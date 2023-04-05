35 комментариев

А вам как?

На канале «Коммент.Шоу» вышел новый формат, где Леонид Слуцкий, Артем Дзюба (ведущие) и Василий Березуцкий (гость) шутят над карьерой друг друга и вообще над российским футболом.

Наша рецензия:

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Понравилось, что ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

Смутило, что ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

Впечатляет, как ## ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

И все же озадачивает, что ## ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

Забавно, как ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

А самое интересное, что ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

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Здорово, что у нас теперь говорят не только бубнежом про «готовимся к следующей игре». Шутки, открытость и готовность экспериментировать – класс. Что это происходит с людьми по ходу карьеры (Дзюба в РПЛ, Слуцкий не объявлял о завершении тренерского пути) – еще лучше. Но форма разговора, в котором только слово ### в разных вариациях звучит 217 раз (да, мы посчитали), может быть и изящнее.

А как вам новое шоу? С чем в рецензии согласны, а с чем – нет?