикливаться на количестве голов или голевых передач. Я сосредоточен на том, чтобы быть лучше, чем в прошлом сезоне. Моя цель – всегда отыграть лучше, чем в предыдущем матче».

Родриго не заменяет Бензема напрямую. Зато делает команду вариативнее

Универсальность Родриго – ключевая часть его игрового успеха в этом сезоне. В этом году никто из игроков не старше 21 года не набрал по гол+пас больше, чем бразилец – 13 голов и 9 ассистов за 46 матчей. Из них 5+5 – на старте уже этого сезона.

Если раньше Анчелотти просто заделывал им все дыры в атаке, то сейчас получил топовый инструмент на каждую из позиций. Бразилец дает тренеру вариативность и прогрессирует в этом компоненте.

Предчувствие перед сезоном не обмануло Анчелотти. По многим показателям Родриго начал сезон одним из лидеров мадридцев, хотя выборка пока слишком мала, чтобы делать по ней неосторожные выводы.

Структура нападения «Реала» четко распределена – если левая сторона отдается под креатив и движение Винисиуса, то справа в уникальной роли сверкает Феде Вальверде. Родриго – единственный вингер из арсенала Анчелотти, который может заменить каждого из них с минимальной потерей качества.

Рассмотрим на примере матчей против «Шахтера» в этой ЛЧ. В первом Родриго наградили свободной ролью: он не был прикован к конкретной позиции и регулярно спускался к полузащите. Соперники не понимали, кого им держать – и бразилец поучаствовал в обоих голах команды.

Он менялся позициями с Бензема.

Или с Винисиусом.

Через неделю Родриго стартовал в зафиксированной позиции – пришлось экстренно подменить уставшего Винисиуса на левом фланге. Справился хорошо, а во втором тайме быстро перешел на правый фланг и освободил любимую позицию под начинавшего в центре Азара.

Против «Хетафе» Родриго вышел на позиции форварда. У него всегда прослеживались качества для игры на острие. Те самые голы в плей-офф ЛЧ – и есть результат правильного движения в штрафной соперника.

Пример из того самого матча с «Ман Сити»: Родриго выдвигается и опережает Рубена Диаша.

Отмечаем шикарный пас Бензема, но по движению Родриго уже тогда вполне подходил под роль скрытого форварда.

«Каждый из линии их нападения – отдельное испытание для нас. Нужно быть сфокусированными на конкретном игроке, но «Реал» не позволяет играть в привычном стиле. «Реал» накажет за каждый просчет, – объяснял защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте. – Их сложно сдерживать, потому что игроки не прикованы к конкретной позиции и постоянно меняются. Из-за этого защита должна быть полностью сфокусирована на игре и ловить момент для переключения в зависимости от их переключений».

Родриго стал одним из главных виновников прогресса в этом компоненте. Однозначно не единственным, но одним из важнейших. Родриго не заменил Бензема напрямую и сам понимает, что такую важную роль не потянет, но выкладывается на поле в каждом матче – и это дает результат. Поэтому теперь бразилец играет в основе, а Азара продадут при первой возможности.

***

Родриго – один из самых недооцененных бразильских талантов поколения. Причем не только в контексте вклада на поле – про его крутость в целом говорят слишком мало.

Например, в известном альбоме наклеек Panini перед ЧМ-22 в Катаре Родриго даже не попал в состав сборной Бразилии. При том, что парень постоянно вызывается, хоть и сидит на скамейке запасных из-за серьезной конкуренции.

А вот Кака считает, что без Родриго там никак. «Отчетливо понимаю, что он должен поехать в Катар в составе сборной. Я поехал на чемпионат мира, когда мне было 20, и тогда я еще не покинул Бразилию, а он уже звезда лучшей команды мира. Этот опыт поможет ему расти дальше».

Родриго наверняка станет еще лучше, но вводные данные реально восхищают. Он уже взял ЛЧ и сыграл важную роль в победе, а летом специально набрал мышечную для того, чтобы быть готовым к большему количеству матчей. «Я хочу быть игроком старта и очень стараюсь», – уверяет игрок.

«Как-то Неймар подошел ко мне и сказал, что уходит из сборной и отдает мне десятый номер. Я просто не знал, что сказать. Был смущен. Говорил, что он должен поиграть еще. Потом он просто рассмеялся в ответ. Понял, это шутка», – с улыбкой рассказывал Родриго ESPN.

Может, попозже?

Фото: globallookpress.com/Samuel CarreÃ±O, Colas Buera