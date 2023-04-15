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Это перевод материала Джона Шумана.

1. Хэндоф на Хертера

В регулярке «Кингз» показывали самое эффективное нападение в истории существования НБА – 118,6 очка в среднем за 100 владений. И одним из самых эффективных элементов этого нападения был хэндоф от Домантаса Сабониса – Кевину Хертеру. По данным трекинга Second Spectrum, за этот сезон Сабонис передавал мяч из рук в руки Хертеру 477 раз – на 119 раз больше, чем играл такую комбинацию кто-либо другой в лиге.

И если за этим хэндофом непосредственно следовали: бросок, потеря или пробивной фол – то «Кингз» набирали 1,19 очка в среднем за такую попытку. Это лучший показатель среди 15 комбинаций с как минимум 100 непосредственными хэндофами. Хэндоф Сабонис—Хертер был более эффективным, чем пик-н-ролл Харден—Эмбид у «Филадельфии» (1.14 очка в среднем за попытку).

«Кингз» – одна из двух команд, которые вошли в первую пятерку одновременно и по движению мяча, и по движению игроков. И Хертер – тот игрок «Кингз», который в нападении двигался быстрее всех (4,82 мили в час). Он редко останавливается, и его защитнику бывает трудно за ним поспеть. Хертер и его партнер по команде – Киган Мюррей вошли в топ-5 игроков, которые реализовали больше 40% своих трехочковых – в выборке игроков, которые бросили 500+ раз.

Хертер может получить возможность для открытого трехочкового с хэндофа, если опекающий Сабониса игрок опускается к кольцу:

Если защитник Сабониса играет заступ, то Сабонис будет открыт для ролла. А если подключается еще один игрок обороны, то будет открыт кто-то другой:

Если защита играет в смену, то результатом может стать мисматч – большой против маленького:

В двух наиболее часто используемых сочетаниях игроков «Уорриорз» на позиции центра играл Кевон Луни. Такие составы сыграли в общем 501 минуту и забивали больше соперников на 21,2 очка в пересчете на 100. Однако учитывая, насколько быстро двигается нападение «Кингз» – вероятно, что действующим чемпионам будет проще защищаться с Дрэймондом Грином на пятерке.

Первая игра серии – в субботу.

2. Тэйтум в роли постановщика заслонов

Суть значительной части атак «Бостона» – это оставить Джейсона Тэйтума против жертвы. Во многих случаях для этого партнер по команде будет ставить для Тэйтума заслон на мяче, чтобы в итоге Тэйтум атаковал против игрока, уступающего ему в габаритах или скорости. Чем хорош форвард «Селтикс» – получить преимущество он может и так и так: через маленьких игроков он бросает, мимо больших идет в проход.

Иногда «Бостон» добивается таких мисматчей для Тэйтума, когда заслон ставит он сам. По данным Second Spectrum, он ставил 8,5 заслона в среднем за матч – после 5,8 в прошлом сезоне и 4,7 в позапрошлом.

Ставя заслон на мяче защитнику, Тэйтум может спровоцировать размен, и тогда он играет в манере Дирка Новицки – получает мяч на средней дистанции и начинает действовать оттуда:

Если защита не хочет играть в смену, то «Селтикс» получает другое преимущество. Иногда защитник Тэйтума остается с ним, и тогда для игрока с мячом открывается прямая дорога к кольцу:

В этом сезоне Тэйтум сыграл против «Атланты» два матча. За эти две игры он поставил восемь заслонов своему партнеру по команде, которого держал Трэй Янг; и девять раз заслон ставил, наоборот, партнер, которого держал Трэй Янг – Тэйтуму. Это очень маленькая выборка, но «Бостон» был эффективнее в первом случае, когда заслон ставил Тэйтум.

Мы наверняка увидим оба варианта этой атаки в первом матче «Бостон» – «Атланта» в субботу.

3. Ленард на левом фланге

В прошлый раз, когда «Клипперс» вышли в плей-офф (и до того, как он выбыл с травмой колена), Кавай набирал в среднем 30,4 очка при истинном проценте попадания с игры (true shooting percentage) 67,9% – это самый высокий показатель в истории НБА для игрока, который набирал в среднем минимум 30 очков на протяжении восьми или более матчей плей-офф (всего 63 таких случая). А его показатели после перерыва на «Матч звезд» в этом году – 27,1 очка при 66,1%, – были недалеки от такого же.

