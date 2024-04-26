На острове Кижи уже 20 лет проходит футбольный турнир – на лесной поляне среди деревянных церквей

Это очень красиво.

Остров Кижи – одна из главных достопримечательностей Карелии: часто ради него туристы и приезжают в Петрозаводск.

Несмотря на небольшой размер (около 5,5 километров в длину и менее километра в ширину), остров богат на памятники деревянного зодчества – их более 80. Три объекта – Преображенская и Покровская церкви вместе с колокольней – входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оказывается, среди этой красоты уже больше двадцати лет играют в футбол: музей-заповедник «Кижи» проводит любительский турнир совместно с Федерацией футбола Карелии.

О турнире нам рассказал Феликс Тюрин – сотрудник отдела событийных мероприятий музея «Кижи».

Проект «Кубок Кижской волости» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Футбольному турниру уже больше 20 лет – он появился в честь часовенного праздника

– Футбольному турниру в прошлом году исполнилось 20 лет. Появился он так: в окрестностях острова Кижи много часовен, и периодически проводятся часовенные праздники. В такие дни приезжает священник, проводит службу, после нее люди устраивают чаепитие.

В 2002-м такой часовенный праздник проводился в деревне Воробьи: она на соседнем острове, но совсем рядом с островом Кижи – несколько километров. И после службы ребята предложили попинать мяч – буквально в чистом поле. Во время этой игры все сошлись, что было бы неплохо проводить такие соревнования каждый год – не в узком кругу, а с участниками из соседних деревень. Год за годом география немного расширялась, участвующих деревень становилось все больше. Так и осталось: участники – это в основном представители местного сообщества.

На старте РПЦ сильно поддерживала турнир – он появился по инициативе бывшего настоятеля Кижского прихода Николая. Он и активно болел, и судил, и организовывал турнир. Сейчас все организуют музей с Федерацией футбола Карелии.

У нас большой календарь событий: более 40 мероприятий за год. Большее внимание уделяем этнографии – все-таки мы музей. Но и о спорте не забываем: играем не только в футбол, но и в волейбол. Уже несколько лет показываем гостям острова старую русскую игру кила – чем-то она напоминает регби. Более 20 лет на острове проходит регата на традиционных гребных лодках. В шахматы, шашки, настольный теннис на острове тоже играют.

На подготовку к турниру нужно всего несколько дней

– За несколько дней до турнира нужно обкосить поле, потому что оно не используется постоянно. Одного дня хватает, чтобы сделать разметку, натянуть сетку, поставить скамейки и тенты. Призы закупаем за некоторое время до турнира. Поэтому в плане подготовки нет ничего долгого.

Организаторы привозят к нам судей и помогают с экипировкой: представляют мячи, манишки. Иногда помогает кто-то из участников – у нас все на дружелюбной основе.

Участники у нас плюс-минус постоянные. Они знают, что в середине или конце июля на острове Кижи проводится турнир, и приезжают уже готовыми командами.

Играют на лугах, где раньше паслись животные. Женская команда – наравне с мужчинами

– Турнир проходит на лугах, где раньше паслись животные. Сейчас, конечно, уже реже там кто-то пасется: только если лошади или овцы, которые живут на острове Кижи. Поле это лишь условно: неровная площадка с кочечками, травушкой, склонами, на которых мячик может не стоять. Мы нанесли разметку из натуральных материалов – опилками. На этом небольшом поле – 35-40 метров в длину – команды играют в формате 5х5 по правилам большого футбола. Два тайма по 15-20 минут – продолжительность зависит от числа команд.

Ограничений по возрасту нет – приезжают и взрослые люди, и молодежь. Обычно – в рамках 30-40 лет. Бывает, и детей в команды принимают. Уже несколько лет наравне с мужчинами у нас играет женская сборная Петрозаводска. У их капитана дом в Заонежье, и она захотела поучаствовать. Я сказал: «Конечно, приезжайте, но нужно понимать, что отдельный турнир мы организовать для вас не сможем». Ничего, согласились. Достойно выступают, но на призовые места им пока сложно рассчитывать. Все равно молодцы.

Всем участникам и зрителям мы предлагаем питание. У нас такая колоритная походная кухня – варим гречу с тушенкой, предлагаем чай и печеньки. Привозим игры: некоторые участники приезжают с детьми, поэтому стараемся сделать так, чтобы им тоже было, чем заняться. В двадцати метрах от футбольного поля натянута волейбольная сетка – всегда можно поиграть. И, конечно, гости всегда могут пройти на основную экспозицию и осмотреть памятники.

Во время турниров мы используем посуду из биоразлагаемых материалов, пластика у нас минимум. Собираем раздельно, а потом вывозим с острова для переработки на специальных предприятиях – вместе с отходами, которые собирает музей.

Музей тратит на турнир немного, потому что участники приезжают за свой счет. Не расширяются из-за проблем с проживанием

– Музей закупает призы и продукты. Наверное, это все траты. Бывает, нужно сетку обновить или купить новые угловые флажки. Так что бюджет, конечно, есть, но не огромный. Главное – участники добираются самостоятельно. Если бы это ложилось на музей, было бы сложнее. Все приезжают в деревню Оятевщина – ближайшую к Кижи точку на материке. И уже оттуда помогаем добраться на музейном транспорте – полкилометра по воде.

Желание расширяться есть, но оно наталкивается на сложности: турнир проводится в один день, и провести матчи с участием более чем десяти команд за один день мы не сможем. Желающих поиграть в футбол на острове Кижи наверняка очень много, но увеличение мы, наверное, просто не потянем. Если участники приедут на несколько дней, будут проблемы с проживанием. Сейчас участники приезжают на Кижи за свой счет. Если ехать из Петрозаводска, то либо вокруг [Онежского озера] через Медвежьегорский район – 300 километров на машине, либо на комете, а это очень дорого.

Наш турнир – уже фишка музея «Кижи». Участники всегда ждут, звонят: «Будет ли?» «Конечно, будет. Приезжайте». Единственное – нам некуда расти. Мы не можем сделать грандиозное футбольное мероприятие.

Как живут сотрудники музея? Многие приезжают, устав от города

– На острове сохранились две исторические деревни – Ямка и Васильево. В большинстве случаев там туалет на улице, вода с озера. Так люди живут – ничего, привыкли. 99% населения острова – сотрудники музея. Они либо живут и работают круглый год, либо приезжают на сезон. Им предоставляют служебное жилье.

Наверное, многие из тех, кто сюда приезжает, ищут покоя и тишины. Нельзя сказать, что мы живем прямо натуральным трудом: есть и магазин, и возможность съездить на материк. Мы не заперты в глуши (смеется). Есть и интернет, и телефон.. Но если ты устал от городской жизни, можно приехать.

Сотрудники живут в северной или центральной части острова – на отдалении от музейных объектов. Поэтому гости редко оказывается рядом – никто не нарушает уединение. Турнир проходит на отдалении от основной экспозиции – примерно 2-3 километра. Но с поля церкви все равно видны.

Музей – центр Кижской волости. Этот турнир и другие мероприятия – способ объединить людей. В этом наша социальная ответственность перед местными жителями.

Турниры у нас всегда проходят очень по-доброму – на поле, конечно, страсти могут кипеть, но в целом атмосфера очень светлая.

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Sports проведет народное голосование среди участников конкурса «Россия – футбольная страна» , чьи истории мы расскажем в этом блоге. Проголосовать за проект «Кубок Кижской волости» тоже можно будет. Следите за обновлениями!

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Фото: РИА Новости /Игорь Подгорный, Илья Тимин; Музей «Кижи» ; Игорь Георгиевский