«30% наших игроков – безработные». Как футбол объединяет в самом депрессивном регионе России

У Республики Тыва одновременно грустный и очаровательный образ. Здесь уникальные традиции прошлого (горловое пения, буддийские храмы, охота и рыбалка) переплетаются с депрессивным настоящим: это регион без железных дорог и работы, с высоким уровнем алкоголизма и последним местом в России по уровню качества жизни.

Но даже в таком сложном регионе энтузиасты пытаются искать новые смыслы. Например, в футболе.

Александр Хертек – один из организаторов Ветеранской лиги для мужчин старше 40 лет, которые «остались не у дел, но не потеряли себя, а стали заниматься любимым спортом и поддерживать друг друга».

Проект «Ветеранская лига Республики Тыва» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Ветеранская лига Тывы – спасение для людей старше сорока. В регионе проблемы с алкоголем и преступностью, 30% игроков – безработные

Александр Хертек в юношестве играл за команду «Асбест» горно-обогатительного комбината. После развала СССР завод закрылся, а Александр перешел в «Динамо». В начале 90-х его с футбольными друзьями разбросало по разным регионам и профессиям. Хертека отправили в командировку в Чечню. Потом поучился в Москве и вернулся в Тыву работать в органах. Последние 10 лет он отдал судебной системе, но любовь к футболу никуда не ушла.

«К 40 годам мы с ребятами, с которыми вместе играли в футбол в юношестве, решили создать ветеранскую организацию, – рассказывает Спортсу Хертек. – Народу у нас мало, регион маленький. В Кызыле живет всего 100 тысяч человек, так что каждый ветеран на вес золота: население уезжает в поисках работы, климат суровый. Так что сейчас у нас в Кызыле 10 ветеранских команд по профессиональному признаку. Больше не собрать».

Ветеранская лига – объединение из пары сотен возрастных футболистов. Младшим – по 40 лет, старшему участнику – 64. Здесь нет постоянных турнирных таблиц и жесткой битвы за результат.

Раз в месяц (раньше получалось 2-3 раза) какая-нибудь команда арендует спортзал и полностью организует турнир для остальных. В назначенную субботу 8-10 команд собираются в мини-футбольном зале «Ирбис» (там чаще всего проходят турниры) и проводят групповой этап, а потом – плей-офф. Все – на глазах родных и близких.

«У нас есть команда «Динамо» (правоохранительные органы), команда ветеранов МЧС, медиков, учителей, УФСИН выставляет две команды, все-таки у нас это мощная структура, – продолжает Хертек. – Обязательно играет команда судебных приставов, это вообще лидер нашей лиги. Некоторые команды представляют отдаленные районы Тывы, приезжают за 300 километров. Например, «Бай-Тайга», «Чадан» и «Хемчик». А самая титулованная и возрастная команда – «Мажалык», у них средний возраст – 55 лет. Есть команда Росгвардии, но они начинают играть, только когда с Украины приезжают. Сейчас обратно в командировку уехали – их команды нет.

У нас в республике многие уехали на СВО. Много молодых ребят, наших молодых футболистов. Многие мои знакомые там, 15 ветеранов из нашей лиги участвуют в СВО, некоторые получили серьезные ранения – осколки по всему телу. Трое вернулись, остальные пока нет. Такая жизнь».

Тыва – в лидерах по количеству преступлений, употреблению алкоголя и преступности. В проблемном регионе тяжело жить, потому что работу найти сложно, развлечения – тоже непросто.

«Примерно 30% наших игроков – безработные. Многие на пенсии. Рабочие места только в бюджетных организациях: правоохранительные органы, школы, больницы, чиновники. При СССР у нас были и заводы, и фабрики: у людей была работа и какой-то стабильный заработок. Сейчас производства нет, предпринимателей мало.

Спорт помогает жить и преодолевать трудности. Люди сидят не в гаражах с пивом, а занимаются. Если спортом не заниматься, то будет совсем сложно.