«Клипперс» предпочитают, чтобы Ленард играл на левой стороне площадки. Иногда они выводят его на эту позицию с помощью заслона в спину от защитника или легкого форварда. А иногда – через поперечный заслон от большого:

Для Ленарда они полностью расчищают левый фланг, и если защита не страхует, то дальше Кавай делает то, на что способен. По данным Second Spectrum, с начала сезона 2020-21 он атакует из лоу-пост с процентом 54%:

Если защита стягивается в его направлении, у Ленарда открываются партнеры:

И пускай в начале первого раунда «Клипперс» будут без Пола Джорджа, у них все равно есть много снайперов, которые способны поддержать Кавая. Это единственная команда в этом сезоне, в которой восемь игроков атаковали из-за дуги с процентом 37% и выше, выпустив минимум по 100 бросков.

Так что, когда в воскресенье начнется серия первого раунда против «Финикса», тренерскому штабу «Санз» придется принимать решения – кто должен опекать ультра-эффективного Ленарда, и сколько подстраховки потребуется этому игроку.

4. Брансон и пустой угол

Приход в команду Джейлена Брансона – это главная причина, из-за которой нападение «Никс» было четвертым в лиге, а не в числе десятки с хвоста, как в каждом из предыдущих четырех сезонов. Он набирал в среднем 24,0 очка за матч (после 16,3 в прошлом сезоне), и около половины этих очков (11,8) набраны с проходов. Его средний показатель – 19,6 прохода в среднем за матч, – четвертый в лиге после Шэя Гилджес-Александера, Джа Морэнта и Луки Дончича.

Самый большой скачок в очках за 100 владений:

По данным Second Spectrum, Брансон – второй в лиге, уступая только Терри Розиру, по количеству «пик-н-роллов с пустым углом». (*ну в смысле, без игрока в углу на сильной стороне). И нередко два таких элемента разыгрываются сразу один за другим. Сначала ставится заслон «пистол» от другого защитника – часто это делается, чтобы спровоцировать размен:

А следом – заслон от большого, чтобы запустить Брансона в середину:

Если при заслоне его защитник попытается сыграть «айс» и отжать большого – в попытке не пустить Брансона в центр и удержать его на фланге, – то большой может переставить заслон в другую сторону, либо Брансон может не воспользоваться заслоном и атаковать большого соперника:

Можно было бы при заслоне играть в смену, чтобы не пустить Брансона в центр, и при этом не задействуя подстраховку со слабой стороны – и у «Кливленда», с которым «Нью-Йорк» играет в первом раунде, есть подвижные большие, которые очень прилично защищаются против изоляций.

Но тогда под кольцом останется маленький против большого. Митчелл Робинсон и Айзея Хартенштайн пусть и не накажут очками в лоу-пост, но в борьбе за подбор – да. «Никс» вторые в лиге, и первые среди всех команд в плей-офф, по проценту выигранных подборов в нападении и по очкам второго шанса. В регулярке «Нью-Йорк» выиграл 3 из 4 встреч против «Кливленда», и в этих матчах имел преимущество по очкам второго шанса – 61:26.

5. Комбинация, которую играют почти все

Ни один из перечисленных элементов нападения не является отличительной особенностью какой-либо конкретной команды. В НБА все подражают всем, и часто можно увидеть, как обе команды играют одну и ту же комбинацию в одном и том же матче. Время от времени, это даже будут две идущих одна за другой атаки:

Если в нападении задействованы все пятеро игроков, то и все пятеро игроков защиты должны действовать сообща. Поэтому и работают и «пик-н-ролл с пустым углом» и комбинация, приведенная выше (два заслона один за другим, плюс «петля» на сильной стороне) – и там и там защита если страхует, то бросает большого, делающего ролл.

Первый игрок, ставящий ставит заслон (Джо Харрис в «Бруклине», Кэм Джонсон в «Санз») – это опасный снайпер, который после заслона отскакивает на слабую сторону. Второй игрок, кто ставит заслон (Ник Клэкстон и Деандре Эйтон) – это большой, который проваливается под кольцо.

И пока ставятся эти два заслона, разыгрывается еще один элемент на сильной стороне: второй снайпер (Пэтти Миллс и Микэл Бриджес) по петле занимает угол – это чтобы занять делом двух других игроков защиты.

Если тот, кто держит первого снайпера, при заслоне бросает своего игрока и страхует против ролла большого, то снайпер оказывается открытым на слабой стороне:

А если подстраховка пойдет от одного из защитников на сильной стороне, тогда треха полетит оттуда:

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith