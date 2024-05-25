Вы помогли РФС выбрать лучший футбольный проект России. Победитель – клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью

На Спортсе подошел к концу совместный проект с РФС – «Страна, где любят футбол». В течение двух месяцев мы рассказывали, как люди преодолевали трудности, чтобы быть ближе к футболу. Все наши герои участвовали в конкурсе «Россия – футбольная страна» .

Победителем стал проект «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью», который набрал 39% голосов читателей Спортса. Официально клуб появился в 2018 году – его основала Елена Попова. За победу этот проект получает приз в 350 тысяч рублей.

Ниже – рассказ о победителе и других проектах.

«Мы такие же люди, только немножко сильней». Как живет клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью

Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью в 2023 году вошел в топ-10 мировых инклюзивных проектов на футбольном саммите в Севилье. Сейчас в нем есть представители из Беларуси, Казахстана, Испании и Бангладеша. Елена Попова говорит, что на стадионе «ВЭБ-Арена» для людей с ограниченными возможностями продумано все: от туалетов до буфетов – к тому же ЦСКА стал первым клубом России, предоставляющий тифлокомментарий для слепых и слабовидящих болельщиков. За шесть лет численность клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью выросла с 9 до 280 человек.

«Ради улыбок и мгновений счастья мы и создали наш фан-клуб. Как сказал мой европейский коллега: «Если хоть один человек на 90 минут забудет о своей инвалидности, я уже работаю не зря».

Хочется, чтобы в России и в других клубах появились фан-клубы для людей с инвалидностью, стадионы становились более френдли, да и вообще, чтобы стиралась грань между человеком без и человеком с инвалидностью».

Он влюбляет в футбол детей из села в Мурманской области на 2000 жителей – и тратит на это личные деньги

Второе место в голосовании занял проект «Футбол для детей в селе Ловозеро» – у него 35% голосов. Янис Шебут тренирует детей в селе из Мурманской области с 2009 года. Он встает в шесть утра, выходит на основную работу, а после – идет на тренировки по футболу. Сейчас у него занимаются ребята от 5 до 16 лет.

У Яниса есть собственная система поощрения: за работу на тренировках дети могут выиграть колонки, наушники и другие призы, который Шебут покупает на свои деньги.

«Тренировки для ребят бесплатные. Если это изменится, я работать не буду. Лучше тогда уйду. Я главный противник платного спорта на свете. Я рос в 1990-е и 2000-е, и мы тогда занимались бесплатно – в таких тяжелых условиях. Государство должно растить здоровую нацию. Мои знакомые из городов говорят: «Как?» Бывает, переезжают к нам военные из других регионов. Первый вопрос: «Сколько стоят тренировки?» Они не должны нисколько стоить».

На острове Кижи уже 20 лет проходит футбольный турнир – на лесной поляне среди деревянных церквей

Третье место с 9% голосов занял проект «Кубок Кижской области». Футбольный турнир, который проводит музей-заповедник «Кижи» совместно с Федерацией футбола Карелии. Этому турниру уже больше 20 лет – он появился в честь часовенного праздника. Организаторы закладывают несколько дней на подготовку турнира: чтобы обкосить поле, поставить скамейки, нанести разметку и повесить на ворота сетку. Участники играют на лугах, где раньше паслись животные.

«Турнир – уже фишка музея «Кижи». Участники всегда ждут, звонят: «Будет ли?» «Конечно, будет. Приезжайте». Единственное – нам некуда расти. Мы не можем сделать грандиозное футбольное мероприятие».

Самый красивый любительский клуб, который вы увидите этой весной. Знакомьтесь, «Нежная роза»

«Нежная роза» – еще один удивительный проект, участвовавший в конкурсе. Он рассказывает о любительском клубе из Нижнего Новгорода. Главная цель – конкурировать с командами из высшей любительской лиги города.

«Показалось, что название «Нежная роза» вообще не для футбола. Подумал: люди будут просто смеяться. Но у нас с Евгением получилось перевернуть представление. Из смешного названия мы сделали очень серьезную команду, которую в Нижнем Новгороде ценят и уважают. Часто слышу разговоры о том, что «Нежная роза» – очень сильный коллектив уже с историей».

Пасти оленей в -40, а затем – играть в футбол: история любви к спорту коренных народов Ямала

Можно ли играть в футбол в тундре рядом с пасущимися оленями? Вполне!

На Ямале даже есть турнир, который разыгрывается между коренными народами. Мужчины уезжают в тундру, занимаются оленеводством, охотой, а в свободное время – гоняют мяч. Некоторые участники даже мечтают о совместных соревнованиях с коренными малочисленными народами севера Сибири и Дальнего Востока.

«Выездной турнир в Надыме в 2023 году мы проводили уже на закрытой площадке. Играла в основном молодежь – в положении был пункт, что можно участвовать всем желающим от 15 лет с разрешения родителей. Но больше отозвались молодые ребята тогда. В таком возрасте многие уже тоже оленеводы. Можно сказать, этим ремеслом начинают заниматься с рождения – впитывают традиционную культуру, живут в тундре с родителями».

«30% наших игроков – безработные». Как футбол объединяет в самом депрессивном регионе России

Тыва – проблемный регион: из-за преступности, нехватки рабочих мест, нездорового образа жизни. Но даже в таких условиях люди умеют тянуться к хорошим вещам. Например, к футболу. А специальная ветеранская лига Тывы дает шанс игрокам в возрасте заново почувствовать на себе молодость.

«Примерно 30% наших игроков – безработные. Многие на пенсии. Рабочие места только в бюджетных организациях: правоохранительные органы, школы, больницы, чиновники. При СССР у нас были и заводы, и фабрики: у людей была работа и какой-то стабильный заработок. Сейчас производства нет, предпринимателей мало. Спорт помогает жить и преодолевать трудности. Люди сидят не в гаражах с пивом, а занимаются. Если спортом не заниматься, то будет совсем сложно».

В селе на Ямале играют в футбол в национальной одежде – ягушках и малицах. Рассказ о смелом и красивом проекте

Чем заниматься девушкам на Ямале, в вечной мерзлоте? Например, играть в футбол. Они играют даже в далеком селе Гыда. Чтобы добраться добраться, нужно долететь до Нового Уренгоя, оттуда – доехать до поселка Тазовский, а из него – на вертолете до Гыды.

Каждый апрель в минус двадцать пять в честь Дня оленевода в селе проводят женский турнир. У этого соревнования есть одно условие: играть нужно в национальных костюмах, малицах и ягушках.

«Турниры мы проводим каждый год, втягиваются все больше девочек. По два, три, четыре человека приходят и записываются. Даже хотят, чтобы тренировки проходили чаще, чем в три раза в неделю, но тогда не получится совместить с другими видами спорта».

Реклама, «РФС», erid: 2SDnjdbGnCy