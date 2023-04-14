10 комментариев

Этой весной в ЦСКА на один товарищеский матч вернулся Даниэл Карвальо. За годы отсутствия обладатель Кубка УЕФА точно не разлюбил фастфуд, а к размеру L его футболки явно добавились несколько X. Тучный бразилец появился на поле в конце и не помог команде спастись – зато порадовал всех озорной игрой и трюками, которые сохранились даже сейчас.

Таких Карвальо – тысячи в любительском футболе. В молодости они лихо финтили, со временем окружили тело лишними килограммами, но сохранили любовь к футболу. К счастью, в России развивается отдельный формат «100+» – турниры для игроков весом более 100 килограммов. Он помогает большим людям соревноваться в равных условиях и тоже кайфовать от футбола.

Мы изучили новый формат с помощью белгородского проекта «Футбол для тех, кто весит больше 100» – участника конкурса РФС «Россия – футбольная страна!», который проходит при поддержке платежной системы «Мир».

«Мы ценим наш вес, гордимся им». В Англии победителей «100+» определяют по потерянным за матч кг, в России такие соревнования проходят с начала века

В России турниры «100+» проводят уже 22 года. Первый состоялся в Москве. Там же зарегистрировали федерацию, которая организует соревнования в столице и области – Федерация футбола больших людей (ФФБЛ).

«Формат «100+» зародился в Англии, но там счет не важен, – рассказывает Sports.ru президент ФФБЛ и заместитель председателя комитета ветеранов футбола РФС Геннадий Ефанов. – Они взвешиваются всей командой до и после матча – победитель определяется по наибольшей потере массы. Мне эта идея не близка, я за спортивный результат.

На стыке веков мы с Андреем Бутенко (советский и российский арбитр – Sports.ru) занимались ветеранскими первенствами России и Московской области. Среди участников было много крепких ребят, которым было тяжело играть с равными. В 2001 году мы зарегистрировали федерацию и провели турнир «100+» в формате 8х8, потом добавили 5х5 и 11х11.

После первого турнира Андрей [Бутенко] думал: сейчас вся Россия пойдет играть – толстых в стране же много. Футболом «100+» заинтересовались в регионах, но встал вопрос финансирования. Если на турнир ветеранов спонсоров можно найти, то для больших людей это проблематично. Поэтому пока, к сожалению, мы не охватываем всю страну».

Ростов-на-Дону стал одним из первых региональных городов, где запустили «100+». «Цель соревнований – чтобы люди с повышенным весом не чувствовали себя ущербными. Они могут играть только с такими же [по весу] людьми, потому что не могут обыграть 45-килограммовых футболистов. Они все полные, большие. [Часто] они руководители – это общение, это связи, поэтому все идет во благо», – говорил Сургучев в 2010 году.

«Если кто-то борется с лишним весом, то нам это не нужно. Мы ценим наш вес, гордимся им. Русские, советские люди, казаки всегда были здоровыми. Здоровых людей ценили и уважали», – рассуждал тогда же Ефанов.

С 2019-го «100+» развивается в Белгороде – там нет строгого взвешивания, а за победу вручают арбуз

В 2019 году турнир «100+» автономно запустила белгородская региональная «Федерация футбола» (БРФФ).

«Турнир «100+» получился спонтанно, – поясняет Sports.ru руководитель БРФФ Денис Шпилев. – Мы ежегодно проводим на наших площадках чемпионат 5х5 и обратили внимание, что в каждой команде пара игроков с лишним весом. Причем, не каждый человек полный из-за того, что много ест – у кого-то нарушен обмен веществ. Понятно, что им нелегко соревноваться с более молодыми и спортивными ребятами. Поэтому решили провести для них отдельный кубок. Когда опубликовали афишу первого турнира, некоторые относились к нему скептически, но формат зашел».

«Заметили, что люди с лишним весом неловко чувствуют себя в обычном формате 5х5, поэтому решили сделать отдельный турнир. В основном была поддержка и одобрение, но кто-то написал, что нужно заботиться о здоровье участников», – вспоминает исполнительный директор БРФФ Илья Золотарев.

Первый турнир прошел в формате товарищеского матча. Всем участником дали памятные медали, наградили лучших в каждой команде и подарили по огромному арбузу.

«Мы считаем победителями всех участников. Ребята затесались в другие любительские команды и теперь регулярно занимаются спортом. Это самое главное», – делится мыслями Шпилев.

«Когда опубликовали результаты, формат «100+» получил много одобрительных отзывов. В следующем год мы уже провели турнир с четырьмя командами (две приехали из области). С количеством росло и качество. Появились индивидуальные награды», – добавляет Золотарев.