По себе могу сказать. Мое главное развлечение и хобби – футбольные турниры. Мы еще играем в баскетбол и волейбол. Спорт – это отдушина. Чем еще заниматься? Разве что рыбалкой или охотой. В Кызыле есть один кинотеатр – туда дети ходят. Мы уже в таком возрасте… Кино можно и дома посмотреть. Есть драматический театр, иногда ходим туда с женой.

Я сейчас временно без работы. У меня большая семья, так что занимаюсь семейными делами: встаю рано утром, готовлю завтрак, веду дочь в школу, встречаю, делаем домашнее задание, а вечером – убегаю на футбольную тренировку.

По ночам смотрю Лигу чемпионов. У нас матчи в 2 часа ночи начинаются. Встаю, смотрю «Реал», «Барселону», «Баварию». Некоторые наши ветераны даже ставки делают».

В Тыве почти нет спортивных площадок, экипировку заказывают из Москвы. Но ветераны дают надежду молодым игрокам, двое – в академиях «Чертаново» и «Зенита»

Суровая правда: немногим удается выбраться за пределы региона.

В Тыве практически нет никакой инфраструктуры, даже железной дороги. В 2011 году тогдашний премьер-министр Владимир Путин дал старт строительству дороги из Кызыла в Курагино (поселок Красноярского края на Южно-Сибирской железнодорожной магистрали). Из Кызыла дорогу могли продлить до Монголии и Западного Китая. Но с 2011-го в Тыве не построили ничего. В Кызыле до сих пор стоит тот самый одинокий путь 13-летней давности. Правительство отложило начало строительства до 2026 года.

Со спортивными площадками в Кызыле тоже непросто.

«У нас есть проблемы с арендой зала, – рассказывает Хертек. – Ищем решения, иногда нам идут навстречу, но со спортивными сооружениями в республике проблема. Есть большой стадион имени пятилетия Советской Тувы. Там полноценное футбольное поле, но оплата слишком большая, мы не можем себе позволить. Есть спортивный зал «Субедей», но там слишком дорого: 4000 рублей в час, половина (как баскетбольная площадка) – 2000.

Так что в холодную погоду (с сентября до мая) играем в спортивном комплексе «Ирбис». Руководство идет нам навстречу – во время соревнований нам дают льготную ставку: 800 рублей в час. А соревнование у нас растягивается на целый день: с 10 утра до пяти вечера. Правда, там нет мест для зрителей, просто площадка – и все. Летом же играем на спортивной площадке в новом микрорайоне Кызыла. Мэрия бесплатно выделила нам, ветеранам, 4 часа в неделю для тренировок».

В Тыве очень надеялись, что проблема со спортивными сооружениями решится благодаря строительству спортивного центра в пригороде Кызыла Каа-Хем. Там с 2013 года строят стадион на семь тысяч зрителей. Арена все еще не готова.

Есть и другие проблемы – экипировку приходится покупать в соседней Хакасии или заказывать из Москвы, ездить на турниры в другие регионы – дорого, проводить турниры – тоже: раньше проводили два-три в месяц, сейчас – один. Но в Тыве не отчаиваются и видят позитив. Александр Хертек уверен, что ветеранские турниры помогают детям увлечься футболом.

«У нас такой накал турниров! Вся молодежь хочет уже поскорее к нам перейти: 30-летние ребята ждут, когда им исполнится 40, чтобы играть с нами, – говорит Хертек. – 40 лет – минимальный возраст в нашей ветеранской лиге. Самому старому участнику – 64. Уже прямо дедушки показывают пример подрастающему поколению, на нас приходят посмотреть и жены, и внуки.

Родственники смотрят на нас и тоже начинают заниматься футболом. Иногда племянники говорят: «Дядя Саша, смотри, я тоже получил приз! Как ты». Для них это большая радость. Как и для меня. Показываю им спорт на своем примере.

А знаете, какой восторг, когда гол забиваешь? Некоторые ветераны даже после голов исполняют Танец Орла . У нас республика борцовская, так обычно делают после победы в схватке. Но некоторые прямо на футбольном поле танцуют после голов. И все аплодируют!

Кстати, у нас есть одно достижение. Наш земляк Сергей Кужугетович Шойгу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым создали Народную футбольную лигу для ветеранов 45+. И мы, по возможности, стараемся приезжать на турниры в Москву. Там сильные команды, поэтому серьезным результатом похвастаться не можем. Но один раз заняли восьмое место в турнире из 20 команд.

Для нашей небольшой республики это большой успех. В том турнире мы даже обыграли команду Московской области! Это огромное достижение – как полет в космос!»

Хертек уверен, что сейчас в Тыве возрождается мини-футбол и развивается детский спорт – сразу два ребенка из республики играют в крупных академиях: Давид Кара-Сал – в «Зените», а Дембрел Салчак – в «Чертаново».

«В 2022 году у нас по совместной программе УЕФА и РФС Hat-Trick в школе №1 Кызыла постелили газон для игры в футбол, – рассказывает Валентин Сенников, игрок команды «Динамо» Ветеранской лиги и футбольный тренер в школе №1. – Два вечера там занимаются ветераны, все остальное время – дети. Занимаемся там с апреля по октябрь, пока тепло.

Вообще, у нас во всех школах запретили ставить ворота. В прошлом году одни придавили 19-летнего парня насмерть. Ребята забираются на ворота, раскачиваются, кого-то придавливает. Теперь нужно разрешение, чтобы поставить ворота. Так что в некоторых школах до сих пор нет футбольных ворот на поле. В других их закапывают в землю дополнительными штангами по 2,5 метра в глубину, чтобы никак нельзя было вытащить».

Сенников – еще и первый тренер Дембрела Салчака из академии «Чертаново».

«Дембрела привели ко мне в 2020 году, когда ему было 5 лет. У меня вся группа была постарше, хотя бы 6-7 лет, но папа очень попросил. Обычно в таком возрасте дети приходят на футбол повеселиться и поиграться. А Дембрел сразу внимательно слушал, старался и пытался правильно делать каждое движение. В конце сентября мы перешли в школьный спортзал, а Дембрел обводил и забивал голы мальчишкам, которые изначально были старше него. С тех пор папа не пропустил ни одной его тренировки – и дополнительно занимался с сыном по выходным.

На следующий год папа начал водить сына сразу в несколько групп. Три раза в неделю по утрам мальчик занимался с ребятами 2012 года рождения (на три года старше). Пять раз в неделю по вечерам – с начинающими ребятами его возраста (2014-го 2015 года рождения). Дембрел играл во дворе, так у него появилось тактическое мышление: куда отдать пас, замкнуть прострел и так далее.

В 2022-м мы поехали на первые соревнования в Минусинск. Это Красноярский край, 360 километров от Кызыла. За счет Дембрела Салчака мы прямо подтянулись – обыграли хозяев и выиграли турнир. А я сказал им с папой в декабре 2022-го: «Вам нужно уезжать из Кызыла». Мы были готовы все вместе скинуться, чтобы Дембрел с папой поехали в Москву на просмотр в «Чертаново». Но папа нашел деньги, Дембрел понравился главному тренеру и остался в Москве. Правда, в интернат его не взяли: мальчику было всего 7 лет, а берут с 10-ти. Так что родители переехали в Москву вместе с ним. А Дембрел – основной центральный защитник в своем возрасте».

В Тыве смотрят за успехами Дембрела и Давида и мечтают когда-нибудь тоже выйти на самый высокий уровень. Цель Александра Хертека – организовать международный матч:

«Мы граничим с Монголией и мечтаем сыграть международный ветеранский турнир с командами из Монголии. Пока ищем контакты там, но это непросто. Но мы верим, что однажды все получится».

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Sports проведет народное голосование среди участников конкурса «Россия – футбольная страна» , чьи истории мы расскажем в этом блоге. Проголосовать за «Ветеранскую лигу Республики Тыва» тоже можно будет. Следите за обновлениями!

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Илья Наймушин, Илья Наймушин, Александр Кряжев

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