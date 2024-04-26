«Челси» все еще может попасть в еврокубки. Расклады для спасения Почеттино

Разбираем все варианты.

«Челси» никак не взлетает, недавно вообще получили 0:5 от «Арсенала». Новое руководство очень хочет в еврокубки: пока же команда вылетела из домашних кубков, а в АПЛ толкается на девятом месте.

И все же надежда есть и на Лигу конференций, и на Лигу Европы. Изучаем расклады.

На Лигу Европы и Лигу конференций очень много претендентов

С сезона-2024/25 правила попадания в Лигу чемпионов меняются: две страны, набравшие больше всего очков в таблице коэффициентов УЕФА, на следующий год получают дополнительную путевку в главный евротурнир. Прошлым летом казалось, что Англия без проблем заберет одну из них, но к полуфиналам добралась только «Астон Вилла». Даже победа Унаи Эмери в Лиге конференций не поможет опередить Германию и Италию, так что пятое место в АПЛ отправится в Лигу Европы.

По регламенту у Англии нет путевки в Лигу конференций через чемпионат. Если победитель ЛК через чемпионат попадает в еврокубок рангом выше (ЛЕ или ЛЧ), то будущая путевка в ЛК отдается клубу с шестого места. Если же Кубок Англии, который дает прямую путевку в ЛЕ, выигрывает команда, которая через АПЛ отбирается в ЛЧ, то шестое место получает путевку в ЛЕ, а билет в ЛК достается клубу с седьмой строчки.

Обладатель Кубка Лиги-2023/24 «Ливерпуль» только чудом пролетит мимо топ-4. Поэтому прямо сейчас путевка в Лигу конференций достается «Манчестер Юнайтед» с шестого места. Но все решит Кубок Англии.

В финале сыграют «Сити» и «Юнайтед». При победе Гвардиолы билет в ЛЕ точно достанется шестому месту. А седьмое отправится в квалификационный раунд Лиги конференций (на данный момент это «Ньюкасл»).

Если «МЮ» заберет Кубок, то вместе с ним прихватит и путевку в ЛЕ: команда Тен Хага может финишировать хоть десятой – через чемпионат в ЛЕ отберется только пятое место. Шестое место попадет в ЛК, но сейчас там как раз «МЮ»: если Тен Хаг сохранит эту строчку за собой, то ЛК отойдет седьмому месту.

Пока у «Челси» есть шансы даже на Лигу Европы

Объективный потолок – шестое место. До него шесть очков, но у лондонцев матч в запасе.

● Математически возможно и пятое место, но слабо верится в настолько плохой конец сезона от «Астон Виллы» и «Тоттенхэма»: кстати, с ними «Челси» еще играть. За шесть матчей «Челси» нужно набрать 14+ очков из 18 возможных. И это при условии, что «Тоттенхэм» вообще ничего не наберет. Сказки.

«Вест Хэм» с восьмого места не кажется угрозой. Почеттино отстает от Дэвида Мойеса на один балл при двух матчах в запасе. «Вест Хэм» последний раз побеждал в начале апреля, а в оставшихся матчах ждут «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и мотивированный «Лутон».

Другие конкуренты опаснее. У «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» осталось по пять туров. По потерянным очкам у «Челси» равенство с командой Эдди Хау, но хуже разница мячей, особенно после 0:5 с «Арсеналом» (+4 против +17). «МЮ» вышел в плюс по разнице только после победы над безнадежным «Шеффилдом» (+1).

Календарь «Челси» не назвать простым. Два следующих тура лондонцы проведут против команд, которые борются за ЛЧ: выезд к «Астон Вилле» и домашняя встреча с «Тоттенхэмом». Дальше попроще: потухший «Вест Хэм», непонятный «Ноттингем», подбитый травмами «Брайтон» и не особо мотивированный «Борнмут».

У «Ньюкасла» попроще: «Бернли» и «Шеффилд» из зоны вылета. «МЮ» тоже предстоит сыграть с «Бернли», но еще ждет «Кристал Пэлас», который очень хорош при Оливере Гласнере в апреле (выиграли три последних матча с общим счетом 8:2), а сразу после – «Арсенал». И самое важное: у «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» впереди очная встреча. Это может оказаться на руку «Челси».

Примечательно, что все претенденты на ЛЕ и ЛК сыграют с «Брайтоном»: сначала «Ньюкасл», потом «Челси», в последнем туре «Юнайтед». Возможно, команда Де Дзерби сыграет не последнюю роль в этой гонке – совсем как «Тоттенхэм» в золотой.

По информации Мэтта Лоу, перед стартом сезона руководство «Челси» рассчитывало на Лигу чемпионов. Сейчас согласно и на Лигу Европы. А вот с Лигой конференций сложнее: возможно, «Челси» откажется от участия в турнире из-за потенциального невыполнения условий финансового фэйр-плей.

Но сам факт попадания в еврокубки очень важен для Почеттино: без него аргентинец может лишиться работы.

Почеттино уже ищут замену. Боссы «Челси» очень хотят в еврокубки – а реально попасть?

Фото: IMAGO/Andy Sumner/Global Look Press ; East News /GLYN KIRK / AFP