У московского и белгородского турнира общая цель, но разные нюансы. В Москве играют в крытом зале, сезон длится полгода, а тайм – всего один и 15-минутный. В Белгороде собираются раз в году на открытом воздухе и рубятся в формате 2 тайма по 10 минут.

Главное отличие столичного турнира в жестком контроле веса. Перед каждой игрой участники становятся на весы на глазах у судьи. Не всегда хорошие игроки весят больше 100 кило, поэтому идут на хитрость: надевают несколько штанов, свитер, на взвешивании подкладывают гири в карманы. Ведь даже если не хватает 200-300 грамм – футболиста не допускают.

Белгород осознанно не усложняет. «Меня спрашивали, что если вес немного не дотягивает до регламента. В шутку отвечал, что нужно чаще ходить в «Макдоналдс». У нас не было жестких ограничений, если [вес был] чуть меньше – ничего страшного. Главное, что мы объединяем людей», – аргументирует Шпилев.

В этом году белгородский «100+» хотят расширить: сделать весенний и осенний турниры. «Общаемся с потенциальными спонсорами: барбершопом и фитнес-клубом, – продолжает Шпилев. – Кроме спонсоров, заинтересовался министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он сообщил, что его министерство на следующий турнир заявит команду врачей.

Когда РФС подсветил наше участие в конкурсе, мне звонили руководители других федераций футбола. Например, их интересовали расходы. Наш «100+» – бесплатный для участников и обходится нам до 10 тысяч рублей, куда включены все расходы: фотограф, услуги врача и арбитра, призы и подарки».

«Перед туром даже устроил диету: пельмешки, «Вкусно и точка». Что о «100+» думают сами футболисты

Sports.ru поговорил с участниками турниров «100+» в Белгороде и Москве – Александром Косолаповым из «Знамя Труда 1928» и Дмитрием Окуневым из Moscow Giants.

– Как вы оказались в «100+»?

А.К. – Люди с большим весом не всегда попадают в стартовый состав, но хотят играть официальные матчи, поэтому многие с удовольствием откликнулись. Хочу отметить, что среди нас нет людей, обвисших жиром, многие регулярно играют в футбол, ходят в спортзал. Скажем так, мы на массе или с небольшими пивными животиками.

Д.О. – Чуть больше года назад организаторы узнали мой вес и предложили собрать команду. Moscow Giants стала одной из трех московских, но сейчас в столице осталось две команды: мы и «Свиблово». Формат «100+» дает игрокам с лишним весом, с животиком реализовать себя, если они не успевают за быстрыми футболистами в обычном мини-футболе.

Во время пандемии турнир чуть не умер, но в последние полгода он переживает ренессанс. Добавились несколько новых команд, федерация думает разделить участников на две лиги.

– Тактика отличается от мини-футбола?

А.К. – Как правило, играем на столба, который может принять-отдать. Многие давно играют и обладают футбольным мышлением, грамотно двигаются.

Д.О. – Все банально, но движения меньше. Команды держат мяч, играют в пас. На первый план выходят технические навыки и тактическая оснащенность. Еще «100+» более атлетичный, как бы смешно это ни звучало. Если играют плечо в плечо, то летят искры.

– Команды часто жульничают с весом?

А.К. – Нет, мы принимаем 98-99-килограммовых футболистов.

Д.О. – Бывает, но это чревато. Соперник может подать протест по ходу матча. Игрока взвесят: если он меньше – отстранят, а команда получит 0:5.

– Общество давит на людей с лишним весом?

А.К. – В Белгороде с этим проблем нет. На обычном футболе (не «100+») только поддерживают. Криков «э, жирный, че ты не догнал?» я ни разу не слышал.

Д.О. – Думаю, только в школе.

– Пытались сбросить?

А.К. – Это моя золотая мечта, но не хватает самодисциплины. Хожу в баню, играю в футбол, но выходные в хорошей компании дают о себе знать.

Д.О. – Да, но одно дело – мечтать, другое – реализовать. Если похудею, не возьмут в команду, а я уже привык демонстрировать футбольные навыки. Сейчас задача обратная – чтобы вес не упал ниже сотки. Перед прошлым туром даже устроил диету: пельмешки, «Вкусно и точка».

– Лишний вес – нагрузка на колени. Они часто вылетают?

А.К. – У нас некоторые играют с перемотанными коленями, но футбол пока сильнее.

Д.О. – Колени болят и до, и после. Это профессиональная проблема футболистов-тяжеловесов. Деваться некуда: или сидеть на диване, или играть. Пока есть жажда футбола, можно и потерпеть.

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В конце апреля на Sports.ru пройдет народное голосование среди проектов, участвующих в конкурсе «Россия – футбольная страна!». Его победитель получит специальный приз зрительских симпатий от платежной системы «Мир».

Фото: VK/fedfootball31, club217729140; pfc-cska.com

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