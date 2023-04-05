35 комментариев

Пять углов
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####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

Артем Дзюба Артем Дзюба
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Василий Березуцкий Василий Березуцкий
Футбол Футбол

А вам как?

На канале «Коммент.Шоу» вышел новый формат, где Леонид Слуцкий, Артем Дзюба (ведущие) и Василий Березуцкий (гость) шутят над карьерой друг друга и вообще над российским футболом.

Наша рецензия:

***

Понравилось, что ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###. 

Смутило, что ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

Впечатляет, как ## ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

И все же озадачивает, что ## ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

Забавно, как ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###.

А самое интересное, что ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, а еще ### ### #### ### #### ### ### ### ### ### ### #### ### и #### ### ### ### ### ### ### #### ### #### ###. 

***

Здорово, что у нас теперь говорят не только бубнежом про «готовимся к следующей игре». Шутки, открытость и готовность экспериментировать – класс. Что это происходит с людьми по ходу карьеры (Дзюба в РПЛ, Слуцкий не объявлял о завершении тренерского пути) – еще лучше. Но форма разговора, в котором только слово ### в разных вариациях звучит 217 раз (да, мы посчитали), может быть и изящнее. 

А как вам новое шоу? С чем в рецензии согласны, а с чем – нет? 

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35 комментариев

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Coongur
Ответ Al561
А зачем нужна матерщина? Может тогда уж сделать формат более реалистичным, с бухлом, курением и тд?))
И в итоге вызывают шл*х
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Tahir Turk
спортс набрасывает, веселое шоу, собрались три мужика ,которым ничего не надо доказывать никому,сидят и стебутся друг на другом, не нравится - не смотрите,. мне зашло
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Badmotorfinger
Слуцкий нашёл свою нишу. Плохо шутить у него получается лучше, чем считать центральных защитников.
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Xm.md
Ответ ДудьСдулся
С Д. всё понятно, зачем Слуцкий во всё это вляпался...
Так он всегда фриком был
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Несусветный Папаша
Многие теперь посмотрят это шоу, чтобы узнать что же прячется под ######. А я бы предложил их просто игнорировать и не обсуждать. Для меня голы изделия #22 за Зенит и так не существовали, а сейчас я только понял как был прав.
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STAVRsSC
Это не юмористическое шоу, как анонсировал Слуцкий, а порнографическое. После 5 минут выключил, так как такую похабщину тяжело воспринимать с экрана.
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Колбаскер тут
Ответ Beloded2007
Напомнило классику: Ходит дурачок по лесу, Ищет дурачок глупее себя.
Будь как дома путник, я ни в чем не откажу)
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9_volk
честно вытерпел первые полторы минуты этой мерзости.
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rwsm
Ну просто ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###, ### ### ### ### ### #### ### #### ### ### ### ###. Больше слов нет
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Андрей Богдановский
### ### ###
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aya
«Шутят» они, а стыдно мне!
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SLEVIN
Ответ Guillermo
Никак. Я это смотреть не собираюсь
забавный выпуск между прочим
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vallabaza
2 оленя
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Джиза
Посмотрел. Три бабы базарные.
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Злодей Спб
Не смотрел, но осуждаю :)
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ganju777
Везде, куда допускают поддерживающих путлера и войны - очень плохо априори. Лучше забыть о них
+1
-3
-2
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Sinister Kid
Так и знала, что на Спортсе на проходное шоу, будет куча отзывов и рецензий.
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Al561
А зачем нужна матерщина? Может тогда уж сделать формат более реалистичным, с бухлом, курением и тд?))
+2
0
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D-eisler@yandex.ru
Слушай фарисей, а ты будто не ругаешься? Очень смешное шоу, интересный гость, подколы. Мы с кентами и похлеще загоняем
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Pb-SE
#### Дзюба ########, а он ### такой #### ###### ########## ####### со Слуцким ##### #####: ###### ##### ###, в общем ##### #### #### ###### всем добра и берегите себя.
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Андрей Балабаев
На самом деле реально много смешного. Но количество мата надо кратно уменьшать. Уж на что я не ханжа, но от Слуцкого это как-то неожиданно в таких количествах.
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Дави На кнопы
А нам по ###!
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Женя Григорьев
Куда они пытались позвонить ? Подскажите им что ещё должны быть звёздочки .
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Impeachman
Лично мне #######
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Melnikov1968
Полная деградация.
+2
-1
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